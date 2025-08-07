कोरबा: एसईसीएल कोरबा क्षेत्र की पाली थाना अंतर्गत संचालित सरायपाली बुड़बुड़ परियोजना के खदान में 28 मार्च 2025 को हत्या की वारदात हुई थी. हत्या रात के वक्त एक कोल लिफ्टर व ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की हुई थी. इस संगीन मामले में आरोपी बनाए गए तत्कालीन एजीएम सुरेंद्र सिंह चौहान का नाम पुलिस ने हत्या के बाद एफआईआर में जोड़ा था, लेकिन जब न्यायालय के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. तब उनके नाम को हटाकर इसे खात्मा के लिए डाल दिया था. जिस पर आपत्ति लगाए जाने के बाद एजीएम का नाम हत्या के इस मामले से गायब करने के प्रयासों को शोआ मंसूर, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली के कोर्ट से झटका लगा है. न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाते हुए एजीएम पर हत्या की तमाम धाराएं लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश जारी किया है. न्यायालय ने 5 अगस्त को यह आर्डर शीट जारी कर दिया है. चौहान के साथ ही एक अन्य आरोपी आदिल फारूखी का नाम भी पुलिस ने अंतिम प्रतिवेदन से हटाया था.

प्रमोशन के बाद फिलहाल सोहागपुर में दे रहे सेवा: सरायपाली के तत्कालीन एजीएम सुरेंद्र सिंह चौहान पदोन्नति व तबादला उपरांत फिलहाल एसईसीएल सोहागपुर परियोजना में स्टाफ ऑफिसर के तौर पर सेवा दे रहे हैं. ताजा आदेश के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हत्या के प्रकरण में अन्य आरोपियों के साथ-साथ वह समान धाराओं में नामजद आरोपी हैं. उनके खिलाफ भी गैर जमानतीय प्रकरण दर्ज है. बावजूद इसके पुलिस ने अपने अंतिम जांच प्रतिवेदन में सुरेंद्र सिंह चौहान व एक अन्य के विरुद्ध प्रकरण समाप्ति करते हुए इन्हें इस पूरे मामले से बाहर कर दिया था.

अफसर की बढ़ेंगी मुश्किलें: पुलिस के अंतिम जांच प्रतिवेदन को कई मायनों में दोषपूर्ण बताते हुए इसे अस्वीकार करने का आवेदन हत्याकांड में मृतक रोहित जायसवाल के भाई ने बतौर प्रार्थी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था. न्यायालय में उपस्थित हाई कोर्ट के अधिवक्ता विजय साहू और संदीप सिन्हा ने पैरवी की. जिन्होंने कई बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज करते हुए अंतिम जांच प्रतिवेदन में पूरक चालान प्रस्तुत करने का निवेदन किया. न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना. जिसके पश्चात आदेश जारी किया कि अधिकारी सुरेंद्र सिंह चौहान की के विरुद्ध भा.ना.सं. की धारा 103 (1), 61(2) (ए), 190, 191 (2) एवं 191 (3) के तहत संज्ञान लिया जाता है. उसकी उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है. न्यायालय ने यह भी कहा कि थाना पाली को आदेशित किया जाता है कि सरफराज मेमन और रूपचंद देवांगन पिता बजरंग लाल देवांगन का भा.ना.सु.सं. की धारा 180 के तहत कथन लेखबद्ध कर उसे पूरक चालान के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करें.



18 लोगों के खिलाफ दर्ज है नामजद अपराध: षड्यंत्र के तहत हत्या के इस प्रकरण में कुल 18 नामजद अभियुक्तों में से पुलिस की ओर से 12 आरोपियों के विरुद्ध वर्तमान में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें दो आरोपियों का अपराध में संलिप्त नहीं होना बताया गया है, जबकि 8 आरोपियों को फरार बताया गया है. हत्याकांड मे जान गंवा चुके मृतक के भाई ने पुलिस की ओर से न्यायालय में पेश किए गए अंतिम प्रतिवेदन से नाराज होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था. आपत्ति के साथ पुनः अन्वेषण कर पूरक चालान पेश करने के लिए तथ्यों, आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया गया था. जिसमें यह भी कहा गया कि अभियुक्त को अन्वेषण कार्रवाई से मुक्त करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफीसर द्वारा पुलिस रेगुलेशन नियम 739 के अनुसार नियम का पालन नहीं किया गया है.

हत्या का षडयंत्र: अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह चौहान और आदिल फारूखी के विरूद्ध हत्या या हत्या के षडयंत्र में शामिल होने का साक्ष्य नहीं पाये जाने से दोनों का नाम मामले से हटाया गया है. आगे प्रार्थी का कहना है कि इस संबंध में उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अभियुक्त का नाम हटा दिया गया है. जबकि अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह चौहान के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है. प्रार्थी को सुने बिना उसका नाम हटा देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है. पुलिस द्वारा प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह चौहान के विरुद्ध प्रकरण समाप्त कर दिया गया है. इन अभी तर्क के आधार पर न्यायालय ने सुरेंद्र सिंह चौहान का नाम जोड़ने के साथ ही, गिरफ्तार करने का आदेश भी पुलिस को दिया है.



क्या था ये पूरा मामला: पाली थाना अंतर्गत 28 मार्च 2025 की रात सरायपाली कोयला खदान में कोल ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की जघन्य हत्या हुई थी. जिसमें शामिल कुल 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मुख्य आरोपी के तौर भाजपा के पाली मंडल अध्यक्ष रोशन सिंह ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. रोहित जायसवाल को मौत के घाट उतारने के लिए सौरभ श्रीवास सहित उसके लगभग एक दर्जन साथियों ने उसे सरायपाली खदान में गेट के पास घेर लिया था. सभी चाकू, कट्टा और धारदार हथियार से लैस थे. जिससे ताबड़तोड़ वार करते हुए आरोपियों ने रोहित को मौत के घाट उतार दिया था. रोहित जायसवाल और रोशन सिंह पहले एक ही गैंग में एक साथ कोयले के ट्रांसपोर्ट का काम करते थे. लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों अलग-अलग गुटों में बंट कर काम कर रहे थे. इस हत्याकांड को कोल ट्रांसपोर्टरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम भी बताया गया था.