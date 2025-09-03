ETV Bharat / state

अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, मंदिर निर्माण कार्यों की ली जानाकार

सीएम योगी ने राम दरबार में हाजिरी लगाने के बाद मंदिर की परिक्रमा की. मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी भी ली.

सीएम योगी ने रामलला की आरती की.
सीएम योगी ने रामलला की आरती की. (Photo Credit; cm media cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2025

अयोध्या : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पहले संकट मोचन हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किया और प्रदेश की सुख-शांति की कामना की. इसके बाद सीएम योगी ने श्रीरामलला दरबार में हाजिरी लगाई. दर्शन-पूजन के बाद सीएम ने आमजन का अभिवादन भी स्वीकार किया. वहीं मंदिर परिसर की परिक्रमा कर राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लिया.

मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत संकट मोचन हनुमानगढ़ी मंदिर से की. उन्होंने यहां विधिवत पूजा-अर्चना करते हुए प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन की प्रार्थना की. उन्होंने श्रीरामलला की आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा की इसके साथ ही उन्होंने राम दरबार में भी दर्शन पूजन किये. उन्होंने मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी भी ली. राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उन्हें निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति और आगामी योजनाओं से अवगत कराया.

इसके बाद सीएम योगी राज सदन में बिमलेंद्र मोहन मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की. उनके पुत्र और प्रख्यात साहित्यकार और कवि यतींद्र मोहन मिश्र से मुलाकात कर उनको दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाया. मुख्यमंत्री योगी के दौरे को देखते हुए अयोध्या एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या धाम तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट रहीं.

श्रद्धांजलि सभा के बाद मुख्यमंत्री योगी अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से स्टेट प्लेन से गोरखपुर रवाना हो गए. इस मौके पर उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्त, आईजी प्रवीण कुमार, कमिश्नर राजेश कुमार, डीएम निखिल टीकाराम भी मौजूद रहे.

