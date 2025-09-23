ETV Bharat / state

कामठी विवाद : कलेक्टर ने की ग्रामीणों के साथ बैठक, गांव में पुलिस चौकी खोलने की मांग

कबीरधाम के कामठी विवाद के बाद कलेक्टोरेट में दुर्गा समिति और प्रशासन की बीच अहम बैठक हुई.

Collector held meeting after Kamathi dispute
कामठी विवाद के बाद कलेक्टर ने की बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2025 at 7:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कबीरधाम : पंडरिया क्षेत्र अंतर्गत कामठी गांव में जमीन और पूजा स्थल को लेकर विवाद हुआ था.जिसके बाद शांति स्थापना के लिए कलेक्टोरेट में बैठक बुलाई गई. इस बैठक में पंडरिया विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में कामठी गांव के ग्रामीण और समिति के प्रतिनिधि कलेक्टर गोपाल वर्मा से मिले. ग्रामीणों ने बैठक में विवाद के दौरान पुलिस की ओर से की गई कथित मारपीट, विवादित भूमि पर हो रही गतिविधियों और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं.

पुलिस पर अनुचित व्यवहार के आरोप : ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विवाद के समय पुलिस ने कुछ ग्रामीणों के साथ अनुचित व्यवहार किया. इस पर विधायक भावना बोहरा ने सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.कलेक्टर गोपाल वर्मा ने मामले की गहराई से जांच करने और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया.

Collector held meeting after Kamathi dispute
ग्रामीणों ने की पुलिस चौकी खोलने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थायी पुलिस चौकी की मांग : गांव में लगातार विवाद की घटनाओं को देखते हुए ग्रामीणों ने स्थायी पुलिस चौकी की मांग भी रखी है. विधायक बोहरा ने इस सुझाव का समर्थन करते हुए प्रशासन से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की. कलेक्टर ने इस पर संवेदनशीलता से विचार करने का आश्वासन दिया. कलेक्टोरेट में हुई इस चर्चा से ग्रामीण समिति संतुष्ट दिखी.

कलेक्टर ने की ग्रामीणों के साथ बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कामठी गांव में शांति और सौहार्द बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी निर्दोष ग्रामीण के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. जिस भूमि को लेकर विवाद चल रहा है, वह शासकीय भूमि है. पूजा स्थल पर बार-बार विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाई जाएगी- भावना बोहरा,विधायक

विधायक के प्रयास को सराहा : कामठी दुर्गा समिति के अध्यक्ष ने विधायक भावना बोहरा की सक्रिय पहल की सराहना करते हुए कहा कि उनकी संवेदनशीलता से विवाद का समाधान निकट है. आने वाले समय में इस स्थान पर पुलिस चौकी खुलने से जमीन को लेकर विवाद की स्थिति नहीं बनेगी.जिन लोगों को समाज से बहिष्कृत किया गया है,ये उन लोगों का षड़यंत्र है.इसलिए हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे.यदि प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानेगा तो आगे चलकर उग्र आंदोलन करेंगे.

क्यों हुआ था विवाद : दरअसल, रविवार को कामठी गांव में उस समय तनाव फैल गया था जब सालों से स्थापित हो रहे दुर्गा पंडाल को कुछ लोगों ने हटाने का प्रयास किया. इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ा और माहौल बिगड़ने लगा. सूचना मिलते ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. देर रात तक अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर समझाइश दी और शांति व्यवस्था बहाल की.

कवर्धा में फिर धार्मिक विवाद, दुर्गा पंडाल हटाने पर भिड़े 2 पक्ष, पुलिस से भी झड़प
दुर्ग में भगवा झंडा फहराने पर विवाद, BJYM ने पीड़ित परिवार के घर फहराए कई झंडे
जर्नलिस्ट पर हमला, कवर्धा में पत्रकारों ने खोला पुलिस के खिलाफ मोर्चा

For All Latest Updates

TAGGED:

COLLECTOR HELD MEETINGVILLAGERS DEMANDS FOR POLICE POSTकामठी विवादभावना बोहराKAMATHI DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.