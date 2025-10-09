हरियाणा में जल्द होगी ठंड की इंट्री, आज से होगा वेदर में बदलाव, रातें होंगी ठंड
हरियाणा में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. रातें ठंड होगी. वहीं दिन में तापमान अधिक रहेगा.
Published : October 9, 2025 at 8:46 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के मौसम में आज से बदलाव देखने को मिल सकता है.पहाड़ों में हुई बारिश बर्फबारी का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है. यहां तापमान में गिरावट आई है, जिससे ठंड का अहसास होने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक आज से रातें ठंडी होंगी.
अब से रातें होगी ठंड: मौसम विभाग की मानें तो हरियाणा में अब रातें ठंडी होने लगी हैं. पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. पूरे एनसीआर में रात का तापमान अब 22 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने लगा है. हालांकि दिन के समय अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार दिन में धूप खिली रहेगी और आसमान साफ रहेगा.
जानें क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ने से ठंडक महसूस हो रही है. अब हवा चलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन यह सामान्य के आसपास ही रहेगा. 9 अक्टूबर यानी कि आज से तापमान खासकर रात में गिरना शुरू हो जाएगा और दिवाली के बाद दिन में भी ठंड महसूस होगी. कुल मिलाकर अब हरियाणा में मौसम बदल चुका है.
14 अक्टूबर तक नहीं होगी बारिश: मौसम विभाग के मुताबिक 9 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक फरीदाबाद समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं है. पहाड़ों पर जो बारिश और बर्फबारी पिछले दिनों हो रही थी, अब वह भी थमने लगी है. इससे ठंडी हवाएं उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगी हैं. इन हवाओं का असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तक देखने को मिलेगा. इससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जबकि दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा.
