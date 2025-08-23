गोरखपुर: सीएम योगी ने शनिवार को गोरखपुर में दो नवनिर्मित कल्याण मंडपों का उद्घाटन किया. ये कल्याण मंडप विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए बनाए गए हैं. यह केंद्र आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं.
अवसर कोई भी हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद रवि किशन की चुटकी लिए बगैर अपने किसी भी संबोधन को गोरखपुर में पूरा नहीं करते. मुख्यमंत्री ने दो कल्याण मंडपों का उद्घाटन करने के दौरान भी चुटकी ली. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन दो कल्याण मंडपों का लोकार्पण हुआ है, हो सकता है कि रवि किशन आप सभी को यहीं पर दावत के लिए बुला लें.
गरीबों एवं जरूरतमंदों के परिवारों में शादी-विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम आसानी से हो सकें, उसके लिए 'कल्याण मंडपम्' की परिकल्पना हम लोगों ने गोरखपुर से शुरू की थी।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 23, 2025
इस शृंखला में आज महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की पावन धरा जनपद गोरखपुर में मानबेला एवं राप्तीनगर विस्तार योजना… pic.twitter.com/xoUIfXdxiv
मान बेला, राप्ती नगर विस्तार में कल्याण मंडप का उद्घाटन: मुख्यमंत्री ने अपनी विधायक निधि से शहर के मान बेला और राप्ती नगर विस्तार में बनाए गए कल्याण मंडप का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि रवि किशन जब यहां दावत देंगे, तो घर के पास ही आप लोग इसका मजा उठा सकते हैं. आपको उनके शीश महल जाने की जरूरत नहीं है.
शहर में पांच कल्याण मंडप बनाए जा चुके हैं: गोरखपुर का विधायक होने के नाते उन्होंने अपनी निधि से इन कल्याण मंडप की स्थापना की है. यहां पर मांगलिक कार्यक्रम सस्ते दर में लोग कर सकते हैं. इसकी फीस 11, 15 और 25000 रुपये अधिकतम होगी. निगम शहर में पांच कल्याण मंडप बना चुका है.
गोरखपुर नगर में अब तक पांच कल्याण मंडपम् बनाए जा चुके हैं... pic.twitter.com/cRe0xNp0hx— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 23, 2025
सस्ते में गरीबों को पक्का मकान मिल रहे हैं: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आम लोगों के जीवन को सहज बनाना चाहते हैं. यह निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है. हम कल्याण मंडप सभी जिलों में बना रहे हैं. इससे लोगों को शादी ब्याह में सस्ते दर पर स्थान उपलब्ध होगा. यही नहीं सस्ते में गरीबों को पक्का मकान भी दिला रहे हैं. लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ रहा है.
गोरखपुर में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं: सीएम योगी ने कहा कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है. यहां हर किसी को छत और हर दुखियारी को मदद मिलेगी. मानबेला के मैदान पर हुई जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर के उत्तर दक्षिण दोनों दिशाओं में विकास का कार्य हो रहा है. अच्छी सड़क बन रही हैं. फर्टिलाइजर का कारखाना खुल चुका है.
वर्ष 2047 का मतलब... pic.twitter.com/ZOOUbFftOt— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 23, 2025
गोरखपुर की 16000 कन्याओं का विवाह हुआ: अब चिलुआताल का भी सौंदर्यीकरण पूरा होने वाला है. यहां पर हजारों लोग घूमने और आनंद के लिए आएंगे. योगी ने कहा कि 2017 के पहले की सरकारों में चेहरा देखकर लोगों को सुविधाएं मिलती थी, लेकिन उनकी सरकार में 57 लाख गरीबों को आवास दिया गया है.पहले गरीब उपचार के लिए परेशान होता था लेकिन उनकी सरकार हर जरूरतमंद के इलाज के लिए आगे आई है.
आयुष्मान कार्ड से 70 साल के लोगों का फ्री इलाज: आयुष्मान कार्ड से 70 साल के लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है. हमने करीब 1 साल में 11 करोड़ रुपये गरीबों के उपचार के लिए दिया है. कन्या सुमंगला योजना से लेकर शादी विवाह तक की सुविधा हम दे रहे हैं. इसमें एक लाख रुपये की मदद दी जा रही है. अब तक गोरखपुर की 16000 कन्याओं का विवाह हो चुका है.
उपचार केवल बीमारी का ही नहीं किया गया है,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 23, 2025
उन 'बीमार मानसिकता' का भी किया गया है, जो गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक थे... pic.twitter.com/VmHf1SMiac
गोरखपुर में बन रही स्पोर्ट सिटी: सीएम योगी ने कहा कि जिस स्थान पर आज सभा हो रही है, वहां पर हम स्पोर्ट सिटी भी बना रहे हैं. अब बच्चों को खेलकूद के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. यह भी विधायक निधि से बन रहा है. जहां पर हर प्रकार के खेलों की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध होंगी.
सभी को आवास, बेटी व्यापारी सुरक्षित: सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने कभी प्रदेश का विकास नहीं किया, उन लोगों को गोरखपुर के विकास से पीड़ा होती है. वह लोग यहां का विकास होता नहीं देख सकते. हमें दुनिया के साथ आगे आना होगा और 2047 में विकसित भारत बनाना होगा. हर चेहरे पर खुशहाली लाना, हर हाथ को काम, सभी को अपना आवास, बेटी व्यापारी सुरक्षित रहे, ऐसा संकल्प हमें पूरा करना है.
चेहरा और पार्टी देखकर नहीं...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 23, 2025
'सबका साथ-सबका विकास' के भाव के साथ जब सरकारें कार्य करती हैं तो परिवर्तन नजर आता है... pic.twitter.com/1MradrBxbi
मानबेला में 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कल्याण मंडपम: मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यूपी दंगा मुक्त और विकसित प्रदेश की लाइन में आगे आ चुका है. डबल इंजन की सरकार में ऐसा संभव हो पाया है. सीएम योगी ने इस दौरान दो बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया. मानबेला में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने बाबा गंभीरनाथ नगर वार्ड के मानबेला में 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में कल्याण मंडपम (कन्वेंशन सेंटर) का निर्माण कराया है.
जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन बताते हैं कि मानबेला के कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 10 जून 2024 से प्रारंभ हुआ था और इसे तय समय सीमा से पूर्व ही तैयार कर लिया गया. दो तलों में निर्मित इसके भवन पर 2 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत आई है. मानबेला के कल्याण मंडपम में 250 व्यक्तियों के विभिन्न कार्यक्रमों (विवाह, सामाजिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक उत्सव आदि) का आयोजन किया जा सकता है.
इसके अलावा राप्तीनगर विस्तार क्षेत्र के टोला पीरू शहीद में भी 450 वर्गमीटर भूमि पर जीडीए ने करीब 85 लाख रुपये की लागत से एक अन्य कन्वेंशन सेंटर (कल्याण मंडपम) का निर्माण प्राधिकरण निधि से किया गया है. यह कल्याण मंडपम भी दो तलों में निर्मित है. इसमें 125 व्यक्तियों के विभिन्न कार्यक्रम हो सकते हैं. इसमें भूतल पर एक बड़ा मल्टीपर्पज हाल, महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग टॉयलेट्स, प्रथम तल पर दो रूम, बरामदा और ओपन टैरेस भी है.
