फार्मा कंपनी के मालिक को छिंदवाड़ा लाएगी मध्य प्रदेश पुलिस, कफ सिरप पर होंगे खुलासे

नागपुर के अस्पताल में बच्चों से मिले मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल गुरुवार को नागपुर पहुंचे. यहां के अस्पतालों में भर्ती बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की. उनके साथ छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू भी नागपुर आए हैं. इसके पहले सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव छिंदवाड़ा के परासिया में पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे थे. फिर बुधवार को मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री डॉ राजेंद्र शुक्ला भी पीड़ितों के परिजनों से मिलने छिंदवाड़ा पहुंचे थे.

तमिलनाडु से गिरफ्तार हुआ कंपनी का मालिक जहरीले कफ सिरप से लगातार हो रही बच्चों की मौतों के बाद परासिया पुलिस थाने में श्री सन फार्मास्युटिकल कंपनी के मालिक और दवा पर्ची लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. डॉ. प्रवीण सोनी को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं छिंदवाड़ा की एसआईटी टीम ने तमिलनाडु जाकर मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार किया है. जिन्हें पुलिस शुक्रवार सुबह तक परासिया लेकर पहुंचेगी.

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप पीने से अब तक 21 बच्चों की मौत हो गई है. इस मामले में छिंदवाड़ा पुलिस की टीम ने तमिलनाडु से श्रीसन कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है. छिंदवाड़ा पुलिस एस रंगनाथन को शुक्रवार सुबह तक छिंदवाड़ा लेकर पहुंचेगी और फिर स्थानीय अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए न्यायालय से रिमांड की मांग करेगी.

अब तक कफ सिरप से 21 बच्चों की हुई मौत

जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने के बाद से अब तक मध्य प्रदेश में 21 बच्चों की मौत हो गई है. जिसमें 18 बच्चे छिंदवाड़ा जिले के दो बच्चे बैतूल जिले के और एक पांढुर्णा जिले का शामिल है. मध्य प्रदेश सरकार ने सभी अस्पतालों में इलाज कर रहे बच्चों का पूरा खर्चा उठाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की मुआवजा राशि दी है.

मृतक बच्चों को परिजन से मिले थे राजेंद्र शुक्ल (ETV Bharat)

IMA काली पट्टी बांधकर जाता रहा है विरोध

डॉ. प्रवीण सोनी के खिलाफ हुई कार्रवाई और गिरफ्तारी के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था. लेकिन उपमुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से मिलकर उन्होंने अपनी हड़ताल को रोक दिया है. हालांकि वे काली पट्टी बांधकर अपना काम करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे.

उनका कहना है कि डॉक्टरों का काम दवाइयां लिखने का है, बनाने का नहीं. लेकिन जिन अधिकारियों की गलती से ही दवाइयां पहुंची उन्हें सिर्फ सस्पेंड और हटाया गया है. डॉक्टर को सीधे गिरफ्तार किया गया है, यह सरकार का दोहरा रवैया है. वहीं, जिला औषधि विक्रेता संघ ने भी दवा दुकानों में लगातार हो रही छापामार कार्रवाई का विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. उनका भी कहना है कि हम दवाई के निर्माता नहीं विक्रेता हैं, जो कंपनियां दवा निर्माण करती है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए विक्रेताओं पर नहीं.

कांग्रेस कर रही है स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग

जहरीले कफ सिरप से लगातार हो रही मौत के बाद कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी और मोहन सरकार पर आक्रामक है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पहले छिंदवाड़ा पहुंचे उसके बाद बुधवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऊमंग सिंघार भी पहुंचे. उन्होंने कहा कि, ''यह जो मौतें हो रही हैं इसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार है. दवाइयां कैसे पहुंची कब पहुंची इसका पता लगाना चाहिए. इसके साथ ही जब एक या दो बच्चों की मौत हुई थी, तब अगर सरकार इस मामले पर संज्ञान लेती तो शायद मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ता.'' उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे की मांग की है.