ETV Bharat / state

सीएम योगी बोले- पुलिस का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं, समाज में एकता-शांति स्थापित करना दायित्व - JANMASHTAMI LADDU GOPAL PUJA

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी

Etv Bharat
पुलिसकर्मियों को संबोधित करते सीएम योगी. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 10:38 PM IST

4 Min Read

लखनऊ: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए. सीएम ने पुलिस परिवार और प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों को अपनाने और समाज में शांति व सौहार्द स्थापित करने की अपील की.

सीएम ने पुलिस को समाज की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनकी भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज में सौहार्द और एकता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. पुलिस कर्मियों से भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों को आत्मसात कर निष्काम कर्म के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की.

श्रीकृष्ण के उपदेश राष्ट्रीय कर्तव्यों का आधार: मुख्यमंत्री ने कहा कि 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण का अवतरण न केवल एक उत्सव है, बल्कि यह पुलिस कर्मियों और आम नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति प्रेरणा का स्रोत है. भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” को राष्ट्रीय कर्तव्यों का आधार बताते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को शामिल कर हर व्यक्ति को निष्काम कर्म की प्रेरणा दी.

सीएम ने पुलिस से इस उपदेश को जीवन में उतारने की अपील की, ताकि वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश “परित्राणाय साधुनाम् विनाशायच दुष्कृताम्” का उल्लेख करते हुए कहा कि सज्जन शक्तियों का संरक्षण और दुष्ट शक्तियों का नाश से ही समाज में सकारात्मक माहौल पैदा होगा. सज्जन शक्तियों का सशक्तीकरण समाज में शांति, सौहार्द और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है. जबकि दुष्ट शक्तियां अराजकता और असुरक्षा को जन्म देती हैं. सीएम ने पुलिस कर्मियों से भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों को अपने कर्तव्यों का हिस्सा बनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि पुलिस का यह दायित्व है कि वह नकारात्मक ताकतों को पूरी तरह दरकिनार कर समाज को एकता और शांति के पथ पर अग्रसर करे.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते सीएम.
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते सीएम. (ETV Bharat)

इस अवसर पर सीएम ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आयोजित देशभक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति को देखा. समारोह में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा, पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य डॉ. महेंद्र सिंह, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक नीरज बोरा, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे.

इस्कॉन मंदिर लखनऊ.
इस्कॉन मंदिर लखनऊ में इस्कॉन मंदिर में ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते श्रद्धालु. (इस्कॉन मंदिर लखनऊ.)
इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए लगी लंबी लाइनः वहीं, दूसरी तरफ लखनऊ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे शहर में रही सुशांत गोल्फ सिटी स्टेट इस्कॉन मंदिर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. दोपहर से ही भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे. जहां भगवान के दर्शन के लिए लोगों की एक किलोमीटर से अधिक की लंबी लाइन मंदिर परिसर के बाहर लगी. मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की भव्य झांकी सजाई गई है. हर साल की तरह इस साल भी भक्त भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे रहे है. दोपहर सहित श्रद्धालुओं की भीड़ इस्कॉन मंदिर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे श्रद्धालु "हरे राधा हरे कृष्णा" का भजन गाते हुए लाइन से दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे. वही चौक क्षेत्र के चौपटिया में जन्माष्टमी के अवसर पर राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई थी इस अवसर पर पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉ दिनेश शर्मा यहां पर पहुंचे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज पूरा यूपी राधा कृष्ण में हो गया है. न केवल भगवान की जन्मभूमि मथुरा बल्कि राजधानी लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर धूमधाम से भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है.
इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगीं महिलाएं.
इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगीं महिलाएं. (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ें-यूपी में जन्माष्टमी की धूम: मथुरा में उमड़ा भक्तों का रेला, शाम 4 बजे तक 15 लाख श्रद्धालुओं ने किए श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन

लखनऊ: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए. सीएम ने पुलिस परिवार और प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों को अपनाने और समाज में शांति व सौहार्द स्थापित करने की अपील की.

