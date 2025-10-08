ETV Bharat / state

कोयला घोटाला: EOW ने देवेंद्र डडसेना और नवनीत तिवारी के खिलाफ किया चालान पेश

छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला के आरोपी: दोनों आरोपी रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद है. जुलाई 2024 में 15 आरोपियों जिसमें सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई, शिव शंकर नाग, संदीप कुमार नायक, सूर्यकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर, लक्ष्मीकांत तिवारी, हेमंत जायसवाल, चंद्र प्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, पारेख कुर्रे, राहुल सिंह, रोशन कुमार सिंह और वीरेंद्र जायसवाल के खिलाफ EOW ने अवैध कोयला घोटाला मामले में पहला चालान पेश किया था.

रायपुर: छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में बुधवार को EOW ने कार्रवाई की. EOW ने आरोपी देवेंद्र डडसेना और नवनीत तिवारी के खिलाफ धारा 120बी, 384 420 467 468 471 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट में 500 पेज का चालान पेश किया.

प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता सौरभ कुमार पांडेय ने बताया "नवनीत तिवारी और देवेंद्र डडसेना के खिलाफ EOW के द्वारा चालान पेश किया गया है. कोयला घोटाला मामले में इन्होंने रोल प्ले किया है. नवनीत तिवारी, सूर्यकांत तिवारी से रिलेटेड लोग हैं. कोयला घोटाले से जो भी पैसा आया था उनके नाम का जिक्र रजनीकांत की डायरी से मिला है. पैसे की हैंडलिंग इन्होंने की है. कोयला सिंडिकेट का पैसा सूर्यकांत तिवारी का था इन पैसों को किस प्रकार से छुपाना है या फिर लैंड में इन्वेस्टमेंट करना है. इस तरह के काम किया करते थे."

अक्टूबर 2024 में दो आरोपी जिसमें मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी के खिलाफ पूरक चालान प्रस्तुत किया था. आरोपी देवेंद्र डडसेना कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल का निजी सहायक था. अवैध कोयला घोटाले मामले से मिली राशि का वास्तविक रिसीवर और मध्यस्थ था. कांग्रेस भवन रायपुर में उस का नाम उसी के माध्यम से संचालित अवैध लेनदेन की पुष्टि करती है. आरोपी देवेंद्र डडसेना अपराध की पूरी श्रृंखला में एक अनिवार्य कड़ी रहा. जिसने न केवल अवैध धनराशि को भौतिक रूप से प्राप्त किया बल्कि उसे आगे कोयला घोटाले में संलिपित आरोपियों तक पहुंचने की जिम्मेदारी भी निभाई. इस प्रकार आरोपी के द्वारा करोड़ों रुपए की अवैध धन की रिसीविंग कस्टडी और ट्रांसफर की प्रक्रिया में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई.

आरोपी नवनीत तिवारी अवैध कोयला घोटाला वसूली सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य था. वह आरोपी सूर्यकांत तिवारी के निर्देश पर अवैध कोयला लेवी सिंडिकेट के लिए जिला रायगढ़ में व्यवस्थित रूप से कोयला कारोबारी एवं ट्रांसपोर्टरों को डरा धमकाकर करोड़ों रुपए की अवैध वसूली करता था. वसूल की गई राशि को नियमित रूप से रायगढ़ से रायपुर में सिंडिकेट के सदस्यों तक पहुंचना था. आरोपी सूर्यकांत तिवारी द्वारा अर्जित कोयला घोटाले की अवैध आय से खरीदी गई. संपत्तियों का बेनामीदार भी रहा. आरोपी नवनीत तिवारी के खिलाफ डिजिटल दस्तावेज मौखिक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं.