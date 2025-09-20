ETV Bharat / state

यूपी में कुत्तों को मिलेगी 'उम्रकैद'; CM Yogi का नया फरमान, पहली बार काटने पर होगी 10 दिन की 'जेल'

आवारा कुत्तों को लेकर योगी सरकार ने जारी किए आदेश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 20, 2025 at 2:58 PM IST 4 Min Read

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है. इसके चलते यूपी में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है. अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के बाद अब यूपी में कटखने कुत्तों पर शामत आई है. योगी सरकार ने कुत्तों को लेकर नया आदेश जारी किया है. इसके तहत कटखने कुत्तों को उम्रकैद तक हो सकती है. दरअसल, प्रयागराज, लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में आवारा कुत्तों के हमले के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कुत्तों के काटने की घटनाओं का सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया था. इसके बाद अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्य सचिव नगर विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को पहली बार कोई कुत्ता काटता है तो उसे 10 दिन के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटर में रखा जाएगा. आवारा कुत्तों को लेकर जारी आदेश के बारे में बताते प्रयागराज के पशुधन अधिकारी नगर निगम डॉ. विजय अमृत राज. (Video Credit; ETV Bharat) इस आदेश के तहत, ऐसे कुत्ते जो बार-बार किसी को काट रहे हैं, उन्हें अब उम्र कैद की सजा होगी. यह सजा अधिकारियों के पैनल से तय की जाएगी, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, पुलिस एवं क्षेत्र के नगर निगम कर्मचारी शामिल होंगे. इनका काम ऐसी घटनाओं पर नजर रखना और किसी कुत्ते की अगर बार-बार शिकायत आने पर उसे पकड़कर नगर निगम के एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में रखने की होगी. इसके अलावा जिस व्यक्ति की ओर से शिकायत की गई होगी, उसको भी नगर निगम के अधिकारी अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे. इस ऑब्जरवेशन के दौरान अगर वह रेबीज या किसी बीमारी से ग्रसित पाया जाता है तो उसे तुरंत अस्पताल भेजा जाएगा.