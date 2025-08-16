लखनऊ: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए. सीएम ने पुलिस परिवार और प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों को अपनाने और समाज में शांति व सौहार्द स्थापित करने की अपील की.
सीएम ने पुलिस को समाज की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनकी भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज में सौहार्द और एकता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. पुलिस कर्मियों से भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों को आत्मसात कर निष्काम कर्म के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की.
सीएम ने पुलिस से इस उपदेश को जीवन में उतारने की अपील की, ताकि वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश “परित्राणाय साधुनाम् विनाशायच दुष्कृताम्” का उल्लेख करते हुए कहा कि सज्जन शक्तियों का संरक्षण और दुष्ट शक्तियों का नाश से ही समाज में सकारात्मक माहौल पैदा होगा. सज्जन शक्तियों का सशक्तीकरण समाज में शांति, सौहार्द और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है. जबकि दुष्ट शक्तियां अराजकता और असुरक्षा को जन्म देती हैं. सीएम ने पुलिस कर्मियों से भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों को अपने कर्तव्यों का हिस्सा बनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि पुलिस का यह दायित्व है कि वह नकारात्मक ताकतों को पूरी तरह दरकिनार कर समाज को एकता और शांति के पथ पर अग्रसर करे.
इस अवसर पर सीएम ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आयोजित देशभक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति को देखा. समारोह में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा, पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य डॉ. महेंद्र सिंह, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक नीरज बोरा, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे.
