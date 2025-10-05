ETV Bharat / state

सीएम योगी बोले- टारगेट अचीव करने वाले अधिकारियों की फील्ड में हो तैनाती, त्योहार पर छापेमारी से बचें

लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य कर विभाग में तैनाती का आधार सिर्फ परफॉर्मेंस होगा. फील्ड में वही अधिकारी तैनात किए जाएं जो टारगेट अचीव कर सकें और ईमानदार हों. सीएम ने रविवार को राज्य कर विभाग की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोनल अधिकारियों से सीधा संवाद किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म के बाद बाजार में तेजी देखी जा रही है और आने वाले महीनों में इसके सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से दिखाई देंगे. उन्होंने निर्देश दिए कि धनतेरस और दीपावली के मौके पर अनावश्यक जांच या छापेमारी की कार्रवाई से बचा जाए.

सीएम ने की जोनवार समीक्षा : बैठक के दौरान जोनवार समीक्षा में बताया गया कि बरेली (64.2%), सहारनपुर (63.7%), मेरठ (63.0%), गोरखपुर (62.5%) और झांसी (62.1%) का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है. कुछ जोनों में लक्ष्य पूर्ति 55 से 58 प्रतिशत के बीच रहा, जहां सुधार की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने वाराणसी प्रथम व द्वितीय, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ प्रथम व द्वितीय, कानपुर प्रथम व द्वितीय, इटावा, झांसी, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद प्रथम व द्वितीय, गौतमबुद्ध नगर और सहारनपुर सहित सभी जोनों की संभागवार और खंडवार समीक्षा की.

उन्होंने सभी जोनल अधिकारियों से कहा कि 50 प्रतिशत से कम राजस्व संग्रह वाले खंडों की स्थिति का कारण स्पष्ट करें और सुधार की कार्ययोजना तत्काल तैयार करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि बरेली, झांसी और कानपुर प्रथम जोन में कोई भी खंड 50 प्रतिशत से कम संग्रह वाला नहीं है, जो संतोषजनक है, वहीं असंतोषजनक प्रदर्शन करने वालों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए.

अधिकारी खुद बाजार में जाएं : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व वृद्धि राज्य की आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार है. उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति का संकल्प लेकर कार्य करने का आह्वान किया. कहा कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मार्केट मैपिंग करें, सामान्य रूप से बाजार में जाएं, व्यापारियों से मिलें और उनकी अपेक्षाओं को समझें.