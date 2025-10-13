कोचिंग स्टूडेंट्स ध्यान दें! यूपी-बिहार के लिए सोगरिया से दानापुर विशेष ट्रेन की घोषणा
कोटा रेल मंडल की ओर से 16 अक्टूबर को सोगरिया से दानापुर के लिए एक विशेष ट्रेन की घोषणा की गई है. जानिए पूरा अपडेट...
Published : October 13, 2025 at 8:37 PM IST
कोटा: कोचिंग में 18 अक्टूबर से छुट्टियां लगने वाली हैं. इसके चलते उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग या रिग्रेट जैसी स्थिति है. इसी को देखते हुए कोटा रेल मंडल ने 16 अक्टूबर को एक विशेष ट्रेन की घोषणा की है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09817 सोगरिया दानापुर के बीच 16 अक्टूबर गुरुवार को एक विशेष फेरा स्पेशल ट्रेन का किया जा रहा है. यह वापसी में 18 अक्टूबर शनिवार को ट्रेन नंबर 09818 दानापुर सोगरिया के रूप में वापस आएगी.
इस संबंध में ईटीवी भारत ने समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें 11 अक्टूबर को समाचार "छुट्टियां मिली, ट्रेनों में टिकट नहीं, दिवाली पर घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे कोचिंग छात्र" शीर्षक से प्रकाशित किया था. कोचिंग स्टूडेंट की समस्या को सामने लेकर आए थे कि किस तरह से ट्रेन में टिकट के चलते कोचिंग स्टूडेंट दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर जाने में परेशान हो रहे है. सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन की बुकिंग संभवत मंगलवार से खुल जाएगी.
सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नम्बर 09817 सोगरिया स्टेशन से गुरुवार रात 11:10 बजे रवाना होगी. इसके बाद 11:53 बजे बारां, रात 12:28 बजे सालपुरा, 12:48 बजे छबड़ा गूगौर और 01:50 बजे रूठियाई स्टेशन रुकेगी. जिसके बाद शुक्रवार की रात 11:45 बजे दानापुर पहुंचेगी. इसी प्रकार ट्रेन नम्बर 09818 दानापुर से शनिवार को (शुक्रवार रात) 1:15 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन शनिवार रात को 09:48 बजे रूठियाई, 10:18 बजे छबड़ा गूगौर, 10:33 बजे सालपुरा व 11:13 बजे बारां स्टेशनों पर रुकेगी. इसके बाद रविवार को (शनिवार रात) 1:10 बजे सोगरिया पहुंचेगी.
आते व जाते समय बारां, सालपुरा, छबड़ा गूगौर, रूठियाई, गुना, अशोक नगर, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पं.दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, व आरा स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी. एस ट्रेन में 22 एलएचबी कोच होंगे, जिनमें 2 सेकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 7 थर्ड एसी इकोनॉमी, 5 स्लीपर, 4 जनरल, 1 जनरेटर कार व 1 एसएलआरडी कोच शामिल है.