सीएम ने पुलिस को समाज की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनकी भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज में सौहार्द और एकता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. पुलिस कर्मियों से भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों को आत्मसात कर निष्काम कर्म के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की.

श्रीकृष्ण के उपदेश राष्ट्रीय कर्तव्यों का आधार: मुख्यमंत्री ने कहा कि 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण का अवतरण न केवल एक उत्सव है, बल्कि यह पुलिस कर्मियों और आम नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति प्रेरणा का स्रोत है. भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” को राष्ट्रीय कर्तव्यों का आधार बताते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को शामिल कर हर व्यक्ति को निष्काम कर्म की प्रेरणा दी.

सीएम ने पुलिस से इस उपदेश को जीवन में उतारने की अपील की, ताकि वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश “परित्राणाय साधुनाम् विनाशायच दुष्कृताम्” का उल्लेख करते हुए कहा कि सज्जन शक्तियों का संरक्षण और दुष्ट शक्तियों का नाश से ही समाज में सकारात्मक माहौल पैदा होगा. सज्जन शक्तियों का सशक्तीकरण समाज में शांति, सौहार्द और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है. जबकि दुष्ट शक्तियां अराजकता और असुरक्षा को जन्म देती हैं. सीएम ने पुलिस कर्मियों से भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों को अपने कर्तव्यों का हिस्सा बनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि पुलिस का यह दायित्व है कि वह नकारात्मक ताकतों को पूरी तरह दरकिनार कर समाज को एकता और शांति के पथ पर अग्रसर करे.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते सीएम.
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते सीएम. (ETV Bharat)

इस अवसर पर सीएम ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आयोजित देशभक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति को देखा. समारोह में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा, पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य डॉ. महेंद्र सिंह, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक नीरज बोरा, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे.

इस्कॉन मंदिर लखनऊ.
इस्कॉन मंदिर लखनऊ में इस्कॉन मंदिर में ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते श्रद्धालु. (इस्कॉन मंदिर लखनऊ.)
इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए लगी लंबी लाइनः वहीं, दूसरी तरफ लखनऊ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे शहर में रही सुशांत गोल्फ सिटी स्टेट इस्कॉन मंदिर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. दोपहर से ही भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे. जहां भगवान के दर्शन के लिए लोगों की एक किलोमीटर से अधिक की लंबी लाइन मंदिर परिसर के बाहर लगी. मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की भव्य झांकी सजाई गई है. हर साल की तरह इस साल भी भक्त भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे रहे है. दोपहर सहित श्रद्धालुओं की भीड़ इस्कॉन मंदिर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे श्रद्धालु "हरे राधा हरे कृष्णा" का भजन गाते हुए लाइन से दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे. वही चौक क्षेत्र के चौपटिया में जन्माष्टमी के अवसर पर राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई थी इस अवसर पर पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉ दिनेश शर्मा यहां पर पहुंचे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज पूरा यूपी राधा कृष्ण में हो गया है. न केवल भगवान की जन्मभूमि मथुरा बल्कि राजधानी लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर धूमधाम से भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है.
इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगीं महिलाएं.
इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगीं महिलाएं. (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ें-यूपी में जन्माष्टमी की धूम: मथुरा में उमड़ा भक्तों का रेला, शाम 4 बजे तक 15 लाख श्रद्धालुओं ने किए श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन

For All Latest Updates

TAGGED:

KRISHNA JANMASHTAMI 2025KRISHNA JANMASHTAMI SIGNIFICANCEJANMASHTAMI IN LUCKNOWJANMASHTAMI 2025 PUJA MUHURATJANMASHTAMI LADDU GOPAL PUJA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बनारस में तोड़े जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; चौड़ी की जा रहीं शहर की सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

15 अगस्त को लखनऊ में संभल कर निकलें, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जान लीजिए रूट प्लान

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

जन्माष्टमी 2025; कानपुर के इस्कॉन मंदिर में थाइलैंड के फूलों से होगा भगवान का श्रृंगार, वृंदावन का रत्नजड़ित परिधान पहनेंगे कान्हा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.