संगठित कोयला चोरों का रेलवे साइडिंग पर हमला, सीसीएल के तीन गार्ड की बेरहमी से पिटाई

गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह कोलियरी क्षेत्र में कोयला चोर और अपराधियों का मनोबल कम होने का नाम नहीं ले रहा है. प्रबंधन सख्त होता है तो संगठित गिरोह में शामिल कोयला चोर जानलेवा हमला कर देते हैं. इस बार हमला सीसीएल के सीपी साइडिंग पर किया गया. यहां सैकड़ों की संख्या में चोर आ घुसे. यहां कार्यरत कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की कर कोयला लूटने लगे.

घायल गार्ड अस्पताल में भर्ती

सूचना पर जब सीसीएल गश्ती दल पहुंचा तो उन पर ही हमला बोल दिया गया. घटना सोमवार की रात लगभग 11:45 की है. इस घटना में रिंकू और किशन नामक सीसीएल सुरक्षाकर्मी तथा श्यामसुंदर नामक होमगार्ड घायल हो गए हैं. रात में ही तीनों गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया. तीनों का इलाज सीसीएल के लंकास्टर अस्पताल में चल रहा है.

जानकारी देते पीओ जीएस मीणा (Etv Bharat)

हमलावर लगभग सौ-डेढ़ सौ की संख्या में आए थे

घटना को लेकर घायल सीसीएल गार्ड रिंकू ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ गश्त पर था. इस बीच देर रात सीपी साइडिंग से सूचना मिली कि सैकड़ों की संख्या में कोयला चोरों ने धावा बोल दिया है. चोर यहां पर तैनात गार्ड, होमगार्ड के साथ-साथ कर्मियों के संग धक्का मुक्की कर चोरी कर रहे हैं. इस सूचना पर गश्ती दल के साथ वह वहां पहुंचा तो चोरों ने अचानक हमला बोल दिया गया. हमलावर लगभग सौ-डेढ़ सौ की संख्या में थे.