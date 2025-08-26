लखनऊ : 'उत्तर प्रदेश में अब जो भी युवा काम करेगा उसे न्यूनतम वेतन की गारंटी यूपी सरकार की ओर से दी जाएगी. कोई भी कंपनी या नौकरी देने वाली संस्था अब कर्मचारियों का शोषण नहीं कर पाएगी. कंपनियों की ओर लिए जाने वाले अतिरिक्त चार्ज की जिम्मेदारी सरकारी उठाएगी'.

ये बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही. वह मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्रम विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ 2025 के शुभारंभ पर लोगों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे. वहीं पहले दिन के रोजगार मेले में कई बदइंतजामी भी देखने को मिली. धक्का मुक्की भी हुई.

'यूपी की प्रतिभाओं की मांग पूरी दुनिया में' : सीएम योगी ने आगे कहा कि यूपी पहला ऐसा राज्य बन रहा है, जहां पर काम करने वाले सभी युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी. यूपी की प्रतिभाओं की मांग देश-दुनिया में है. यूपी जो कभी रोजगार के लिए पलायन का दंश झेलता था, आज वही रोजगार उपलब्ध करा रहा है. यह परिवर्तन बीते 8 वर्षों में हुए सुनियोजित प्रयासों का परिणाम है.

यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन रोजगार और विकसित भारत के संकल्प का हिस्सा है. हर युवा को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलना जरूरी है, जहां अवसर मिला, वहां युवाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.

'एमएसएमई यूनिट्स को मिल रहा 5 लाख का बीमा' : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार से एमएसएमई यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उद्यमियों को 5 लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवर मिल रहा है. यदि प्रत्येक यूनिट 2 से 10 युवाओं को रोजगार दे रही है तो लाखों-करोड़ों लोग प्रदेश में सम्मानजनक काम पा रहे हैं. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार कर रहा है.

विदेशी कंपनिययों के प्रतिनिधियों से मिले सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)

'8 साल में 8.5 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी' : सीएम ने कहा कि परंपरागत कारीगरों और हस्तशिल्पियों को सम्मान देने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा योजनाएं लागू की गईं हैं. बीते 8 वर्षों में पारदर्शिता के साथ 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं हैं. इसमें पुलिस विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पीडब्ल्यूडी और विश्वविद्यालयों में भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुईं हैं. पिछले 8 वर्षों में 33 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसी लागू की गईं.

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम ने बांटे नियुक्ति पत्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

इन्वेस्ट यूपी पोर्टल, निवेश मित्र और सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के जरिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई. परिणामस्वरूप 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश जमीन पर उतरे हैं और 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला है.

सीएम ने श्रमिकों की सुरक्षा पर दिया विशेष जोर : मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा और उद्योगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों में सुधार किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से श्रमिक का शोषण नहीं होने दिया जाएगा. श्रमिक का पूरा वेतन मिलना अनिवार्य होगा, जबकि अतिरिक्त चार्ज सरकार अपने स्तर पर वहन करेगी.

तीन दिन तक चलेगा रोजगार मेला. (Photo Credit; ETV Bharat)

नौकरी का सपना लेकर पहुंचे 50 हजार युवा : रोजगार मेले में पहले दिन करीब 50000 से अधिक युवा रोजगार पाने की उम्मीद लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे. सुबह से ही पॉलिटेक्निक से लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक सड़क पर जाम के हालात बन गए. इन युवाओं को नौकरी देने के लिए श्रम विभाग में 100 से अधिक कंपनियों को बुलाया गया था. युवाओं को सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से बुलाया गया था, लेकिन खराब इंतजामों के कारण आधे से ज्यादा युवा निराश होकर लौट गए.

अभ्यर्थियों की पुलिस से धक्का मुक्की. (Photo Credit; ETV Bharat)

पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच धक्का मुक्की : इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के नेपट्यून हॉल में मौजूद कंपनियों से इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थी अंदर जाने देने की मांग कर रहे थे. इसे लेकर पुलिस-सुरक्षा सुरक्षा गार्डों से अभ्यर्थियों की धक्का मुक्की हो गई. कंपनियां उन्हीं युवकों को अंदर बुला रहीं थीं जिनका सुबह पंजीकरण हुआ था. भीड़ ज्यादा होने के कारण रजिस्ट्रेशन बंज कर दिया गया. अभ्यर्थियों को रोकने में पुलिस और वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

अभ्यर्थियों ने बताया कि वह इस रोजगार मेले में शामिल होने के लिए सोमवार को ही लखनऊ पहुंच गए थे. मंगलवार की सुबह बारिश होने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देरी से शुरू की गई.

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उमड़ी भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

नहीं हो रहा पंजीकरण, युवकों ने बताई अपनी परेशानी : अजय कुमार ने बताया कि वह इलेक्ट्रीशियन हैं. 5 साल का अनुभव है. उनकी सैलरी 12 घंटे की ड्यूटी के लिए 800 रुपये ही लगाई गई है. कई लड़के वापस जा चुके हैं. इतनी कम सैलरी में कोई नहीं जाएगा. लखीमपुर खीरी से आए अभय सिंह ने बताया कि हम दूसरे देशों में नौकरी के लिए आए थे, लेकिन कुछ संभावना नहीं है. यहां कोई व्यवस्था नहीं है.

अभ्यर्थियों ने बताई अपनी परेशानी. (Photo Credit; ETV Bharat)

'सारी व्यवस्था फेल, पानी तक के इंतजाम नहीं' : गोंडा से आए प्रमोद चौरसिया ने बताया कि हम ग्राफिक्स डिजाइन की नौकरी के लिए आए थे. हमें जानकारी मिली थी कि 50 हजार प्लस जॉब रहेगी, लेकिन यहां कोई स्टॉल नहीं दिख रहा. यहां किसी कंपनी का एचआर नहीं दिख रहा. मुरादाबाद से आए गुलशन सैनी ने बताया कि मैंने आईटीआई की है. मैं टेक्नीशियन की जॉब के लिए आया था. यहां पर आगे गया तो बोला गया कि टोकन लेकर आओ, टोकन लेने पहुंचा तो टोकन देने वाले ही चले गए. सारी व्यवस्था फेल है. पीने के पानी तक के इंतजाम नहीं हैं.

शाहबाद से आए धीरज कुमार ने बताया कि यहां कोई सुविधा नहीं है. हम कल से यहां हैं. देवरिया से आए शैलेंद्र कुमार ने बताया कि हम जर्मनी में वेल्डर के जॉब के लिए आए हैं. बोला गया था कि जर्मनी, इजराइल और जापान में जॉब है. आज केवल दुबई के लिए हो रहा है. फार्म जमा करने पर फाड़ कर फेंक दे रहे हैं.

'सरकार नहीं दे रही ध्यान' : गोरखपुर से आए उपेंद्र सिंह ने बताया कि हम इजराइल में कारपेंटर की नौकरी के लिए आए थे. नवंबर में मैंने लखनऊ में इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा सलेक्शन भी हो गया था. टोटल 2763 लोग सलेक्ट हुए हैं. पिछले 8 से 9 महीने से कोई अपडेट नहीं मिला. हम लोगों को दोबारा बुलाया गया था, लेकिन इजराइल, जापान और जर्मनी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं. सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है.

