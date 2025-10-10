दिल्ली-NCR में गुलाबी ठंड की दस्तक, रात का तापमान तेजी से गिरा, जानें आज के मौसम का हाल
Published : October 10, 2025 at 7:36 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में रात के समय तापमान लगातार गिर रहा है. ठंडी हवाओं के कारण अब लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल गई है. दिन में हल्की धूप रहती है, जबकि रात में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है.
मौसम विभाग के अनुसार, बृहस्पतिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री कम 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री कम 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 96 से 57 प्रतिशत के बीच रिकॉर्ड किया गया.
दिल्ली में सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 27.8 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान रिज क्षेत्र में 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा.
आज ते तामपान का पूर्वानुमान
मौसम विभाग का अनुमान है कि आज (शुक्रवार) को दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और धूप निकली रहेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
अगले कुछ दिनों तक, यानी 15 अक्टूबर तक, ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक पहुंच सकता है. लगातार बदलते मौसम की वजह से कई घरों में अब पंखे रात के समय बंद होने लगे हैं और लोगों को हल्की ठंड महसूस होने लगी है.
वायु गुणवत्ता का हाल
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 98 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 105 गुरुग्राम में 96 गाजियाबाद में 108 ग्रेटर नोएडा में 112 नोएडा में 109 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
