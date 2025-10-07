लखनऊ में सीएम योगी ने 15 सेवा शक्ति केंद्रों का किया शुभारंभ, बोले- नारी स्वावलंबन को मिलेगी मजबूती
सीएम योगी ने पूर्व विधायक स्व. डीपी बोरा की 85वीं जयंती पर प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया और मातृ शक्तियों का सम्मान भी किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 9:30 PM IST
लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत मातृशक्ति वंदन और 15 सेवा शक्ति केंद्रों (सिलाई प्रशिक्षण केंद्र) का शुभारंभ किया. उन्होंने पूर्व विधायक स्व. डीपी बोरा की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया और मातृ शक्तियों का सम्मान भी किया. सीएम योगी ने नारी सशक्तीकरण और सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए स्व. डीपी बोरा के संघर्षों और समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण को याद किया.
सीएम योगी ने कहा कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए विशेष महत्व रखता है. यह शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है, जो महर्षि वाल्मीकि की जयंती और मीराबाई के जन्मदिन के साथ-साथ स्व. डीपी बोरा की जयंती के रूप में भी मनाया जा रहा है. मैं इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि और मीराबाई को नमन करता हूं और स्वर्गीय डीपी बोरा को प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.
सीएम योगी ने महर्षि वाल्मीकि की रामायण को सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से अद्वितीय बताते हुए कहा कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों और पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक है. उन्होंने कहा कि रामायण में भगवान राम का चरित्र धर्म का मूर्त रूप है. महर्षि वाल्मीकि ने समाज को एक आदर्श चरित्र प्रदान किया, जो आज भी प्रासंगिक है. सीएम योगी ने श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि रामराज्य की स्थापना की दिशा में एक कदम है.
सीएम योगी ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत 15 सेवा शक्ति केंद्रों का उद्घाटन किया. जो महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इन केंद्रों का संचालन डीपी बोरा स्मृति समिति के सहयोग से किया जा रहा है. सीएम योगी ने इन केंद्रों को नारी स्वावलंबन का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये केंद्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
इसके साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली मातृ शक्तियों को सम्मानित किया गया. इनमें पद्मश्री हिन्दी साहित्यकार प्रो. विद्या बिन्दु सिंह, शास्त्रीय संगीतज्ञ सुनीता झींगरन, शीला मिश्रा, शालू सिंह और डॉ. चंद्रावती जैसी विभूतियां शामिल रहीं. इन महिलाओं ने शिक्षा, साहित्य, संगीत, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी मेहनत और समर्पण से समाज को नई दिशा दी है. सीएम ने सम्मानित महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन मातृ शक्तियों ने अपने कार्यों से समाज को प्रेरित किया है. इनका सम्मान हम सभी के लिए गर्व का विषय है.
मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय डीपी बोरा को एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व बताते हुए उनके योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि डीपी बोरा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष के रूप में और बाद में विधायक के रूप में समाज के वंचित, दलित और शोषित वर्गों की आवाज को बुलंद किया. उस समय लखनऊ में गैंगवार और अराजकता का माहौल था, लेकिन डीपी बोरा ने अपने संघर्षों से न केवल गरीबों और व्यापारियों के हितों की रक्षा की, बल्कि समाज को एक नई दिशा भी प्रदान की. उनकी मूर्ति का अनावरण और सेवा शक्ति केंद्रों का शुभारंभ उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है.
