दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला, सीएम योगी ने की एक्ट्रेस के पिता से बात, कहा- जल्द आरोपी होंगे गिरफ्तार
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा आरोपियों को पकड़ने के लिए 6 पुलिस टीमें काम कर रही हैं. दो को राजस्थान और दिल्ली भेजा गया है.
बरेली: फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर शुक्रवार तड़के बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग की. इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.
दिशा पाटनी के पिता जगदीश सिंह पटानी ने बताया कि रविवार देर रात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानथ ने उनसे फोन पर बातचीत कर हाल जाना. उन्होंने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया.
पुलिस की छह टीमें कर रहीं तलाश: एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि 6 पुलिस टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश की जा रही है. करीब ढाई हजार सीसीटीवी कैमरों का फुटेज निकाला गया है. इस गैंग से जुड़े आरोपियों की फोटो तैयार की जा रही हैं. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.
दो बदमाशों ने घर पर की फायरिंग: फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के माता-पिता और बहन बरेली के कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस इलाके में रहते हैं. शुक्रवार तड़के बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. बाइक सवार आरोपियों को पकड़ने के लिए कुल 6 पुलिस टीमें काम कर रही हैं.
गैंग का एल्बम बना रही पुलिस: एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि दो पुलिस टीमों को राजस्थान और दिल्ली भेजा गया है, जो लोकल पुलिस से संपर्क कर इस गैंग के सदस्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगी. फायरिंग करने वाले गैंग से जुड़े लोगों के फोटो लेकर एक विस्तृत एल्बम भी तैयार की जा रही है.
आरोपी ने कहीं भी अपना हेलमेट नहीं उतारा: एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस को अभी तक की जांच में पता चला है कि बाइक सवार दोनों आरोपियों में से बाइक चला रहे आरोपी ने कहीं भी अपना हेलमेट नहीं उतारा.
पता लगाया जा रहा है कि कहीं वह कोई लोकल तो नहीं है. यह भी पता किया जा रहा है कि क्या किसी लोकल व्यक्ति के इस गैंग की मदद करेगी. पुलिस टीम हर एंगल पर जांच में लगी हुई है.
24 घंटे में दो बार हुई फायरिंग: दिशा पाटनी के घर पर 24 घंटे में दो बार फायरिंग होने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि उनके पड़ोसी ने आशंका जताई गई थी. उसकी भी जांच की जा रही है.
