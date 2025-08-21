अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. सीएम योगी ने कहा, श्रद्धेय 'बाबूजी' ने कहा था- श्री अयोध्या धाम में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, किसी रामभक्त का कोई बाल-बांका नहीं होना चाहिए. सीएम योगी ने कहा- बाबूजी ने 1977 में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दी और 1990 में कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाकर सुशासन की नींव रखी.

गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ यूपी : सीएम योगी ने कहा- पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने की बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी (PDA) द्वारा प्रारंभ की गई हैं. जो लोग आज PDA के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, यह वही लोग हैं, जो हर पर्व और त्योहार पर दंगों का ग्रहण लगाते थे, कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे.

पहचान का संकट दूर किया : आज उनकी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश, देश के विकास का ग्रोथ इंजन कैसे बन रहा है. आज उनकी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश के सामने जो पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था, वह संकट कैसे दूर कर दिया गया है. हजारों युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत पुलिस बल में जगह मिली है, यह सब बाबूजी के दिखाए रास्ते का परिणाम है.

केशव प्रसाद बोले- PDA की नीति फूट डालो, राज करो : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की PDA नीति असल में फूट डालो, राज करो है. उन्होंने संकल्प लेते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का सफाया कर देंगे और कल्याण सिंह को भारत रत्न दिलाने की मांग को और बुलंद करेंगे. केशव प्रसाद ने कहा कि जैसे फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का प्रयागराज हुआ, वैसे ही अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने में देर नहीं होगी.

राम मंदिर के लिए सर्वस्व दांव पर लगाया : उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल्याण सिंह की त्याग भावना को याद करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राम मंदिर के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया. बाबूजी प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के नेता थे. उमा भारती ने कहा कि कल्याण सिंह की रामभक्ति अटूट थी. उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देने से इंकार कर दिया था. उनका कहना था कि मैं आतंकवादियों पर गोली चला सकता हूं, लेकिन रामभक्तों पर नहीं.

