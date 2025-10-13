दिल्ली-NCR में सुबह-शाम ठंड तो दोपहर में महसूस की जा रही गर्मी, जानें आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार को भी आसमान साफ रहेगा.अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने के आसार हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में रह रहे लोग अब सुबह-सुबह ठंड की आहट महसूस करने लगे हैं. बीते दिन रविवार को आसमान दिनभर साफ रहा. धूप भी निकली रही. अधिकतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री कम 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा. न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हवा में नमी का स्तर 92 से 46 दर्ज हुआ. सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 29.2 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान रिज में 17.3 डिग्री सेल्सियस रहा.
मौसम विभाग का पूर्वानुमान
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार को भी आसमान साफ रहेगा. धूप भी निकली रहेगी. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने के आसार हैं. अभी 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक के मौसम का पूर्वानुमान सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक दिन का मौसम साफ रहेगा. हल्की धूप रहेगी. 12 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी. जहां रात का तापमान लगातार गिरेगा, जबकि दिन का तापमान 30 से 31 के करीब रहने का पूर्वानुमान है.
वायु गुणवत्ता का हाल
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 108 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 118 गुरुग्राम में 128 गाजियाबाद में 112 ग्रेटर नोएडा में 105 और नोएडा में 110 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
