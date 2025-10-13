ETV Bharat / state

कोचिंग स्टूडेंट्स ध्यान दें! यूपी-बिहार के लिए सोगरिया से दानापुर विशेष ट्रेन की घोषणा

कोटा जंक्शन ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कोचिंग में 18 अक्टूबर से छुट्टियां लगने वाली हैं. इसके चलते उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग या रिग्रेट जैसी स्थिति है. इसी को देखते हुए कोटा रेल मंडल ने 16 अक्टूबर को एक विशेष ट्रेन की घोषणा की है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09817 सोगरिया दानापुर के बीच 16 अक्टूबर गुरुवार को एक विशेष फेरा स्पेशल ट्रेन का किया जा रहा है. यह वापसी में 18 अक्टूबर शनिवार को ट्रेन नंबर 09818 दानापुर सोगरिया के रूप में वापस आएगी. इस संबंध में ईटीवी भारत ने समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें 11 अक्टूबर को समाचार "छुट्टियां मिली, ट्रेनों में टिकट नहीं, दिवाली पर घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे कोचिंग छात्र" शीर्षक से प्रकाशित किया था. कोचिंग स्टूडेंट की समस्या को सामने लेकर आए थे कि किस तरह से ट्रेन में टिकट के चलते कोचिंग स्टूडेंट दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर जाने में परेशान हो रहे है. सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन की बुकिंग संभवत मंगलवार से खुल जाएगी. पढे़ं : छुट्टियां मिली, ट्रेनों में टिकट नहीं, दिवाली पर घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे कोचिंग छात्र