लखनऊ : उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के 'समर्थ उत्तर प्रदेश- विकसित उत्तर प्रदेश @2047' अभियान के तहत अब आम नागरिक भी सीधे अपनी राय और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकेंगे. एक माह तक चलने वाले इस महाअभियान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में QR कोड और ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया. इनके जरिए सुझाव आमंत्रित किये जाएंगे. मुख्यमंत्री ने जनता से बढ़ चढ़कर अपने सुझाव देने का आह्वान किया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि सुझाव देने की प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में QR कोड लगाए जाएंगे. नागरिक इन QR कोड को स्कैन करके अपने सुझाव सीधे पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे. इसके अलावा, विशेष रूप से विकसित ऑनलाइन पोर्टल https://samarthuttarpradesh.up.gov.in के माध्यम से भी लोग अपने विचार और प्रस्ताव साझा कर सकेंगे.

सबसे अच्छे सुझाव देने पर मिलेगा पुरस्कार : मुख्यमंत्री ने बताया कि उपयोगी और सार्थक सुझावों का विषय विशेषज्ञ और नीति आयोग द्वारा चयनित किया जाएगा. चयनित सुझावों को जनपद और प्रदेश स्तर पर सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य केवल सुझाव लेना ही नहीं, बल्कि उन्हें नीति निर्माण में शामिल कर वास्तविक विकास को सुनिश्चित करना है.

सीएम योगी ने कहा, भारत और यूपी का भविष्य कैसा हो, यह हमें तय करना है. हमें अपने युवाओं को तैयार करना है, क्योंकि हम जिस मनोदशा में जिएंगे, उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे. हमें कैसा भारत और उत्तर प्रदेश चाहिए, यह हमारे विजन में होना चाहिए.

कार्यक्रम में 400 से अधिक प्रबुद्धजन शामिल हुए, जिन्होंने अभियान की कार्ययोजना और जनभागीदारी के महत्व पर चर्चा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल केवल प्रशासनिक प्रयास नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी से प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने का एक बड़ा कदम है.

बीते आठ वर्षों में यूपी की निराशा को उत्साह में बदला : सीएम ने कहा कि 1947 और 1960 तक यूपी का राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान 14% था, लेकिन 2016-17 तक यह 8% हो गया और यूपी आठवीं अर्थव्यवस्था बन गया. बीते आठ वर्षों में हमने निराशा को उत्साह में बदला. आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है. उन्होंने कहा कि प्रकृति और परमात्मा की कृपा से यूपी के पास सब कुछ है, बस संकल्प की जरूरत है.

जैसी मनोदशा होगी, वैसा विकास होगा : सीएम ने प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का जिक्र करते हुए कहा कि जैसी मनोदशा होगी, वैसा विकास होगा. बसु ने दो पौधों पर प्रयोग किया, एक को प्रेरित किया, तो वह बड़ा वृक्ष बना, जबकि दूसरे को धिक्कारा, तो वह मुरझा गया. उन्होंने कहा कि यह जीव मात्र पर लागू होता है. मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है. यूपी और भारत की स्थिति भी यही थी. नकारात्मकता से निराशा बढ़ी, लेकिन अब उत्साह का माहौल है.

