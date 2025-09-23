ETV Bharat / state

पाकुड़ के एक घर में निकला खतरनाक कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

पाकुड़: जिले के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय के ग्वालपाड़ा गांव स्थित मिठू यादव के मकान में एक मोनोकल्ड कोबरा सोमवार को घुस गया. जैसे ही मिट्ठू के परिजनों की नजर कोबरा पर पड़ी सभी शेर मचाकर कर इधर उधर भागने लगे. मिट्ठू यादव ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वनकर्मी पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया.

वनकर्मी मो. असराफुल शेख ने बताया कि रेस्क्यू किया गया सांप दो फीट का है और उसकी उम्र लगभग 1.5 साल है. उन्होंने बताया कि यह मोनोकल्ड कोबरा है और यह प्रजाति खासकर गंगा किनारे या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिकांश पाई जाती है. वनकर्मी ने बताया कि इस प्रजाति का सांप बीते पांच साल पूर्व एक रेस्क्यू किया गया था.

मकान में घुस आया मोनोकल्ड कोबरा (Etv Bharat)

सांप के फूंक से जहर मारने पर किसी व्यक्ति की मौत नहीं होती- वनकर्मी मो. असराफुल शेख

असराफुल ने बताया कि यह मोनोकल्ड कोबरा काफी जहरीला होता है और बाइट करने के अलावा फूंक कर जहर भी मारता है. उन्होंने बताया कि इसके फूंफकार से जहर मारने पर किसी व्यक्ति की मौत नहीं होती है, लेकिन यदि किसी को काट ले और समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया तो निश्चित रूप से मौत हो जाएगी. उन्होंने बताया कि मोनोकल्ड कोबरा ज्यादातर मेंढक का शिकार कर अपना आहार बनाते हैं. रेस्क्यू किये गए सांप को सुरक्षित जिला वन कार्यालय लाया गया.

सांप काटने पर नजदीकी अस्पताल ले जाएं- वनकर्मी