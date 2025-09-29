गोरखपुर में सीएम योगी ने बुढ़िया माई के किए दर्शन, बच्चों को दी चॉकलेट, बोले- कुंड पर बनेगा सस्पेंशन ब्रिज
सीएम योगी ने गोरखपुर के कुसम्ही जंगल में बुढ़िया माई मंदिर में दर्शन और पूजा की. उन्होंने प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन की प्रार्थना की.
गोरखपुर : सीएम योगी ने सोमवार को आदिशक्ति मां भगवती की प्रतिनिधि स्वरूपा बुढ़िया माई के दरबार में हाजिरी लगाई. सीएम ने विधिवत दर्शन-पूजन किया और प्रदेशवासियों के कल्याण और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की. उन्होंने मंदिर परिसर और कुंड का भी निरीक्षण किया. उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि कुंड के दोनों तरफ श्रद्धालुओं के लिए सस्पेंशन ब्रिज (झूला पुल) बनवाया जाए. सीएम ने डीएम दीपक मीणा को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए.
विधिविधान से आराधना की : सोमवार को गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीएम का काफिला सबसे पहले कुसम्ही जंगल स्थित प्राचीन बुढ़िया माई मंदिर पहुंचा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में बुढ़िया माई का दर्शन करने के बाद माई की प्रतिमा पर पुष्प व अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर विधिविधान से आराधना की, आरती उतारी. बुढ़िया माई का पूजन और लोक कल्याण की मंगलकामना करने के बाद वह बाहर आए.
बता दें, घने जंगल में स्थित बुढ़िया माई का मंदिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोक आस्था का बड़ा केंद्र है. लंबे समय तक उपेक्षित रहे इस मंदिर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर रोड कनेक्टिविटी बेहतर की गई. साथ ही परिसर का सुंदरीकरण कराकर श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई.
बच्चों से मिले सीएम, चॉकलेट बांटे : बुढ़िया माई मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में परिजनों के साथ दर्शन करने आए बच्चों से भी मुलाकात की. उन्होंने बच्चों से बातचीत की और दुलारकर उन्हें अपने हाथों से चॉकलेट दी. मुख्यमंत्री का प्यार पाकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था. इस दौरान अन्य श्रद्धालुओं ने जयकारा लगाकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया.
सीएम के साथ विधायक महेंद्रपाल सिंह, विपिन सिंह, काशी से आए जगद्गुरु स्वामी संतोषाचार्य उर्फ सतुआ बाबा, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, चरगांवा की ब्लॉक प्रमुख वंदना सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह मुन्ना, जीडीए बोर्ड के सदस्य दुर्गेश बजाज, पिपराइच के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आनंद शाही समेत कई लोग उपस्थित रहे.
