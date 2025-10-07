ETV Bharat / state

लखनऊ में सीएम योगी ने 15 सेवा शक्ति केंद्रों का किया शुभारंभ, बोले- नारी स्वावलंबन को मिलेगी मजबूती

लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत मातृशक्ति वंदन और 15 सेवा शक्ति केंद्रों (सिलाई प्रशिक्षण केंद्र) का शुभारंभ किया. उन्होंने पूर्व विधायक स्व. डीपी बोरा की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया और मातृ शक्तियों का सम्मान भी किया. सीएम योगी ने नारी सशक्तीकरण और सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए स्व. डीपी बोरा के संघर्षों और समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण को याद किया.

सीएम योगी ने कहा कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए विशेष महत्व रखता है. यह शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है, जो महर्षि वाल्मीकि की जयंती और मीराबाई के जन्मदिन के साथ-साथ स्व. डीपी बोरा की जयंती के रूप में भी मनाया जा रहा है. मैं इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि और मीराबाई को नमन करता हूं और स्वर्गीय डीपी बोरा को प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.

सीएम योगी ने महर्षि वाल्मीकि की रामायण को सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से अद्वितीय बताते हुए कहा कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों और पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक है. उन्होंने कहा कि रामायण में भगवान राम का चरित्र धर्म का मूर्त रूप है. महर्षि वाल्मीकि ने समाज को एक आदर्श चरित्र प्रदान किया, जो आज भी प्रासंगिक है. सीएम योगी ने श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि रामराज्य की स्थापना की दिशा में एक कदम है.

सीएम योगी ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत 15 सेवा शक्ति केंद्रों का उद्घाटन किया. जो महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इन केंद्रों का संचालन डीपी बोरा स्मृति समिति के सहयोग से किया जा रहा है. सीएम योगी ने इन केंद्रों को नारी स्वावलंबन का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये केंद्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.