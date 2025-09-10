ETV Bharat / state

कोटा मंडल में चल रही 22 मेमू ट्रेन में बढ़ाए कोच, अब एक ट्रेन में 1000 से ज्यादा यात्री कर सकेंगे सफर

कोटा: कोटा रेल मंडल में चलने वाली 22 मेमू ट्रेनों में कोच बढ़ाए गए हैं. इससे हर मेमू ट्रेन में यात्रियों की कैपेसिटी 300 से 400 के बीच में बढ़ गई है. हालांकि इनमें से कुछ ट्रेन ऐसी हैं, जिनमें 8 से भी ज्यादा कोच पहले से थे. क्योंकि उनमें यात्री भार ज्यादा था. अब एक मेमू ट्रेन में 1000 से भी ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोटा मंडल में संचालित 22 मेमू गाड़ियों में कोचों की संख्या बढ़ाई गई है. यात्रियों की सुविधा के लिए 8 की जगह अब 12 कोच के साथ संचालन किया जाएगा. यह तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है. उनका यह भी कहना है कि पहले से भी कुछ मेमू ट्रेन में 8 से ज्यादा कोच संचालित हो रहे थे. इसके अलावा कुछ ट्रेनों में 8 से भी काम कोच थे, लेकिन अब सभी ट्रेनों में 12 कोच हो जाएंगे. इससे हजारों की संख्या में यात्रियों को फायदा होगा.

पढ़ें: अब कोटा से घाटोली स्टेशन तक चलेगी मेमू ट्रेन, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

यह निर्णय भी कोटा मंडल के यात्रियों की लगातार बढ़ती भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. ताकि यात्रियों को ज्यादा सुविधा उपलब्ध हो. इससे भीड़भाड़ में कमी आएगी व रेलयात्रा सहज और सुरक्षित हो सकेगी. इससे रोजाना यात्रा करने वाले छात्र व अप-डाउन करने वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.