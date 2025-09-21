ETV Bharat / state

शिकार के जाल में फंसा शिकारी, कोबरा ने निगला गोह, रेस्क्यू करने वाले भी हैरान

बाड़मेर: अक्सर सांपों को शिकार बनाने वाले चंदन गोह को बाड़मेर में एक ब्लैक कोबरा सांप ने अपना शिकार बनाते हुए जिंदा निगल लिया. हालांकि, कुछ देर बाद उसे वापस भी उगल दिया, लेकिन तब तक चंदन गोह की मौत हो गई. घटना रविवार को जिले से सामने आई है. ग्रामीणों की सूचना पर रेस्क्यू करने पहुंचे कोबरामैन मुकेश माली ने इस घटना को अपने फोन के कैमरे में कैद किया है.

कोबरामेन मुकेश माली ने बताया कि आकोड़ा गांव निवासी किसान खेताराम के घर पर कोबरा सांप के होने की सूचना मिली थी. इसके बाद टीम के साथ मौके पर पहुंचे. वहां जाकर देखा तो सांप ने किसी बड़े जीव को खा लिया है. ऐसे में थोड़ी देर तक कोबरा पर नजर रखी. इस दौरान उसने धीरे-धीरे करके एक मॉनिटर लिजर्ड को बाहर तो उगला दिया, लेकिन वह मृत था. इसके बाद कोबरा सांप का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया.