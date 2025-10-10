ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में गुलाबी ठंड की दस्तक, रात का तापमान तेजी से गिरा, जानें आज के मौसम का हाल

दिल्ली-NCR में बदलता मौसम ( ETV Bharat )

Published : October 10, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में रात के समय तापमान लगातार गिर रहा है. ठंडी हवाओं के कारण अब लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल गई है. दिन में हल्की धूप रहती है, जबकि रात में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार, बृहस्पतिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री कम 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री कम 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 96 से 57 प्रतिशत के बीच रिकॉर्ड किया गया. दिल्ली में सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 27.8 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान रिज क्षेत्र में 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा. आज ते तामपान का पूर्वानुमान मौसम विभाग का अनुमान है कि आज (शुक्रवार) को दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और धूप निकली रहेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.