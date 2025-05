ETV Bharat / state

जींद: जिले के गांव तलौडा के पास जींद-सफीदों मार्ग पर शुक्रवार रात सीएनजी गैस सिलेंडर से भरा कैंटर सड़क पर पलट गया. इस दौरान गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया. कैंटर पलटने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों का जाम लग गया. सूचना मिलने पर फायर बिग्रेड के साथ विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर पहुंची. विशेषज्ञों की टीम ने किसी तरह गैस रिसाव पर काबू पाया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था बहाल हो पाई. इधर, पलटे हुए कैंटर को शनिवार को हाइड्रा की मदद से उठाया गया. कैंटर में लगभग 50 सीएनजी गैस सिलेंडर फिट थे. अनियंत्रित होकर पलटा कैंटर: दरअसल, पानीपत से यूपी का कैंटर बीती देर रात सीएनजी गैस लेकर जींद के रोहतक रोड के फिलिंग स्टेशन पर आ रहा था. गांव तलौडा के निकट कैंटर अनियंत्रित हो कर जींद-सफीदों मार्ग पर पलट गया, जिसमें से गैस का रिसाव भी शुरू हो गया. इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से यातायात को रोक दिया गया. इधर, घटना की सूचना पाकर फायर बिग्रेड और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हालात को देखते हुए विशेषज्ञों की टीम को वहां पर बुलाया गया और रिसाव को बंद किया गया, जिसके बाद यातायात को बहाल किया जा सका. CNG loaded canter overturned in Jind (ETV Bharat)

जींद: जिले के गांव तलौडा के पास जींद-सफीदों मार्ग पर शुक्रवार रात सीएनजी गैस सिलेंडर से भरा कैंटर सड़क पर पलट गया. इस दौरान गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया. कैंटर पलटने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों का जाम लग गया. सूचना मिलने पर फायर बिग्रेड के साथ विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर पहुंची. विशेषज्ञों की टीम ने किसी तरह गैस रिसाव पर काबू पाया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था बहाल हो पाई. इधर, पलटे हुए कैंटर को शनिवार को हाइड्रा की मदद से उठाया गया. कैंटर में लगभग 50 सीएनजी गैस सिलेंडर फिट थे. अनियंत्रित होकर पलटा कैंटर: दरअसल, पानीपत से यूपी का कैंटर बीती देर रात सीएनजी गैस लेकर जींद के रोहतक रोड के फिलिंग स्टेशन पर आ रहा था. गांव तलौडा के निकट कैंटर अनियंत्रित हो कर जींद-सफीदों मार्ग पर पलट गया, जिसमें से गैस का रिसाव भी शुरू हो गया. इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से यातायात को रोक दिया गया. इधर, घटना की सूचना पाकर फायर बिग्रेड और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हालात को देखते हुए विशेषज्ञों की टीम को वहां पर बुलाया गया और रिसाव को बंद किया गया, जिसके बाद यातायात को बहाल किया जा सका. CNG loaded canter overturned in Jind (ETV Bharat) विशेषज्ञों की टीम ने गैस रिसाव को किया बंद: इस बारे में सदर थाना प्रभारी डा. सुनील कुमार ने कहा, "रात को सीएनजी से भरा कैंटर पलट गया था. सूचना के साथ पुलिसबल और फायरबिग्रेड मौके पर पहुंच गई थी. विशेषज्ञों ने रिसाव को बंद कर दिया. कैंटर को हाइड्रा के माध्यम से उठा दिया गया है." सड़क पर गड्ढा होने से हुआ हादसा: स्थानीय लोगों की मानें तो सड़क में गड्ढे होने के कारण गैस का कैंटर अनियंत्रित होकर पलट गया. हालांकि घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नही हुई. शनिवार को हाइड्रा की सहायता से पलटे हुए कैंटर को उठा कर सीधा किया गया. घटना में कैटर चालक और उसके सहायक को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

