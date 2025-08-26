ETV Bharat / state

कलेक्टर मांग रहे सुरक्षा, कानून व्यवस्था ध्वस्त, सलवा जुडूम पर SC के फैसले को गलत प्रस्तुत कर रही भाजपा: बैज - DEEPAK BAIJ QUESTION TO GOVERNMENT

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2025 at 7:43 PM IST

4 Min Read

रायपुर: पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार सरकार को घेरा. बैज ने कहा कि छ्त्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त नहीं है. कलेक्टर तक खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं. गृहमंत्री के गृह जिले का कलेक्टर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एसपी को पत्र लिख रहा है, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए हत्या और लूट, सलवा जुडूम विवाद सहित सीमेंट और खाद की किल्लत पर सवाल उठाए.

पीसीसी चीफ ने पूछे सरकार से सवाल: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब कलेक्टर तक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. कलेक्टर सुरक्षा के लिए एसपी को पत्र लिख रहे हैं. बैज ने कहा की गृहमंत्री विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा के कलेक्टर ने 16 अगस्त को एसपी को पत्र लिखकर अपने आवास की सुरक्षा बढ़ाने और देर रात शहर में सक्रिय असामाजिक तत्वों पर चिंता जताई. बैज ने कहा कि यह पत्र प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था का आईना दिखा रहा है.

बढ़ते अपराध के ग्राफ पर जताई चिंता: दीपक बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश में रोजाना हत्या, चाकूबाजी, लूटपाट, डकैती, अपहरण और गोलीबारी जैसी घटनाएं हो रही हैं. जेलों में भी अपराधी बेलगाम हैं. नशीली दवाओंं की तस्करी लगातार बढ़ रही है. राजधानी रायपुर को दीपक बैज ने “चाकूपुर” करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी और पुलिस की लापरवाही के कारण प्रदेश अपराधियों का अड्डा बन गया.

सलवा जुडूम पर नया विवाद: सलवा जुडूम मामले में भाजपा पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाते हुए दीपक बैज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो सदस्यीय बेंच न्यायमूर्ति रेड्डी और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर ने सुनाया था. भाजपा केवल जस्टिस रेड्डी का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रही. बैज ने याद दिलाया कि भाजपा सरकार ने अप्रशिक्षित ग्रामीणों को बंदूकें और मशीनगन थमाकर बस्तर को अराजकता की आग में झोंक दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ग्रामीणों को हथियार देना संवैधानिक जिम्मेदारी से भागना है और हिंसा का प्रयोग केवल राज्य का विशेषाधिकार है.

सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी पर सवाल: दीपक बैज ने कहा कि भाजपा शासन में सीमेंट के दामों में छठवीं बार वृद्धि हुई. कंपनियां छत्तीसगढ़ की खदान, बिजली और संसाधनों का उपयोग करती हैं, लेकिन जनता को महंगा सीमेंट खरीदने पर मजबूर किया जा रहा. बैज ने आरोप लगाया कि कीमतों में बढ़ोतरी होना सरकार की विफलता है. बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा पूंजीपतियों से मोटा चंदा वसूलती है और बदले में उन्हें जनता को लूटने की खुली छूट देती है.

खाद संकट और कालाबाजारी पर सवाल: कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के किसान यूरिया और डीएपी के लिए दर-दर भटक रहे. सोसायटियों में खाद उपलब्ध नहीं है और खुले बाजार में यूरिया 266 की जगह 1000 रुपये और डीएपी 1350 की जगह 2000 रुपये तक बेची जा रही. बैज ने कहा कि लगातार सवाल खड़ा किए जाने के बावजूद सरकार न तो काला बाजारियों पर कार्रवाई कर रही है और न ही किसानों को राहत दे रही.

