IIT कानपुर में जल्द शुरू होगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, AI से जॉब नहीं जाएगी - CM YOGI KANPUR VISIT

आईआईटी कानपुर में आयोजित समन्वय कार्यक्रम में सीएम योगी और टीसीएस के चीफ टेक्निकल आफिसर ने कही ये बातें

आईआईटी कानपुर की ओर से आयोजित समन्वय कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम योगी.
आईआईटी कानपुर की ओर से आयोजित समन्वय कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम योगी. (UP Government)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 5:00 PM IST

4 Min Read

कानपुर: आईआईटी कानपुर में अगले साल से सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल का संचालन शुरू होगा. मेडटेक के अंतर्गत बन रहे इस अस्पताल का एरियल सर्वे किया और देखा है कि शानदार भवन तैयार हुआ है. यह अस्पताल आईआईटी कानपुर के लिए मील का पत्थर साबित होगा. भारत डीपटेक 2025 की दिशा में अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है. यह बातें बुधवार को आईआईटी कानपुर में आयोजित 'समन्वय' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बातें कहीं.

भारत डीप टेक 2025 की दिशा में बढ़ेगा यूपीः कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश स्तर पर “भारत डीप टेक 2025” का केंद्र बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे. डीप टेक पर एक प्रभावशाली समिट आयोजित करने की आवश्यकता है, जिससे रिसर्च और नवाचार को नई दिशा मिल सके. आईआईटी कानपुर को डीप टेक इनोवेशन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा. इसके साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और युवाओं को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में तकनीकी क्रांति का अग्रदूत बन सके.

17वीं शताब्दी के बाद पिछड़ा भारतः सीएम योगी ने आईआईटीयंस के सामने केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को साझा किया. उन्होंने कहा, 17वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में शामिल था. लेकिन इसके बाद कहीं न कहीं, हम पिछड़ गए. अब आने वाले कुछ सालों में हमें एक बार फिर से दुनिया में नंबर एक अर्थव्यवस्था वाला देश बनना है. यह तभी संभव होगा, जब आप जैसे आईआईटियंस का योगदान इस देश व प्रदेश के लिए होगा. तब हमारा भारत एक विकसित और आत्मनिर्भर वाला भारत बनेगा.

अकादमी और इंडस्ट्रीज के बीच सामंजस्य कराएंगे: आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो.मणींद्र अग्रवाल ने कहा, हमारे कार्यक्रम समन्वय का मकसद है इंडस्ट्रीज और अकादमी के बीच समन्वय स्थापित करना. उत्तर प्रदेश के उद्यमी यह जान सकेंगे कि आईआईटी कानपुर में शोध को लेकर क्या काम कर रहे हैं. उद्यमियों को किस तरह की दिक्कतों का सामना अपने क्षेत्र में करना पड़ रहा है? जो दिक्कतें उनकी निकलकर सामने आएंगी, हम उनका समाधान करेंगे.

एआई से जॉब जाएंगी नहीं, केवल शिफ्ट होंगी: आईआईटी कानपुर पहुंचे टीसीएस के चीफ टेक्निकल आफिसर (सीटीओ) डॉ. हैरिक विन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक का प्रयोग अब सभी क्षेत्रों में बहुत अधिक जरूरी हो गया है. इस तकनीक से जॉब्स जाएंगी नहीं, बल्कि शिफ्ट होंगी. ऐसे भी कह सकते हैं, कर्मचारियों के काम करने का तरीका बदल जाएगा. डा. हैरिक ने कहा, बुधवार को आईआईटी कानपुर से जो हमारा करार हुआ है उसके तहत हम देश में सस्टेनेबल सिटी तैयार करने की दिशा में काम करेंगे. चार सालों तक संचालित रहने वाले इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिन शहरों का चयन किया जाएगा, वहां जल प्रबंधन, वायु प्रबंधन, जाम से निजात, पर्याप्त बिजली आपूर्ति समेत आम नागरिक को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओें को लेकर काम किया जाएगा.

सीएम के सलहाकर तो केवल एक रिंग पर ही उठा लेते फोन: आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो.मणींद्र अग्रवाल ने कहा, आईआईटी कानपुर को हमेशा ही सरकार व सीएम योगी का पूरा समर्थन मिलता है. सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी तो हमारी कॉल एक रिंग में ही उठा लेते हैं, दूसरी रिंग बजने का मौका ही नहीं देते. ऐसे में सभी आईआईटियंस जोर से हंसने लगे. दरअसल सीएम योगी के सलाहकार व वरिष्ठ आईएएस अफसर अवनीश अवस्थी ने आईआईटी कानपुर से ही अपनी पढ़ाई की है.

