कलेक्टर-कमिश्नर कर रहे कैसा काम, मध्य प्रदेश सरकार लेगी हिसाब

दो दिन कलेक्टर-कमिश्नर की भोपाल में लगेगी क्लास ( Etv Bharat )

सीएम करेंगे सभी जिलों के कार्यों की समीक्षा (MOHAN YADAV X ACCOUNT)

कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के संबोधन के साथ होगा. कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव, सीएम ऑफिस और योजना विभाग चुनिंदा कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे. कॉन्फ्रेंस में कलेक्टरों के नवाचारों पर भी चर्चा होगी.

भोपाल : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार पहली ऑफलाइन कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं. 7 अक्टूबर से दो दिन चलने वाली इस कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार के विजन के अनुरूप केन्द्र और राज्य सरकार की क्षेत्रीय प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों में टॉप-5 और 5 सबसे कमजोर जिलों की समीक्षा की जाएगी.

कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में 8 विषयों पर होंगे 8 सत्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार की यह पहली कलेक्टर कमिश्नर बैठक है, जब आमने-सामने बैठक में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सभी अधिकारियों के कामों की समीक्षा करेंगे. कॉन्फ्रेंस के लिए 8 विषयों पर खास फोकस होगा. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, शहरी विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था और जनजातीय कल्याण. इन आठ विषयों पर ही कलेक्टर-कमिश्नर से जमीनी हालातों पर चर्चा की जाएगी.

सरकारी योजनाओं के लिए अच्छा काम करने वाले कलेक्टर्स को मिलेगी शाबाशी (MP GOVT)

हर विषय पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया है. एक विषय पर चर्चा के लिए 75 मिनिट का समय निर्धारित किया गया है. इस दौरान सबसे बेहतर और सबसे कमजोर 5 जिलों की समीक्षा और उनके नवाचारों पर भी चर्चा की जाएगी.

इन 8 सत्रों में क्या-क्या होगा?

पहला सत्र - इसमें कृषि क्षेत्र को लेकर चर्चा की जाएगी. इसमें कृषि विभाग के आयुक्त और सदस्य कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा, सहकारी कलेक्टरों से कृषि और इससे जुड़े विषयों को लेकर चर्चा करेंगे.

दूसरा सत्र - इस सत्र में स्वास्थ्य और पोषण पर चर्चा की जाएगी. विभाग के प्रमुख सचिव, सदस्य सचिव डब्ल्यूपीसी और एनएचएम के निदेशक सभी कलेक्टरों से चर्चा करेंगे.

तीसरा सत्र - इस सत्र में प्रदेश में उद्योग, निवेश और रोजगार पर चर्चा की जाएगी. इसमें वित्त, उद्योग, तकनीकि शिक्षा और कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव कलेक्टरों से चर्चा करेंगे.

चौथा सत्र - इस सत्र में शहरी विकास को लेकर चर्चा की जाएगी. इसमें नगरीय विकास विभाग के एसीएस, प्रमुख सचिव कलेक्टरों से चर्चा करेंगे.

पांचवा सत्र - इसमें सुशासन और सरकारी कामों में तेजी को लेकर चर्चा की जाएगी. इसमें सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव और राजस्व और विधि विभाग के प्रमुख सचिव कलेक्टरों से चर्चा करेंगे.

कलेक्टरों के लिए जाएंगे सुझाव, नवाचार पर चर्चा

कॉन्फ्रेंस में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं, विशिष्ठ मुद्दों पर कलेक्टरों से चर्चा की जाएगी, साथ ही उनके सुझाव लिए जाएंगे. इसके बाद कलेक्टरों द्वारा जिलों में किए गए उन नवाचारों पर भी चर्चा होगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचा.

कॉन्फ्रेंस में बेहतर काम करने वाले कलेक्टरों को शाबासी मिलेगी, वहीं अच्छा परफॉर्मेंस न करने वालों की क्लास भी लग सकती है. कॉन्फ्रेंस के लिए सीएम ऑफिस द्वारा भी जिलों से योजनाओं को लेकर इनपुट बुलाए गए हैं.