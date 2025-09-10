धनबाद में अवैध खनन के दौरान गिरा कोयले का ढेर, दो की मौत, कई घायल
धनबाद के निरसा में अवैध कोयला खनन के दौरान कोयले का ढेर गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई.
धनबाद: जिले के निरसा थाना क्षेत्र के चापापुर कोलियरी में एक बड़ा हादसा हो गया. अवैध कोयला खनन के लिए उतरे लोगों पर कोयले का अंबार गिर गया. इस घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक अन्य व्यक्ति को गंभीर हालत में उसके परिजन धनबाद के एसएनएमएमसीएच ले गए. स्थानीय लोगों के अनुसार, मलबे में अभी भी पांच से छह लोग दबे हुए हैं.
गौरतलब हो कि कुछ दिन पहले ही धनबाद के बाघमारा में एक खदान हादसा हुआ था जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी. अब बुधवार को निरसा थाना क्षेत्र के चापापुर कोलियरी में फिर से एक और हादसा हो गया. स्थानीय लोगों ने घायलों को मलबे से निकालकर धनबाद के एसएनएमसीएच पहुंचाया. घटनास्थल पर सैकड़ों लोग जमा हो गए थे. उधर, निरसा एसडीपीओ रजत माणिक बाकला ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए हादसे की जानकारी मिली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
घटना के दो घंटे बाद भी नहीं पहुंची पुलिस
लोगों का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है. जबकि चापापुर कोलियरी और निरसा थाने के बीच की दूरी सिर्फ एक किलोमीटर है. लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में कोयला चोरी धड़ल्ले से जारी है, जिसमें ईएसएल और बीसीसीएल को प्रतिदिन करोड़ों रुपये का चूना लगाया जा रहा है. कोलियरी में गार्ड और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं, उसके बाद भी इतने बड़े पैमाने पर कोयला चोरी प्रशासन पर सवाल खड़े करती है.
झामुमो ने हादसे के लिए ईसीएल प्रबंधन को ठहराया जिम्मेदार
झामुमो धनबाद जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने चापापुर कोलियरी में हुए हादसे के लिए कोलियरी प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि प्रबंधन के पास कोयला खनन में सुरक्षा के कोई मानक नहीं हैं, उन्हें सिर्फ उत्पादन करना आता है, सुरक्षा नहीं. क्षेत्र में ऐसे दर्जनों अवैध उत्खनन के मुहाने खुले हैं, उन्हें भरा नहीं जाता, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं और इसके लिए कोलियरी प्रबंधन जिम्मेदार है.
वहीं इस मामले को लेकर निरसा विधायक अरुप चटर्जी ने कहा कि हर जगह अवैध उत्खनन हो रहा है, यह कोई नई बात नहीं है. लोग मर भी रहे हैं. सरकार और प्रशासन को इसे रोकना चाहिए और वैध उत्खनन पर ज़ोर देना चाहिए. इतने बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए, काफी लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, यह एक-दो लोगों की बात नहीं है. अकेले धनबाद में ही कई लोगों की जान जा चुकी है.
रामगढ़ के करमा खदान में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 4 की मौत, 6 घायल, ग्रामीणों का मुआवजे के लिए हंगामा