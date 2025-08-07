संभलः जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद पहली बार गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ संभल दौरे पहुंचे. सीएम योगी जिले को 659 करोड़ रुपए की 222 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री ने संभल जिला मुख्यालय के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया. इस दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने संभल के धार्मिक विरासत के संरक्षण, ऐतिहासिक अन्यायों और राजनीतिक विरोधियों पर तीखे हमले किए. सीएम ने संभल को हिंदू आस्था का प्रतीक बताते हुए विदेशी आक्रांताओं, कांग्रेस और सपा को निशाने पर लिया और चेतावनी दी कि 'संभल के साथ पाप करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी.
विदेशी बर्बर आक्रांताओं ने हमारे तीर्थों को अपवित्र और नष्ट कियाः सीएम ने कहा कि संभल में कभी 68 तीर्थ, 19 पावन कूप और परिक्रमा मार्ग थे. लेकिन विदेशी बर्बर आक्रांताओं ने हमारे तीर्थों को अपवित्र और नष्ट करने का कार्य किया. सभी कूपों और तीर्थों पर कब्जे हो गए 24 और 84 कोस परिक्रमा मार्ग को बाधित किया गया. एक सत्य को छिपाने का कुत्सित प्रयास किया गया. मुख्यमंत्री ने इस अन्याय को 'कुत्सित चेष्टा' बताते हुए कहा कि उनकी सरकार अब इन 68 तीर्थों और 19 कूपों के पुनरोद्धार की जिम्मेदारी उठाएगी. उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे उन्होंने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिरों का पुनरोद्धार किया, वैसे ही संभल के तीर्थों को भी नया जीवन दिया जाएगा. सीएम योगी ने कहा कि विकास तभी सार्थक होता है, जब वह विरासत के साथ जुड़ता है ये विरासत का संरक्षण भी है. वर्तमान एवं भविष्य के सुनहरे सपने को उड़ान देने का अभियान है.
जनपद सम्भल में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास हेतु आयोजित कार्यक्रम में... https://t.co/nscdlNP7W4— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 7, 2025
#UPCM @myogiadityanath ने जनपद सम्भल में आज ₹659 करोड़ की 222 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) August 7, 2025
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्भल में उत्खनन के दौरान प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का अवलोकन एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र एवं किट… pic.twitter.com/TCr40vAk8z
