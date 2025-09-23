ETV Bharat / state

पाकुड़ के एक घर में निकला खतरनाक कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

पाकुड़ के एक मकान में कोबरा निकलने से दहशत फैल गई. जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई. वनकर्मियों ने पहुंचकर कोबरा का रेस्क्यू किया.

घर में निकला कोबरा पकड़ा गया (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2025 at 1:20 PM IST

पाकुड़: जिले के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय के ग्वालपाड़ा गांव स्थित मिठू यादव के मकान में एक मोनोकल्ड कोबरा सोमवार को घुस गया. जैसे ही मिट्ठू के परिजनों की नजर कोबरा पर पड़ी सभी शेर मचाकर कर इधर उधर भागने लगे. मिट्ठू यादव ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वनकर्मी पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया.

वनकर्मी मो. असराफुल शेख ने बताया कि रेस्क्यू किया गया सांप दो फीट का है और उसकी उम्र लगभग 1.5 साल है. उन्होंने बताया कि यह मोनोकल्ड कोबरा है और यह प्रजाति खासकर गंगा किनारे या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिकांश पाई जाती है. वनकर्मी ने बताया कि इस प्रजाति का सांप बीते पांच साल पूर्व एक रेस्क्यू किया गया था.

मकान में घुस आया मोनोकल्ड कोबरा (Etv Bharat)

सांप के फूंक से जहर मारने पर किसी व्यक्ति की मौत नहीं होती- वनकर्मी मो. असराफुल शेख

असराफुल ने बताया कि यह मोनोकल्ड कोबरा काफी जहरीला होता है और बाइट करने के अलावा फूंक कर जहर भी मारता है. उन्होंने बताया कि इसके फूंफकार से जहर मारने पर किसी व्यक्ति की मौत नहीं होती है, लेकिन यदि किसी को काट ले और समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया तो निश्चित रूप से मौत हो जाएगी. उन्होंने बताया कि मोनोकल्ड कोबरा ज्यादातर मेंढक का शिकार कर अपना आहार बनाते हैं. रेस्क्यू किये गए सांप को सुरक्षित जिला वन कार्यालय लाया गया.

सांप काटने पर नजदीकी अस्पताल ले जाएं- वनकर्मी

वनकर्मी ने मौजूद लोगो को वन्यप्राणी के साथ छेड़छाड़ नहीं करने, उस पर हमला नहीं करने, वन्यप्राणी की रक्षा करने, सांप या कोई अन्य वन्यप्राणी जिससे इंसान को क्षति हो सकता है, दिखाई देने पर तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को देने की बात कही. उन्होंने कहा कि सांप काटने पर झाड़फूंक या किसी ओझागुणी के चक्कर में नहीं फंसने बल्कि नजदीकी अस्पताल ले जाने की अपील की.

मोनोकल्ड कोबरा (नाजा कौथिया) दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक बेहद खतरनाक और विषैला सांप है, जो अपने सिर पर एक मोनोकल (एक गोल धब्बा) के निशान के लिए जाना जाता है. यह प्रजाति विभिन्न आवासों में पाई जाती है, जिसमें पानी के पास के क्षेत्र, खेत, जंगल और मानव बस्तियां शामिल हैं. इसका जहर तेजी से असर करता है और लकवा, श्वसन विफलता और हृदय गति रुकने का कारण बन सकता है, जिससे मृत्यु हो सकती है. कुछ मोनोकल्ड कोबरा अपने शिकार पर जहर थूकने में भी सक्षम होते हैं.

