कलेक्टर और एसपी कांफ्रेंस में सीएम ने पढ़ा लिखा लिखाया डायलॉग: दीपक बैज

कलेक्टर और एसपी कांफ्रेंस पर सवाल: दीपक बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश में 4 लाख से अधिक राजस्व प्रकरण लालफीताशाही में फंसे हुए हैं. बैज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बुरा है. सुशासन के नाम पर सरकार केवल दिखावा कर रही है. बैज ने कहा कि जब राजधानी में एसपी कांफ्रेंस चल रही थी, उसी वक्त कवर्धा में आदिवासी समाज बिगड़ती कानून व्यवस्था और आदिवासी युवती से हुए अत्याचार के विरोध में सड़कों पर था. दीपक बैज ने कहा, सीएम विष्णु देव साय की पुलिस अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है. निर्दोष लोगों पर पुलिस अत्याचार कर रही है.

रायपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस पूरी तरह औपचारिकता मात्र साबित हुई. कलेक्टर एसपी कांफ्रेंस मेंं मुख्यमंत्री ने तैयार किए हुए संवाद पढ़े. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया कि राज्य में अवैध रेत खनन माफिया हावी हैं. सरकार खनन माफिया को रोक नहीं पा रही.

कलेक्टर और एसपी कांफ्रेंस (ETV Bharat)

''छत्तीसगढ़ में खनन माफिया हावी'': प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज ने कहा, मुख्यमंत्री खुद कलेक्टरों से सवाल पूछ रहे हैं कि अवैध रेत खनन क्यों नहीं रुक रहा, यानि सीएम ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया कि प्रदेश में खनन माफिया सक्रिय हैं. सरकार उन्हें रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है. दीपक बैज ने आगे कहा कि प्रदेश में 4 लाख से अधिक राजस्व प्रकरण लालफीताशाही में फंसे हैं. बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को जवाबदेह बताया, जबकि नीतिगत निर्णय लेना सरकार की जिम्मेदारी है.

कवर्धा प्रदर्शन का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, जब राजधानी में एसपी कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ठीक उसी समय कवर्धा में आदिवासी समाज कानून व्यवस्था और आदिवासी युवती से हुए अत्याचार के विरोध में सड़कों पर था. बैज ने कहा कि विष्णु देव साय की पुलिस अपराध नहीं रोक पा रही, लेकिन निर्दोषों पर बर्बरता जारी है.



दीपक बैज ने कसा तंज: दीपक बैज ने कहा कि तीन दिन की कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस में तीसरे दिन ‘सुशासन की समीक्षा’ की बैठक प्रस्तावित थी, जिसे अचानक रद्द कर दिया गया. बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पता था कि जब सुशासन पर चर्चा होगी, तब भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अराजकता और कमीशनखोरी पर सवाल उठेंगे. सुशासन का गुब्बारा न फूट जाए, इसलिए समीक्षा रद्द की गई.



बलौदा बाजार की घटना का बैज ने किया जिक्र: पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बलौदा बाजार में युवक के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए. बैज ने कहा कि आदिवासी युवक को पुलिसकर्मियों ने पीटकर जख्मी कर दिया. बैज ने कहा कि आदिवासी युवक के साथ हुई बर्बरता को लेकर सीएम को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. बैज ने कहा कि भाजपा सरकार की प्रशासनिक नीतियां पूरी तरह फेल हैं. मुख्यमंत्री की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा नहीं, बल्कि सुशासन के नाम पर दिखावा करना है.