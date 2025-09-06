ETV Bharat / state

सीएम योगी ने परिवहन मंत्री की ली खूब चुटकी; बोले- रात में ज्यादा न चलें, कहीं सूर्य भी कहने लगे कि अब हम रात में उगेंगे

परिवहन विभाग और परिवहन निगम की विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कही ये बातें

Etv Bharat
सीएम योगी को स्वागत करते मंत्री. (UP Government)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कभी भी कार्यक्रम में सही समय पर नहीं पहुंचते हैं. रोडवेज के स्थापना दिवस पर जून माह में परिवहन मंत्री को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दोपहर दो बजे पहुंचना था, लेकिन वह रात आठ बजे पहुंचे. इसके अलावा जब भी विभाग की तरफ से कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो अधिकारी ये मानकर चलते हैं कि मंत्री जी कम से कम एक से दो घंटे लेट आएंगे.

हर बार ऐसा हुआ भी. उनका कभी भी समय से न पहुंचना चर्चा का विषय बनता रहा है. शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित परिवहन विभाग और परिवहन निगम की विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के समय पर पहुंचने और रात में चलने को लेकर खूब चुटकी ली.

सीएम योगी आदित्यनाथ. (UP Government)

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे परिवहन विभाग के इस कार्यक्रम में 11 बजे पहुंचने की जानकारी दी गई थी तो मुझे इतना यकीन था कि मंत्री जी कम से कम 12 बजे पहुंचेंगे तब तक तो मैं भी पहुंच ही जाऊंगा. लेकिन सुबह 10 बजे की मीटिंग के दौरान ही मुझे बता दिया गया कि आज मंत्री जी पहुंच गए हैं. जैसे ही मुख्यमंत्री ने ये बोला पूरा हाल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा. परिवहन मंत्री भी खिलखिलाकर हंसने लगे. अधिकारियों ने भी जमकर तालियां बजाईं.

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय के महत्व के बारे में बता रहे थे तो फिर उन्होंने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि किसी को भी ओवर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए. मैं तो मंत्री जी से भी कहूंगा कि आखिर रात में वह क्यों चलते हैं? रात में जल्दी सोइए. सुबह जल्दी जागिए. समय पर अपना काम निपटाइए. अपनी दिनचर्या समय के अनुसार सुधारिए. सारे काम समय पर ही होने चाहिए. अब ऐसे तो सूर्य भगवान भी कहने लगे कि चलिए मैं भी अब रात में ही उगूंगा. तब तो हो गया फिर धरती का कल्याण. हमें प्रकृति के अनुसार चलना होगा. हमें के समय के अनुसार खुद को तैयार करना होगा.

मुख्यमंत्री के यह कहते ही फिर से हॉल में खूब ठहाके लगे. परिवहन मंत्री भी खुलकर हंसे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुके उन्होंने कहा कि अब जब मंत्री जी समय पर आ ही गए हैं तो अब हम यह भी कहेंगे कि सब कुछ समय पर ही हो. यह योजनाएं भी समय से ही पूरी कराएं.

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेशवासियों को कई सौगातें दीं. इनमें 400 नई बसें यात्रियों का सफर आसान करेंगी. एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें, एसी इलेक्ट्रिक बसें और डीजल से इलेक्ट्रिक बस में तब्दील हुई बसें यात्रियों की यात्रा सुगम बनाएंगी. इसके अलावा अब ट्रेन की तरह ही घर बैठे यात्री बसों की लोकेशन भी ले सकेंगे. डेढ़ लाख जन सुविधा केंद्र आरटीओ से संबंधित 48 तरह के कामों को कराने में सहूलियत देंगे. इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अब जो भी आवेदक लेकर जाएंगे तो इसकी बुकलेट बहुत ही मॉडर्न होगी.

इसे भी पढ़ें- यूपी के सभी शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज, शिक्षक दिवस पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा, कहा- शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ेगा

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER DAYASHANKAR SINGHCM YOGI COMMENT DAYASHANKARTRANSPORT DEPARTMENT SCHEMEसीएम योगी ने मंत्री की ली चुटकीCM YOGI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.