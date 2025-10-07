ETV Bharat / state

बनारस में सीएम योगी से मिलने के इंतजार में सुबह से डटे रहे सैकड़ों लोग, मायूसी लगी हाथ

जनता दर्शन का कार्यक्रम अचानक किया गया रद्द, फरियादियों ने अफसरों को सौंपे शिकायती पत्र.

बनारस में सीएम योगी का जनता दर्शन रद्द.
बनारस में सीएम योगी का जनता दर्शन रद्द. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 11:44 AM IST

2 Min Read
वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे को पूरा कर लखनऊ रवाना हो गए. जबकि जनता दर्शन कार्यक्रम की उम्मीद के साथ सैकड़ों लोग सर्किट हाउस के बाहर सुबह से ही डटे रहे. पिछली बार बनारस दौरे पर मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कर लोगों की समस्याओं को सुना था और लोग इसी उम्मीद के साथ इस बार भी पहुंचे थे. प्लानिंग के तहत सुबह 8:00 बजे से जनता दर्शन की तैयारी थी, लेकिन अचानक इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया. इससे लोग मायूस देखे गए. हालांकि, अफसरों को शिकायती पत्र सौंपे गए.

बनारस में सीएम योगी का जनता दर्शन रद्द. (Video Credit; ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को वाराणसी आए थे. उन्होंने अन्नपूर्णा मठ मंदिर के आयोजन के अलावा स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी. उसके बाद सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की थी. विश्वनाथ मंदिर काल भैरव मंदिर में दर्शन और पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर उनके घर पहुंच परिवार से भी मुलाकात की थी. इन कार्यक्रमों के बाद कल रात्रि विश्राम सीएम योगी ने वाराणसी में किया था. सुबह जनता दर्शन की तैयारी थी.

सीएम योगी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सर्किट हाउस के बाहर इकट्ठा हुए थे. अपनी अपनी समस्याएं और एप्लीकेशन लेकर लोग सर्किट हाउस के बाहर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन का इंतजार कर रहे थे. तभी अधिकारियों द्वारा सूचना दी गई की जनता दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी और इसे आज निरस्त कर दिया गया है. जिसके बाद बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों के हाथों मायूसी लगी.

मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे लोगों में हर वर्ग के लोग शामिल थे. कोई अपनी जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचा था तो कोई नौकरी से निकाले जाने की शिकायत लेकर. इन सब के बीच जौनपुर से बड़ी संख्या में किसानों का एक संगठन भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आया था.

वहीं, बनारस में छोटी गाड़ियों के ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले संगठन के लोगों ने भी कम से मुलाकात न होने पर मायूसी जताई. उनका कहना था कि गाड़ियों को अपने हिसाब से रेनोवेट करवाकर मजबूत बनवाते हैं, लेकिन ओवरलोड के नाम पर चालान हो रहा है.

यह भी पढ़ें: यूपी में मौसम; 40 जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट; लखनऊ में भी झमाझम

