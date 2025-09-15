स्टार्टअप कॉन्क्लेव में सीएम योगी बोले- आज का समय टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन करने वाला देश दुनिया को लीड करेगा
सीएम योगी आदित्यनाथ ने CSIR-स्टार्टअप कॉन्क्लेव के समापन समारोह के दौरान कहा कि आज का युवा, कुछ नया करना चाहता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 7:14 PM IST
लखनऊ : 'आज का समय टेक्नोलॉजी का है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी समाज जितना डेवलप होगा, दुनिया उसके पीछे जाएगी. जो देश जितना इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, वही दुनिया को लीड करेगा. यह हमारा सौभाग्य है कि CSIR की चारों महत्वपूर्ण लैब NBRI, CDRI, CMAP और IITR उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है.'
यह बातें सीएम योगी ने सोमवार को CSIR-स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 के समापन समारोह के दौरान कही. सीएम ने पांच CSIR के प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया. स्टालों पर जाकर स्टार्टअप और इनोवेशन के बारे में जानकारी ली. सीएम ने कहा, आज का युवा, कुछ नया करना चाहता है. वह लकीर का फकीर नहीं बन सकता. पिछले 11 साल में भारत के अंदर एक नए स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम लोगों ने बदलते हुए देखा है. अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो यूएस और यूके के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसके पास सर्वाधिक स्टार्टअप है. दुनिया में भारत का नंबर तीसरे स्थान पर आता है.
उत्तर प्रदेश एक Global Tech और Innovation के नए Hub के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए देख रहा है... pic.twitter.com/QjpLTt8kyA— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 15, 2025
यूपी में 17 हजार से अधिक स्टार्टअप : भारत में एक लाख 90 हजार स्टार्टअप मौजूद हैं. उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ कार्य किया है. वर्तमान में हमारे पास 17 हजार से अधिक स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं. जिनमें आठ यूनिकॉन भी हैं. उत्तर प्रदेश में अब तक 72 इनक्यूबेटर, सात सेंटर और एक्सीलेंस यह भी स्थापित हुए हैं. अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर इनक्यूबेटर को प्रोत्साहित करने के लिए 137 करोड़ रुपए की सहायता दी है. उत्तर प्रदेश में हमारे प्रगतिशील किसानों को थोड़ा प्रोत्साहित किया गया तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया.
वैज्ञानिक लैब से लैंड तक पहुंचा : पहले हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान करता था, लेकिन वह लैंड तक नहीं पहुंच पाता था. लैब टू लैंड का देश के अंदर स्कीम चला था. उत्तर प्रदेश के अंदर भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक लैब से निकलकर अन्य डाटा किसानों के साथ उनके लैंड तक पहुंचे. उनके सहयोग के लिए खड़े हुए हैं और यह स्टार्टअप कांक्लेव लैब टू इंडस्ट्री को आपस में कॉर्पोरेशन का एक माध्यम बना है. इसमें हमारा उद्यमी और हमारा संस्थान एक नए प्रेरक की भूमिका की ओर स्थापित कर रहे हैं. क्योंकि यह उद्यमी ही या संस्थान ही मार्केट लिंक करेगा.
लखनऊ में आयोजित CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव-2025 के समापन समारोह में... https://t.co/TE7zIY8Ju0— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 15, 2025
ग्लोबल टेक का हब बन रहा यूपी : उन्होंने कहा की उत्तर प्रदेश ग्लोबल टेक का इनोवेशन के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है. उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्लस्टर पहले से था. सैकड़ों वर्षों से था, लेकिन बंदी की कगार पर था. जो भी लोग इससे जुड़े थे उनके अंदर हताशा और निराशा थी. वह लोग पलायन कर रहे थे. 2017 में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम और एमएसएमई की नए इकोसिस्टम को तैयार किया. हमने उसको टेक्नोलॉजी, डिजाइन, पैकेजिंग, मार्केट के जरिए फिर से एमएसएमई को जीवित किया. 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर एक्टिव है. जिनमें से दो करोड़ के अधिक लोग कार्य कर रहे हैं और दो करोड़ लोगों के परिवारों की आजीविका चल रही है.
50 प्रतिशत स्टार्टअप छोटे शहरों से : केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि लगभग 50 प्रतिशत हमारे स्टार्टअप छोटे शहरों से आ रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका अधिक पोटेंशियल है. इसलिए यह निर्णय लिया गया कि हम स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे. दक्षिण भारत की तरह का पोटेंशियल लखनऊ में है. क्योंकि यहां पर बहुत सारे वैज्ञानिक संस्थान है जिनको कभी खोज नहीं गया. मैं सभी निर्देशकों को यही संदेश दूंगा कि सबको जोड़ करके काम किया जाए.
कॉन्क्लेव से युवाओं को मिलेगा बेहतर अवसर : NBRI के निदेशक डॉ. अजीत कुमार शासनी ने कहा कि यह कार्यक्रम नए विचारों को खोलेगा. साथ ही स्टार्टअप के लिए आए युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर बनेगा. CSIR देश भर में बेहतरीन काम कर रहा है. NBRI ने बायो फर्टिलाइजर डेवलप किया. खेती के लिए यह सबसे अच्छा साबित हुआ है. संस्थान ने बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट बनाए हैं, जो आज बाजार में उपलब्ध है. CDRI ने देश को 13 ड्रग्स दिए हैं. लगभग अब तक 80 से ज्यादा प्रोसेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को दिया है. एंटी मलेरिया और एंटी कैंसर के क्षेत्र में संस्थान का बहुत योगदान रहा है.
