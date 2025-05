ETV Bharat / state

सीएम योगी ने लिया रामलला का आशीर्वाद, बोले- 14 मंदिरों की एक साथ प्राण प्रतिष्ठा होगी - CM YOGI REACHES AYODHYA

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 10, 2025 at 5:52 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 5:58 PM IST 2 Min Read

अयोध्या: सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या पहुंचे. वो रामकथा पार्क के पास हेलीपैड पर उतरे. सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में संकट मोचन के चरणों में हाजिरी लगाई. यहां उन्होंने संतों से भी मुलाकात की. इसके बाद मुख्यमंत्री ने श्रीरामलला के दर्शन कर आरती उतारी और आशीर्वाद भी लिया. सीएम योगी रामकथा पार्क स्थित हैलीपेड पर लगभग 2:15 पर पहुंचे. यहा स्थानीय जनप्रतिनिधियों व भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया. हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेश के कल्याण की कामना की. उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया. मंदिर परिसर में 14 मंदिरों की एक साथ प्राण प्रतिष्ठा की जानी है. इसको लेकर उन्होंने ट्रस्ट के लोगों से मुलाकात की और आवश्यक निर्देश भी दिये. संतों से मुलाकात करते सीएम योगी (Photo Credit- ETV Bharat)

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान कुंड वार्ड स्थित रविदास मंदिर के सत्संग भवन का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा जब परिवार और व्यक्तिगत समस्याओं के स्थान पर हमारी प्राथमिकता देश होगी, तो दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान आपके हाथ में होगा. एक नए आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मार्ग भी प्रशस्त होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश को प्रेरित करते रहते हैं और कहते हैं कि हमें एक विकसित भारत की स्थापना करनी है, जहां जाति भेद न हो. न ही कोई आर्थिक और सामाजिक विषमता हो. हर ओर खुशहाली और सुरक्षा का माहौल हो. हर व्यक्ति सार्थक दिशा में समाज के लिए सोच रहा हो, इसके पीछे सद्गुरु रविदास जी की प्रेरणा है. सीएम योगी ने हनुमान कुंड वार्ड स्थित रविदास मंदिर के सत्संग भवन का उद्घाटन किया. (Photo Credit- ETV Bharat) उन्होंने रजक, पासी और कबीर पंथ के संतों का अभिनंदन करते हुए कहा कि मैं पूरे समाज को जोड़कर चलना चाहता हूं. आज अयोध्या के विकास की एक नई कड़ी की शुरुआत हो रही है. इसमें सद्गुरु रविदास मंदिर के सौन्दर्यीकरण के क्रम में सभागार का लोकार्पण हुआ है. संत रविदास जी का समाज सुधार और जागरण में बहुमूल्य योगदान था. वे मध्यकाल के संत थे और ऐसे समय में उन्होंने समाज को जागरूक किया और आवाज उठाई, जब विदेशी आक्रांता मंदिरों को तोड़ रहे थे और सनातन खतरे में था. ये भी पढ़ें- सीएम योगी बोले- शिक्षा केवल अच्छे अंकों तक सीमित न रहे, इसे संस्कार और नेशन फर्स्ट की भावना से भी जोड़ना जरूरी

