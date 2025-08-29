ETV Bharat / state

वाराणसी पहुंचे CM योगी, बच्चों को दुलारा-चॉकलेट दी, अधिकारियों से बोले- ठेले-खोमचे वालों को हटाओ तो बसाने की भी व्यवस्था करो

सीएम योगी ने आगामी 11 सितंबर को मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम के आगमन की तैयारियों का जायजा भी लिया.

सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं की ली जानकारी.
सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं की ली जानकारी.
Published : August 29, 2025 at 11:40 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 11:57 PM IST

वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे. सीएम योगी ने सर्किट हाउस में विकास एवं कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने सिगरा स्थित रोपवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया. सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर समय पर पूरा करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की मॉनिटरिंग उच्च स्तर पर की जाती है, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता कतई नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अपराधियों पर भी नकेल कसे जाने हेतु पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपराधियों में पुलिस का भय स्पष्ट दिखना चाहिए. सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और लोगों से मुलाकात की. विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ ही पांडुलिपियों का निरीक्षण भी किया.

बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि शहर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए.

बाढ़ प्रभावित बच्चों को किया दुलार : बाढ़ राहत शिविर में रह रहे छोटे-छोटे बच्चों को मुख्यमंत्री ने दुलार करते हुए उन्हें चॉकलेट के पैकेट दिए. मुख्यमंत्री के हाथों बच्चों ने जैसे ही चॉकलेट का पैकेट पाए, तो वे खिल खिलाकर हंसने लगे. उनके चेहरे पर खुशी का भाव दिख रहा था. उन्होंने बच्चों से उनके पढ़ाई लिखाई के बाबत भी जानकारी ली और खूब पढ़ लिखकर परिवार का नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया.

बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि शहर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए. जिले में निराश्रित गोवंश तथा आवारा कुत्तों की समस्या का समुचित समाधान निकाला जाए. आवारा कुत्तों के नियंत्रण हेतु नगर निगम, पंचायती राज तथा पशु चिकित्सा विभाग मिलकर उचित करवाई सुनिश्चित करे. स्वास्थ्य विभाग नकारात्मक शिकायतों का संज्ञान लेकर तत्काल करवाई सुनिश्चित करे. सरकारी अस्पतालों में घूमने वाले दलालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें. प्रोफेशनल ब्लड डोनरों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ ठोस करवाई सुनिश्चित करें.

सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में की पूजा-अर्चना.
सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में की पूजा-अर्चना.

परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करें : सीएम ने कहा, बाढ़ राहत के कार्य सही समय पर होना सुनिश्चित हो तथा प्रभावितों किसानों को मुआवजा वितरण का कार्य तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित हो. विद्युत तारों के अंडर ग्राउंड केबलिंग के कार्यों में सुरक्षा मानकों का पालन करें. मानक के अनुरुप ही सीवर लाइन बिछना सुनिश्चित करें. परियोजनाओं के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी अपने निरीक्षण में इसकी मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें.

उन्होंने कहा कि स्टेडियम में अधिकाधिक स्थानीय खिलाड़ियों को मौका मिले, अच्छे कोचों की नियुक्ति हो. कल्याण मंडपम एवं अन्य भवनों को आमजन के उपयोग के लिए एक सुविधाजनक दर पर आवंटित किया जाए. कोई मनमाना शुल्क वसूली न हो. समितियों पर खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, कहीं भी खाद की कालाबाजारी न हो, रकबे के सापेक्ष किसानों को खाद उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. निजी दुकानों पर भी खाद की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करें.

सीएम योगी ने बच्चों को दी चॉकलेट.
सीएम योगी ने बच्चों को दी चॉकलेट.

अपनी कार्य संस्कृति पर दें ध्यान : विकास प्राधिकरण, नगर निगम तथा जल निगम पब्लिक परसेप्शन बदलने हेतु अपनी कार्य संस्कृति पर ध्यान दें. कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराएं. वीडीए, नगर निगम, पुलिस तथा प्रशासन मिलकर शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग जोनों का निर्धारण करें, ठेले पटरी व्यवसायियों को उचित स्थान मिल सके ताकि कोई उनसे अवैध वसूली नहीं करने पाए. इसके साथ ही ऑटो, टैक्सी स्टैंड को भी व्यवस्थित करने के निर्देश दिये.

उन्होंने आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन आदि शिकायतों के निस्तारण में और सुधार लाए जाने के निर्देश दिए, ताकि आमजनमानस में पुलिस और प्रशासन की छवि बेहतर बने. सीएम ने कहा कि अवैध कब्जा करने वाले दबंगों पर भी कड़ी कार्यवाही की जाए. यातयात के सुचारू व्यवस्था के उचित प्रबन्ध के साथ फूट पेट्रोलिंग प्रभावी तरीके से हो, ताकि सभी घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सके. मॉरीशस के प्रधानमंत्री के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए स्वागत, सुरक्षा आदि से जुड़ी सभी तैयारियों को समय से पूरा कर लिया जाए, ताकि काशी से वैश्विक पटल पर अच्छा संदेश जाए.

सीएम ने रोपवे निर्माण कार्य का लिया जायजा.
सीएम ने रोपवे निर्माण कार्य का लिया जायजा.

कज्जाकपुरा फ्लाइओवर नवंबर 2025 में होगा पूरा : बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में चल रही परियोजनाओं की प्रगति समेत बाढ़ की स्थिति की पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया की वर्तमान में 66 बड़ी परियोजनाएं गतिमान हैं जिनकी कीमत लगभग 15000 करोड़ है. रिंग रोड फेज-2 का कार्य गतिमान है जिसको जनवरी 2026 तक पूरा करा लिया जायेगा. कज्जाकपुरा फ्लाइओवर का कार्य भी नवंबर 2025 तक पूरा करा लिया जायेगा.

मुख्यमंत्री योगी ने निर्माणाधीन विश्व का तीसरा और भारत का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य के प्रगति देखा. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तेजी से गुणवत्ता के साथ कराए जाने पर विशेष जोर दिया. यह परियोजना भारत सरकार की 'पर्वतमाला' योजना के तहत बनाई जा रही है और इसका उद्देश्य शहर में यातायात की भीड़ को कम करना है, जिससे स्थानीय और पर्यटकों के लिए यात्रा सुगम हो सके. यह रोपवे लगभग 4.2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और कैंट रेलवे स्टेशन (वाराणसी जंक्शन) को चर्च स्क्वायर (गोदौलिया) से जोड़ेगा.

सीएम योगी ने अधिकारियों से विकास परियोजनाओं पर की बात.
सीएम योगी ने अधिकारियों से विकास परियोजनाओं पर की बात.

सीएम ने जे पी मेहता इंटर कॉलेज परिसर में बनाए गए राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा तथा लगभग 25 लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से बाढ़ प्रभावितों लोगों के साथ ही राहत शिविर में आश्रय लिए लोगों का पूरा ख्याल रखने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता पर सुनिश्चित हो.

