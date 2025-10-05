सीएम योगी की फोटो के साथ छेड़छाड़; बरेली पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
देवरनिया थाने के प्रभारी निरीक्षक आशुतोष द्विवेदी ने बताया तंजीम आलम, आसिफ और इमरान को फोटो से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 5:26 PM IST
बरेली: देवरनिया थाने की पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो से छेड़छाड़ कर भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की. इसके अलावा फरीदपुर थाने की पुलिस ने भी सीएम की फोटो से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया. देवरनिया थाने के प्रभारी निरीक्षक आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आसिफ, इमरान और तंजीम आलम को गिरफ्तार कर लिया गया.
फोटो से छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक टिप्पणी की: आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि देवरनिया थाने की पुलिस को X के माध्यम से शिकायत मिली कि देवरनिया थाना क्षेत्र में रहने वाले आसिफ और इमरान अलग-अलग क्षेत्र में रहते हैं. दोनों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो से छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक टिप्पणी की. इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया. इसकी शिकायत X के माध्यम से बरेली पुलिस को मिली.
सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो: देवरनिया थाना प्रभारी ने कहा कि इस मामले में आरोपी आसिफ और इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं फरीदपुर थाने की पुलिस ने भी तंजीम आलम को गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि तंजीम आलम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर, उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया था.
सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही पुलिस का एक्शन: इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया. फरीदपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम ने बताया कि मुख्यमंत्री की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.
तीनों आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए: वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. देवरनिया थाने के प्रभारी निरीक्षक आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि आसिफ और इमरान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसकी शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर दोनों को रविवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.
