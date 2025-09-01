ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव : कलेक्टर ने किया रक्तदान, युवाओं को ब्लड डोनेट करने की दी प्रेरणा

बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने रक्तदान करके युवाओं को प्रेरणा दी है.ये कैंप छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर लगाया गया था.

Collector donate blood
कलेक्टर दीपक सोनी ने खुद किया रक्तदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 1, 2025 at 7:31 PM IST

बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के ऐतिहासिक अवसर पर बलौदाबाजार जिला प्रशासन और इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी शाखा जिला चिकित्सालय परिसर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया. इस शिविर में जिला कलेक्टर दीपक सोनी स्वयं रक्तदाता के रूप में शामिल हुए, जिससे दूसरे युवाओं को भी महादान के लिए प्रेरणा मिली.

'रक्तदान से नहीं होती कमजोरी' : कलेक्टर ने ETV भारत से कहा कि अब भी बहुत से लोग ये सोचकर रक्तदान से बचते हैं कि इससे कमजोरी आ जाएगी या शरीर पर बुरा असर पड़ेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि रक्तदान से किसी प्रकार की स्थायी कमजोरी नहीं आती.एक स्वस्थ व्यक्ति, जिसका वजन 45 किलो से अधिक हो और हीमोग्लोबिन 12.5 हो, वह साल में चार बार रक्तदान कर सकता है. इससे शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि शरीर में नए रक्त कोशिकाओं का निर्माण और तेज़ी से होता है.

कलेक्टर ने किया रक्तदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

"रक्तदान महादान है, यह सिर्फ किसी जरूरतमंद को जीवनदान नहीं देता बल्कि समाज में मानवीयता और एकजुटता का संदेश भी देता है.आज छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी बलौदाबाजार द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल होकर मैंने भी रक्तदान किया.मेरा संदेश जिले के प्रत्येक स्वस्थ नागरिक से यही है कि वे भी इस महादान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं. एक बार रक्तदान करने से शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि आप चार से अधिक जीवन बचाने के भागीदार बनते हैं- दीपक सोनी, कलेक्टर

रक्तदान शिविर की उपलब्धियां और आंकड़े : रक्तदान के बाद सीएमएचओ राजेश कुमार अवस्थी ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शिविर में कुल शिविर में कुल 16 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया. 18 से 65 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है. जिसके लिए न्यूनतम वजन 45 किलो और हीमोग्लोबिन 12.5 होना अनिवार्य है. एक व्यक्ति साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है, और इससे किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती.

Collector donate blood
रेडक्रॉस सोसायटी ने लगाया था कैंप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर से कई युवा हुए प्रभावित : कलेक्टर के प्रेरक संदेश ने वहां मौजूद युवाओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों में जोश भर दिया. शिविर में कलेक्टर दीपक सोनी के साथ सीएमएचओ डॉ. राजेश कुमार अवस्थी, सिविल सर्जन डॉ. अशोक वर्मा, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी के पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं स्वयंसेवक उपस्थित थे.

रक्तदान क्यों है खास? : रक्तदान को महादान इसलिए कहा गया है क्योंकि एक यूनिट रक्त चार लोगों की जान बचा सकता है. आपातकालीन स्थितियों, दुर्घटनाओं, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोगियों को समय पर रक्त मिल पाता है. यह निःस्वार्थ सेवा समाज में एकजुटता और मानवीय संवेदना का प्रतीक है.