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने-सामने, बैज बोले बस्तर की हुई उपेक्षा,सिंहदेव ने किया पलटवार
साय मंत्रिमंडल विस्तार असंवैधानिक, गृह विभाग नाकाम, विजय शर्मा को हटाएं सीएम- दीपक बैज
पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल अब तक गुम , बेटे के बचपन की यादें भी चली गईं

रायपुर: पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार सरकार को घेरा. बैज ने कहा कि छ्त्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त नहीं है. कलेक्टर तक खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं. गृहमंत्री के गृह जिले का कलेक्टर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एसपी को पत्र लिख रहा है, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए हत्या और लूट, सलवा जुडूम विवाद सहित सीमेंट और खाद की किल्लत पर सवाल उठाए.

पीसीसी चीफ ने पूछे सरकार से सवाल: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब कलेक्टर तक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. कलेक्टर सुरक्षा के लिए एसपी को पत्र लिख रहे हैं. बैज ने कहा की गृहमंत्री विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा के कलेक्टर ने 16 अगस्त को एसपी को पत्र लिखकर अपने आवास की सुरक्षा बढ़ाने और देर रात शहर में सक्रिय असामाजिक तत्वों पर चिंता जताई. बैज ने कहा कि यह पत्र प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था का आईना दिखा रहा है.

बढ़ते अपराध के ग्राफ पर जताई चिंता: दीपक बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश में रोजाना हत्या, चाकूबाजी, लूटपाट, डकैती, अपहरण और गोलीबारी जैसी घटनाएं हो रही हैं. जेलों में भी अपराधी बेलगाम हैं. नशीली दवाओंं की तस्करी लगातार बढ़ रही है. राजधानी रायपुर को दीपक बैज ने “चाकूपुर” करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी और पुलिस की लापरवाही के कारण प्रदेश अपराधियों का अड्डा बन गया.

सलवा जुडूम पर नया विवाद: सलवा जुडूम मामले में भाजपा पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाते हुए दीपक बैज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो सदस्यीय बेंच न्यायमूर्ति रेड्डी और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर ने सुनाया था. भाजपा केवल जस्टिस रेड्डी का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रही. बैज ने याद दिलाया कि भाजपा सरकार ने अप्रशिक्षित ग्रामीणों को बंदूकें और मशीनगन थमाकर बस्तर को अराजकता की आग में झोंक दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ग्रामीणों को हथियार देना संवैधानिक जिम्मेदारी से भागना है और हिंसा का प्रयोग केवल राज्य का विशेषाधिकार है.

सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी पर सवाल: दीपक बैज ने कहा कि भाजपा शासन में सीमेंट के दामों में छठवीं बार वृद्धि हुई. कंपनियां छत्तीसगढ़ की खदान, बिजली और संसाधनों का उपयोग करती हैं, लेकिन जनता को महंगा सीमेंट खरीदने पर मजबूर किया जा रहा. बैज ने आरोप लगाया कि कीमतों में बढ़ोतरी होना सरकार की विफलता है. बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा पूंजीपतियों से मोटा चंदा वसूलती है और बदले में उन्हें जनता को लूटने की खुली छूट देती है.

खाद संकट और कालाबाजारी पर सवाल: कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के किसान यूरिया और डीएपी के लिए दर-दर भटक रहे. सोसायटियों में खाद उपलब्ध नहीं है और खुले बाजार में यूरिया 266 की जगह 1000 रुपये और डीएपी 1350 की जगह 2000 रुपये तक बेची जा रही. बैज ने कहा कि लगातार सवाल खड़ा किए जाने के बावजूद सरकार न तो काला बाजारियों पर कार्रवाई कर रही है और न ही किसानों को राहत दे रही.

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने-सामने, बैज बोले बस्तर की हुई उपेक्षा,सिंहदेव ने किया पलटवार
साय मंत्रिमंडल विस्तार असंवैधानिक, गृह विभाग नाकाम, विजय शर्मा को हटाएं सीएम- दीपक बैज
पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल अब तक गुम , बेटे के बचपन की यादें भी चली गईं

For All Latest Updates

TAGGED:

DEEPAK BAIJSALWA JUDUMVICE PRESIDENTIAL ELECTIONSUPREME COURTDEEPAK BAIJ QUESTION TO GOVERNMENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.