गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर खुला को-वर्किंग स्पेस ( ETV Bharat )

Published : May 11, 2025 at 8:28 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 8:53 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: एनसीआरटीसी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जीवन को और सहज बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर एक अत्याधुनिक को-वर्किंग स्पेस की शुरुआत की है, जो पेशेवरों और उद्यमियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है. स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल पर स्थित यह स्मार्ट को-वर्कस्पेस आरामदायक और भविष्य-उन्मुख कार्य वातावरण की सुविधा देता है. यहां 42 ओपन वर्कस्टेशंस, 11 प्राइवेट केबिन और 2 पूर्ण रूप से सुसज्जित मीटिंग रूम उपलब्ध हैं, जो एकल कार्य, टीम सहयोग या क्लाइंट मीटिंग जैसी विभिन्न कार्यशैलियों की ज़रूरतें पूरी करते है. गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन, मेरठ तिराहा मोड़ पर स्थित है, जहां से नया बस अड्डा शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन भी कुछ दूरी पर है. इसी वजह से यहां रोज़ाना भारी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है. स्टेशन परिसर में ऐसा वर्कस्पेस उपलब्ध होना खासकर उन पेशेवरों के लिए उपयोगी होगा जो रिमोट सिस्टम के तहत काम करते हैं या जिनका कोई निश्चित ऑफिस नहीं है. यह को-वर्किंग स्पेस पारंपरिक दफ्तरों की तुलना में किफायती और स्मार्ट विकल्प प्रदान करता है. हाई-स्पीड इंटरनेट, प्लग-एंड-प्ले डेस्क, और 24x7 एक्सेस इसे आज के मोबाइल वर्कफोर्स के लिए आदर्श बनाते हैं. स्टार्टअप्स, फ्रीलांसरों और दूरस्थ पेशेवरों के लिए वर्ल्ड-क्लास और आरामदायक समाधान है. स्मार्ट तकनीकों से सुसज्जित इस को-वर्किंग स्पेस में बायोमेट्रिक और की-कार्ड एक्सेस, IoT आधारित लाइटिंग और क्लाइमेट कंट्रोल, तथा ऑटोमेटेड मीटिंग रूम बुकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, वायरलेस स्क्रीन शेयरिंग और डिजिटल ब्रेनस्टॉर्मिंग जोन जैसी तकनीकें कार्य क्षमता और कार्य गुणवत्ता बढ़ाती हैं. इसके साथ ही यहां क्यूआर आधारित कैशलेस सेवाएं जैसे हॉट डेस्क बुकिंग व वेंडिंग मशीन उपयोग की सेवाएँ भी मिलेंगी.

