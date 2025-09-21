ETV Bharat / state

7 फीट लंबे कोबरा ने ट्रक ड्राइवर के साथ किया 300 KM का सफर, जानें फिर क्या हुआ...

Cobra in Truck in Ambala: हरियाणा के अंबाला से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. ट्रक में कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया.

Cobra in Truck in Ambala
Cobra in Truck in Ambala (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 21, 2025 at 8:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला: हरियाणा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक ट्रक ड्राइवर को अपनी ही सीट पर 7 फीट लंबा काला कोबरा बैठा मिला. ड्राइवर गाजियाबाद से अंबाला के लिए निकला था और रास्ते में उसे पीछे की सीट से अजीब सी फूंकार सुनाई दी. उसने इसे टायर की हवा समझकर नजरअंदाज कर दिया. अंबाला पहुंचकर जब वह एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुका और वापस ट्रक में बैठने गया, तब उसके होश उड़ गए. उसकी सीट पर खतरनाक कोबरा बैठा था.

300 किलोमीटर तक ट्रक में छिपा बैठा रहा सांप: गाजियाबाद से अंबाला की दूरी करीब 300 किलोमीटर है और इस दौरान कोबरा ट्रक में ही छिपा रहा. ड्राइवर ने बिना घबराए सूझबूझ से काम लिया और तुरंत अपने मालिक को फरीदाबाद फोन किया. मालिक ने वाइल्डलाइफ टीम को इसकी जानकारी दी. वाइल्डलाइफ टीम के सदस्य भरत कुमार ने बताया कि उन्हें रात को सूचना मिली और तुरंत अंबाला के लिए रवाना हो गए.

7 फीट लंबे कोबरा ने ट्रक ड्राइवर के साथ किया 300 KM का सफर (Etv Bharat)

डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू: भरत कुमार ने बताया कि "टीम मौके पर पहुंची और सांप को पकड़ने में करीब एक से डेढ़ घंटे की मेहनत लगी. कोबरा सीट पर ही कुंडली मारकर बैठा हुआ था." टीम ने बिना कोबरा को नुकसान पहुंचाए उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ा और अपने साथ ले गई. इस दौरान ट्रक ड्राइवर काफी डरा हुआ था लेकिन उसने टीम का पूरा सहयोग किया. उसके अनुसार, यह उसके जीवन का सबसे खौफनाक अनुभव था.

Cobra in Truck in Ambala
ट्रक से मिला 7 फीट लंबा कोबरा (Etv Bharat)

कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया: वाइल्डलाइफ इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने जानकारी दी कि "जैसे ही रात 9 बजे सूचना मिली, टीम अंबाला रवाना हो गई. रेस्क्यू के बाद कोबरा को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया. बारिश के बाद ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं, जब सांप शरण की तलाश में गाड़ियों में घुस जाते हैं." ड्राइवर ने वाइल्डलाइफ टीम को धन्यवाद कहा और कहा कि उनकी वजह से उसकी जान बच पाई.

ये भी पढ़ें- यमुनानगर में मिला 7 फीट लंबा कोबरा, बिजली कार्यालय के स्टोर रूम में मिलने से मचा हड़कंप

ये भी पढ़ें- हिसार में स्नेक कैचर गौरव ने नागपंचमी के दिन 11 सांपों का किया रेस्क्यू, खतरनाक कोबरा और कॉमन करैत भी शामिल

For All Latest Updates

TAGGED:

अंबाला ट्रक में कोबराCOBRA IN TRUCK IN AMBALAकोबराअंबालाCOBRA IN TRUCK IN AMBALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.