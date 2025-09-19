ETV Bharat / state

मैहर में कोबरा ने सर्पमित्र को डसा, घटना का वीडियो आया सामने

छोटे से कोबरा ने स्नेक कैचर को पहुंचाया अस्पताल, सूझबूझ से बची सर्प मित्र की जान, देखें घटना का पूरा वीडियो

Snake bite video maihar
कोबरा को बॉटल में डालते वक्त हादसा, सूझबूझ से बची सर्प मित्र की जान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 11:30 AM IST

मैहर: कई बार सांप पकड़ते वक्त जरा सी लापरवाही भी सर्प मित्रों को भारी पड़ जाती है. ऐसा ही एक मामला मैहर के ग्राम पौड़ी से सामने आया है, जहां एक सर्प मित्र को रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने डस लिया. सर्पमित्र राकेश गिरी एक घर में घुसे कोबरा सांप को रेस्क्यू करने पहुंचे थे और जरा सी लापरवाही के चलते कोबरा ने उन्हें डस लिया. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, वहीं सर्प मित्र को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

देखें घटना का पूरा वीडियो (Etv Bharat)

जरा सी लापरवाही में जान पर बन आई

गुरुवार को ग्राम पौड़ी के एक ग्रामीण के घर में अचानक कोबरा सांप घुस आया. घबराए ग्रामीणों ने इसकी सूचना लुढ़ौती निवासी व प्रसिद्ध सर्पमित्र राकेश गिरी महाराज को दी. सूचना मिलते ही राकेश अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और घंटों की तलाश के बाद करीब दो फीट लंबे कोबरा के बच्चे को ढूंढ निकाला. सांप को सुरक्षित पकड़ने के बाद जब राकेश उसे बोतल में डालने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक कोबरा ने उन्हें डस लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस्क्यू के दौरान एक युवक सर्प मित्र के पास आया, तभी सांप ने हमला कर दिया.

Maihar mp snakecatcher video
बॉटल में बंद कोबरा (Etv Bharat)

सर्प मित्र की सूझबूझ से बची जान

सांप के डसते ही राकेश गिरी ने बिना समय गंवाए अपने हाथ को कपड़े से कसकर बांध लिया और ग्रामीणों की मदद से तुरंत मैहर सिविल अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों ने समय पर उपचार शुरू किया और वर्तमान में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. ड्यूटी डॉक्टर लगातार उनकी जांच कर रहे हैं और निगरानी रखी जा रही है.

Cobra bites snakecatcher Maihar
कोबरा को बॉटल में डालते वक्त हादसा (Etv Bharat)

सर्प मित्र ने लोगों से की अपील

इलाज के दौरान राकेश गिरी महाराज ने बताया कि वे अब तक 100 से ज्यादा सांपों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ चुके हैं. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, '' सांप के काटने की स्थिति में झाड़-फूंक और अंधविश्वास के चक्कर में समय बर्बाद न करें, बल्कि तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज कराएं.''

वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि राकेश गिरी की वजह से अब तक कई घरों और लोगों को सांप के खतरों से सुरक्षित बचाया गया है. वे हमेशा जोखिम उठाकर सांपों को पकड़ते और सुरक्षित जंगल में छोड़ते हैं.

