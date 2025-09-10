ETV Bharat / state

कोटा मंडल में चल रही 22 मेमू ट्रेन में बढ़ाए कोच, अब एक ट्रेन में 1000 से ज्यादा यात्री कर सकेंगे सफर

कोटा से चलने वाली 22 मेमू ट्रेनों में कोच बढ़ाने से यात्रियों की कैपेसिटी 300 से 400 के बीच बढ़ गई है.

MEMU train
मेमू ट्रेन (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2025 at 8:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: कोटा रेल मंडल में चलने वाली 22 मेमू ट्रेनों में कोच बढ़ाए गए हैं. इससे हर मेमू ट्रेन में यात्रियों की कैपेसिटी 300 से 400 के बीच में बढ़ गई है. हालांकि इनमें से कुछ ट्रेन ऐसी हैं, जिनमें 8 से भी ज्यादा कोच पहले से थे. क्योंकि उनमें यात्री भार ज्यादा था. अब एक मेमू ट्रेन में 1000 से भी ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोटा मंडल में संचालित 22 मेमू गाड़ियों में कोचों की संख्या बढ़ाई गई है. यात्रियों की सुविधा के लिए 8 की जगह अब 12 कोच के साथ संचालन किया जाएगा. यह तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है. उनका यह भी कहना है कि पहले से भी कुछ मेमू ट्रेन में 8 से ज्यादा कोच संचालित हो रहे थे. इसके अलावा कुछ ट्रेनों में 8 से भी काम कोच थे, लेकिन अब सभी ट्रेनों में 12 कोच हो जाएंगे. इससे हजारों की संख्या में यात्रियों को फायदा होगा.

पढ़ें: अब कोटा से घाटोली स्टेशन तक चलेगी मेमू ट्रेन, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

यह निर्णय भी कोटा मंडल के यात्रियों की लगातार बढ़ती भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. ताकि यात्रियों को ज्यादा सुविधा उपलब्ध हो. इससे भीड़भाड़ में कमी आएगी व रेलयात्रा सहज और सुरक्षित हो सकेगी. इससे रोजाना यात्रा करने वाले छात्र व अप-डाउन करने वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.

पढ़ें: स्पीकर बिरला ने मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, टिकट खरीदकर किया सफर, यात्रियों के साथ ली सेल्फी

मेमू की क्षमता 900 से 1200 यात्रियों की होगी: सौरभ जैन ने बताया कि वर्तमान में एक कोच में करीब 70 सीटिंग कैपिसिटी है. इसके अलावा खड़े होकर भी यात्री सफर करते हैं. ऐसे में एक कोच में करीब 70 से 100 यात्री सफर करते हैं. जिसके अनुसार एक मेमू ट्रेन में 600 से लेकर 800 तक यात्री सफर कर रहे थे. अब यह संख्या बढ़कर 900 से लेकर 1200 हो जाएगी. इन ट्रेनों में बीना, नागदा, झालावाड़, बारां, चौमहला, सवाई माधोपुर, रतलाम, आगरा और मथुरा वाली ट्रेन शामिल हैं.

इन मेमू ट्रेन में बढ़ी कैपिसिटी :

  1. 11603 - कोटा- बीना
  2. 11604 – बीना-कोटा
  3. 61633 - कोटा-बीना
  4. 61634 – बीना -कोटा
  5. 61616 - कोटा-नागदा
  6. 61615 – नागदा -कोटा
  7. 61614 - कोटा-घाटोली
  8. 61613 – घाटोली-कोटा
  9. 61624 – कोटा-चौमहला
  10. 61623 – चौमहला-कोटा
  11. 61621 – कोटा-सवाई माधोपुर
  12. 61622 - सवाई माधोपुर-कोटा
  13. 06605 – घाटोली-झालावाड़ सिटी
  14. 06606 – झालावाड़ सिटी-घाटोली
  15. 19103 – रतलाम-कोटा
  16. 19104 -कोटा-रतलाम
  17. 19109 - कोटा-मथुरा
  18. 19110 – मथुरा-कोटा
  19. 69159 – बयाना-मथुरा
  20. 69160 – मथुरा-बयाना
  21. 69157 - बयाना-यमुना ब्रिज (आगरा)
  22. 69158 – यमुना ब्रिज (आगरा) -बयाना

For All Latest Updates

TAGGED:

COACHES ADDED IN MEMU TRAINSCAPACITY OF MEMU TRAINS22 MEMU TRAINS GET MORE COACHESमेमू ट्रेनों में बढ़ाए कोचMEMU TRAINS RUNNING IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भाजपा ने पूनिया, सीपी और अलका को राष्ट्रीय स्तर पर सौंपा बड़ा जिम्मा...जानिए क्या

धोखाधड़ी वाले कॉल्स हों या चोरी हुए फोन का पता लगाना, Sanchar Saathi बनी भारत की साइबर ढाल

सोनम वांगचुक ने 35 दिनों का अनशन शुरू किया, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग

समुद्र जल स्तर में तेज वृद्धि भारत के लिए खतरे की घंटी, नए अध्ययन में दी गई चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.