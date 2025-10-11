हरिओम वाल्मीकि के परिवार से सीएम योगी ने की मुलाकात, पत्नी ने कहा- मिला न्याय, दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई

ETV Bharat / state

ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडे ने कहा कि हम सभी पीड़ित परिवार के साथ हैं. हमारी सरकार पूरी तरह से साथ खड़ी है.

हरिओम वाल्मीकि के पिता, पत्नी और बेटी से सीएम योगी ने की मुलाकात (Video Credit: ETV Bharat)
रायबरेली: रायबरेली में 1 अक्टूबर, 2025 की रात को हरिओम वाल्मीकि की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे ने हरिओम वाल्मीकि के परिजनों की लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराई. इसकी तस्वीर उन्होंने अपने मेटा पेज पर शेयर की.

मुख्यमंत्री से पत्नी, पिता और बेटी मिली: अपनी पोस्ट में विधायक मनोज कुमार पांडे ने लिखा कि रायबरेली के ऊंचाहार में हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या कर दी गयी थी. शनिवार को हरिओम वाल्मीकि की पत्नी पिंकी, पुत्री अनन्या और पिता राम बहादुर वाल्मीकि से सीएम योगी ने मुलाकात की. पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की.

जानकारी देतीं पत्नी पिंकी (Video Credit: ETV Bharat)

पिता-पत्नी को मिले आर्थिक सहायता के चेक: सीएम योगी के निर्देश पर पिता और पत्नी को 6.62 लाख रुपये और 6.92 लाख रुपये के चेक दिये गये हैं. साथ ही मुख्यमंत्री आवास और नियमानुसार नौकरी देने पर विचार करने का आश्वासन दिया गया. पीड़ित परिवार को सरकार ने आर्थिक सहायता दी है.

सरकार के मंत्री राकेश सचान और मंत्री असीम अरुण ने हरिओम के पिता गंगादीन को 6.62 लाख रुपये और उनकी पत्नी पिंकी को 6.92 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक सौंपे. मंत्री राकेश सचान और असीम अरुण दोनों ने कहा कि सरकार परिवार के साथ खड़ी है.

पत्नी पिंकी ने सीएम योगी से कहा- थैंक्यू: चोर समझकर पीट-पीट कर हुई हत्या मामले में अब तक पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक के साथ मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली भी लगी है. इस मामले में कुल चिन्हित 21 आरोपियों में से 9 लोगों की अब भी तलाश की जा रही है. रिओम की पत्नी पिंकी ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से अश्वस्त होकर सीएम योगी को धन्यवाद कहा.

Photo Credit: ETV Bharat
विधायक मनोज कुमार पांडे की पोस्ट (Photo Credit: ETV Bharat)

दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग: सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ऊंचाहार विधायक के साथ सीएम योगी से मिलने शनिवार को लखनऊ गया था. हरिओम वाल्मीकि की पत्नी पिंकी ने बताया कि वह सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं. वह चाहती हैं कि इस वारदात में जो भी लोग दोषी हैं, उन्हें सजा मिले.

सरकार और पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई: ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे ने कहा कि हम सभी पीड़ित परिवार के साथ हैं. हमारी सरकार पूरी मदद कर रही है. अपराध को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है. 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. एक व्यक्ति मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ. मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है.

