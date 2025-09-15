ETV Bharat / state

दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला, सीएम योगी ने की एक्ट्रेस के पिता से बात, कहा- जल्द आरोपी होंगे गिरफ्तार

एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा आरोपियों को पकड़ने के लिए 6 पुलिस टीमें काम कर रही हैं. दो को राजस्थान और दिल्ली भेजा गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
एक्ट्रेस दिशा पटानी के पिता से सीएम योगी ने की बातचीत (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 5:18 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर शुक्रवार तड़के बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग की. इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

दिशा पाटनी के पिता जगदीश सिंह पटानी ने बताया कि रविवार देर रात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानथ ने उनसे फोन पर बातचीत कर हाल जाना. उन्होंने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया.

जानकारी देते एक्ट्रेस दिशा पटानी के पिता जगदीश सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस की छह टीमें कर रहीं तलाश: एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि 6 पुलिस टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश की जा रही है. करीब ढाई हजार सीसीटीवी कैमरों का फुटेज निकाला गया है. इस गैंग से जुड़े आरोपियों की फोटो तैयार की जा रही हैं. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

दो बदमाशों ने घर पर की फायरिंग: फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के माता-पिता और बहन बरेली के कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस इलाके में रहते हैं. शुक्रवार तड़के बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. बाइक सवार आरोपियों को पकड़ने के लिए कुल 6 पुलिस टीमें काम कर रही हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
बरेली में दिशा पटानी का घर (Photo Credit: ETV Bharat)

गैंग का एल्बम बना रही पुलिस: एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि दो पुलिस टीमों को राजस्थान और दिल्ली भेजा गया है, जो लोकल पुलिस से संपर्क कर इस गैंग के सदस्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगी. फायरिंग करने वाले गैंग से जुड़े लोगों के फोटो लेकर एक विस्तृत एल्बम भी तैयार की जा रही है.

आरोपी ने कहीं भी अपना हेलमेट नहीं उतारा: एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस को अभी तक की जांच में पता चला है कि बाइक सवार दोनों आरोपियों में से बाइक चला रहे आरोपी ने कहीं भी अपना हेलमेट नहीं उतारा.

Photo Credit: ETV Bharat
बरेली में दिशा पटानी के घर पर मौजूद पुलिसकर्मी (Photo Credit: ETV Bharat)

पता लगाया जा रहा है कि कहीं वह कोई लोकल तो नहीं है. यह भी पता किया जा रहा है कि क्या किसी लोकल व्यक्ति के इस गैंग की मदद करेगी. पुलिस टीम हर एंगल पर जांच में लगी हुई है.

24 घंटे में दो बार हुई फायरिंग: दिशा पाटनी के घर पर 24 घंटे में दो बार फायरिंग होने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि उनके पड़ोसी ने आशंका जताई गई थी. उसकी भी जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें- G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

Last Updated : September 15, 2025 at 5:25 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DISHA PATANI FATHER JAGDISH SINGHFIRING AT HOME IN BARIELLYFIRING AT ACTRESS DISHA PATANI HOMECM YOGI TALKS TO DISHA FATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.