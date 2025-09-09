संगठित कोयला चोरों का रेलवे साइडिंग पर हमला, सीसीएल के तीन गार्ड की बेरहमी से पिटाई
गिरिडीह में कोयला चोरों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रबंधन ने सख्ती दिखाई तो उन्होंने गार्डों पर ही जानलेवा हमला कर दिया.
Published : September 9, 2025 at 1:43 PM IST
गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह कोलियरी क्षेत्र में कोयला चोर और अपराधियों का मनोबल कम होने का नाम नहीं ले रहा है. प्रबंधन सख्त होता है तो संगठित गिरोह में शामिल कोयला चोर जानलेवा हमला कर देते हैं. इस बार हमला सीसीएल के सीपी साइडिंग पर किया गया. यहां सैकड़ों की संख्या में चोर आ घुसे. यहां कार्यरत कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की कर कोयला लूटने लगे.
घायल गार्ड अस्पताल में भर्ती
सूचना पर जब सीसीएल गश्ती दल पहुंचा तो उन पर ही हमला बोल दिया गया. घटना सोमवार की रात लगभग 11:45 की है. इस घटना में रिंकू और किशन नामक सीसीएल सुरक्षाकर्मी तथा श्यामसुंदर नामक होमगार्ड घायल हो गए हैं. रात में ही तीनों गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया. तीनों का इलाज सीसीएल के लंकास्टर अस्पताल में चल रहा है.
हमलावर लगभग सौ-डेढ़ सौ की संख्या में आए थे
घटना को लेकर घायल सीसीएल गार्ड रिंकू ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ गश्त पर था. इस बीच देर रात सीपी साइडिंग से सूचना मिली कि सैकड़ों की संख्या में कोयला चोरों ने धावा बोल दिया है. चोर यहां पर तैनात गार्ड, होमगार्ड के साथ-साथ कर्मियों के संग धक्का मुक्की कर चोरी कर रहे हैं. इस सूचना पर गश्ती दल के साथ वह वहां पहुंचा तो चोरों ने अचानक हमला बोल दिया गया. हमलावर लगभग सौ-डेढ़ सौ की संख्या में थे.
हाल के दिनों में सीसीएल प्रबंधन ने की है सख्ती
इधर घटना की जानकारी पर मुफस्सिल थाना पुलिस भी पहुंची. सभी घायलों का बयान लिया और क्षेत्र में छापेमारी करते हुए दो लोगों को हिरासत में ले लिया. यहां बता दें कि सीसीएल के कबरीबाद और सीपी साइडिंग इलाके में हर रोज चोर धावा बोलते हैं. हाल के दिनों में सीसीएल प्रबंधन ने सख्ती की है. जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया.
रात में सैकड़ों की संख्या में कोयला चोर सीपी साइडिंग में आ घुसे थे. ऐसे में पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंची तो चोरों ने उनपर हमला बोल दिया. सीसीएल के दो गार्ड के अलावा एक होमगार्ड के जवान को भी पीटा गया. पुलिस पदाधिकारी ने बताया है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में सीसीएल ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है.
