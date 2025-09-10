ETV Bharat / state

धनबाद में अवैध खनन के दौरान गिरा कोयले का ढेर, दो की मौत, कई घायल

धनबाद: जिले के निरसा थाना क्षेत्र के चापापुर कोलियरी में एक बड़ा हादसा हो गया. अवैध कोयला खनन के लिए उतरे लोगों पर कोयले का अंबार गिर गया. इस घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक अन्य व्यक्ति को गंभीर हालत में उसके परिजन धनबाद के एसएनएमएमसीएच ले गए. स्थानीय लोगों के अनुसार, मलबे में अभी भी पांच से छह लोग दबे हुए हैं.

गौरतलब हो कि कुछ दिन पहले ही धनबाद के बाघमारा में एक खदान हादसा हुआ था जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी. अब बुधवार को निरसा थाना क्षेत्र के चापापुर कोलियरी में फिर से एक और हादसा हो गया. स्थानीय लोगों ने घायलों को मलबे से निकालकर धनबाद के एसएनएमसीएच पहुंचाया. घटनास्थल पर सैकड़ों लोग जमा हो गए थे. उधर, निरसा एसडीपीओ रजत माणिक बाकला ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए हादसे की जानकारी मिली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी देते संवाददाता संतोष कुमार (Etv Bharat)

घटना के दो घंटे बाद भी नहीं पहुंची पुलिस

लोगों का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है. जबकि चापापुर कोलियरी और निरसा थाने के बीच की दूरी सिर्फ एक किलोमीटर है. लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में कोयला चोरी धड़ल्ले से जारी है, जिसमें ईएसएल और बीसीसीएल को प्रतिदिन करोड़ों रुपये का चूना लगाया जा रहा है. कोलियरी में गार्ड और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं, उसके बाद भी इतने बड़े पैमाने पर कोयला चोरी प्रशासन पर सवाल खड़े करती है.

झामुमो ने हादसे के लिए ईसीएल प्रबंधन को ठहराया जिम्मेदार