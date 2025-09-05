सहकारी समिति के सचिव संदिग्ध हालात में लापता; लखीमपुर में बाइक की डिग्गी में मिला सुसाइड नोट, नदी में कूदने की आशंका

ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी : जनपद के संपूर्णानगर थाना क्षेत्र के परसपुर किसान सेवा सहकारी समिति में तैनात सचिव अजय मिश्र गुरुवार को अचानक संदिग्ध हालात में लापता हो गये हैं. परिजनों के मुताबिक, वह सुबह ड्यूटी के लिए निकले थे, लेकिन फिर घर नहीं लौटे. देर शाम उनकी बाइक, मोबाइल और हेलमेट शारदा नगर बैराज पर मिला है. बाइक की डिग्गी से सहकारी समिति के लेटरपैड पर लिखा सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. जिसमें उन्होंने दो अधिकारियों पर प्रताड़ित करने और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं. एनडीआरएफ और पुलिस टीम नदी में तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है.

फोन में मिली सेल्फी : बेटे अंकित मिश्र के मुताबिक, उनके पिता रोज की तरह पूजा-पाठ के बाद नाश्ता कर सुबह समिति के लिए निकले थे, लेकिन शाम छह बजे तक घर नहीं लौटे तो माता जी ने फोन मिलाया. कॉल रिसीव न होने पर दोबारा कॉल किया, जिसे पुलिस ने उठाया और बताया कि बैराज के पास उनका सामान मिला है. परिजन तुरंत शारदानगर पहुंचे तो बाइक की डिग्गी से कागजात, पर्स और सुसाइड नोट मिला. मोबाइल फोन में बीते गुरुवार की शाम करीब 6 बजे बैराज पर खींची गई एक सेल्फी भी मिली है. सुसाइड नोट में विभाग के दो अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

'गेट नंबर 15 के पास नजर आए' : परिजनों का आरोप है कि पिछले तीन माह से वर्क लोड और विभागीय अधिकारियों की प्रताड़ना के कारण अजय मिश्र गहरे तनाव में थे. घटना वाले दिन भी उन्होंने घर से सामान्य तरीके से निकलते समय कोई आभास नहीं दिया. शारदा बैराज पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में अजय मिश्र गेट नंबर 15 के पास टहलते हुए नजर आए हैं, लेकिन उसके बाद का फुटेज उपलब्ध नहीं हो सका. इससे नदी में कूदने की आशंका जताई जा रही है.





