ETV Bharat / state

बनारस पहुंचे सीएम योगी; विकास कार्यों की समीक्षा की, कहा- दीपावली के बाद शुरू होगा दालमंडी में चौड़ीकरण का काम

मुख्यमंत्री ने सभी वार्डों में सड़कों, गलियों, सीवर के साथ ही यूरिनल एवं टायलेट की नियमित रूप से साफ सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश नगर निगम को दिया. इसके लिए केयर टेकर की जिम्मेदारी तय करने पर विशेष जोर दिया. मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने मुख्यमंत्री के समक्ष देव दीपावली की तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.

दालमंडी सड़क निर्माण कार्य को मिशन मोड में करें: दीपावली और देव दीपावली के मद्देनजर घाटों के साथ ही गलियों एवं सड़कों की साफ सफाई सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने दालमंडी सड़क निर्माण कार्य को मिशन मोड में कराने पर जोर दिया. कहा कि त्यौहारी सीजन को देखते हुए बाजार में ट्रैफिक, सिविल पुलिस के साथ होमगार्ड्स की ड्यूटी एवं फूट पेट्रोलिंग कराई जाये.

वरुणा और अस्सी नदी सफाई कराने का निर्देश: मुख्यमंत्री ने गंगा महोत्सव एवं देव दीपावली को बेहतर तरीके से करने के लिए तैयारी करने को कहा. उन्होंने फ्रेट विलेज परियोजना में आ रही बाधा को तत्काल निस्तारण कराकर परियोजना में तेजी लाए जाने का भी निर्देश दिया. पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति बेहतर सुनिश्चित किए जाने के साथ ही अधिक से अधिक सोलर पैनल इंस्टॉल कराने पर जोर दिया. उन्होंने वरुणा एवं अस्सी नदी के समुचित साफ सफाई के साथ ही इनके पुनरोद्धार पर विशेष ध्यान देने को कहा.

पब्लिक से लगातार संवाद करने का आदेश: उन्होंने पब्लिक से लगातार संवाद कायम रखने का निर्देश दिया. बॉर्डर पर सतर्कता एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखें. अपराधियों एवं गौ तस्करों पर कड़ी नजर रखें तथा ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, सुरक्षा के मद्देनजर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त और जिलाधिकारी जीएसटी विभाग की मासिक समीक्षा करें.

छन्नूलाल मिश्र के परिवार से मुलाकात की: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले सप्ताह लंबे समय से बीमार चल रहे पद्म विभूषण शास्त्री गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन के बाद उनके परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखी जाए, अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाए. किसी भी घटना एवं शिकायत पर प्रशासन, पुलिस या संबंधित विभाग का क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए.

जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग लें: सीएम ने कहा कि कोई भी शिकायत डिफॉल्टर न हो, अधिक से अधिक कल्याण मंडपम का निर्माण कराएं. जनप्रतिनिधियों से भी आवश्यक सहयोग लें. इससे कमजोर एवं गरीब परिवारों के बेटियों की शादी एवं अन्य कार्यक्रम के उपयोग में लाया जा सकें. बाहरी वार्डों एवं मलिन बस्तियों के विकास कार्य तेजी से कराएं. शहर के अन्दर अच्छी सड़क, उचित साफ सफाई, ड्रेनेज व्यवस्था बेहतर करने को कहा, ताकि लोगों को एक अलग आनंद की अनुभूति हो. लोक निर्माण विभाग अभियान चलाकर सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करना सुनिश्चित करें.

जोनल दफ्तरों में भी सभी सुविधाएं मिलें: ग्राम पंचायत सचिवालय में सभी आवश्यक कामों को करते हुए निवास, आय, जाति प्रमाण-पत्र वहीं से जारी करने को कहा. उन्होंने कहा कि नगर निगम के जोनल कार्यालयों में भी सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, अनावश्यक लोगों को न दौड़ाया जाए. आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण और इसका रैंडम चेकिंग की कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा मौके पर जाने व फीडबैक भी लेने को कहा.

वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के पहले दिन सोमवार को सर्किट हाउस सभागार में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास कार्यों के प्रगति सहित कानून व्यवस्था की समीक्षा की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व वादों पर लगातार ध्यान देते हुए सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने तथा कोई गरीबों की जमीन नहीं कब्जा न कर पाए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये.

अधिकारियों से सीएम योगी ने लिया अपडेट: पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को जनपद की कानून व्यवस्था, प्रदेश में जनपद की रैंक, गौ-तस्करों पर कार्रवाई, साइबर क्राइम, ऑपरेशन कनविक्शन, मिशन शक्ति 5.0 के दौरान हो रहे कार्यों की जानकारी दी. एडीजी जोन पियूष मोर्डिया ने जोन के सभी 9 जनपदों में मिशन शक्ति 5.0, गौ तस्करों पर कार्रवाई, अवैध शराब पर करवाई, ई-साक्ष्य की व्यवस्था, ऑपरेशन त्रिनेत्र, फूट पेट्रोलिंग, पैदल गस्त, जनसुनवाई आदि के बारे में बताया.

पांडेयपुर मेडिकल कॉलेज का काम तेज करने को कहा: जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री को जिले में निर्माणाधीन परियोजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वर्तमान में कुल 128 प्रोजेक्ट्स लगभग 18000 करोड़ के चल रहे हैं. इसमें निर्माणाधीन रिंग रोड फेज दो के कार्यों को जून 2026 तक पूरा करा लिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन पांडेयपुर मेडिकल कॉलेज के कार्यों में मैनपॉवर बढ़ाकर प्रगति लाने को कहा.

छन्नूलाल मिश्र के आवास पर जाकर दी श्रद्धांजलि: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित छन्नूलाल मिश्र के आवास पर जाकर परिजनों से मिलकर उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संवेदना व्यक्त की. पंडित जी का विगत दिनों 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. पंडित छन्नूलाल मिश्र भारतीय शास्त्रीय गायक भारत सरकार ने सन 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था. इनके निधन पर उनके आवास पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

संगीत और कार्यों के लिए हमेशा याद किये जाएंगे: मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र के बारे में कहा कि पंडित जी ने आजमगढ़ के छोटे गांव में जन्म लेने के बाद भी वाराणसी में रहते हुए संगीत के लिए बहुत कुछ किया. उन्हें भारत सरकार ने बड़ा सम्मान दिया. पंडित जी अपने संगीत और कार्यों की वजह से हमेशा लोगों के बीच जीवित रहेंगे.

कालभैरव और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किये: पंडित छन्नूलाल मिश्र की बेटी नम्रता मिश्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और पंडित जी के बारे में अपनी स्मृतियों को शेयर किया. इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालभैरव एवं विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया. उन्होंने नमो घाट पर शुरू किए गए गंगा आरती की अनौपचारिक शुभारंभ किया.

खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का 21 फीसदी योगदान: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आइसार्क) में कृषि विभाग की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश को 2030 तक वैश्विक फूड बास्केट बनाने के लिए विचार विमर्श के उद्देश्य से (5-7 अक्टूबर) दो दिवसीय डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) कॉन्क्लेव में कहा कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में अकेले उत्तर प्रदेश का 21 फीसदी योगदान हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता की. उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रदेश की कृषि प्रणाली में व्यापक एवं क्रन्तिकारी परिवर्तन हुए हैं. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सॉयल हेल्थ कार्ड, इंश्योरेंस, एमएसपी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. साथ ही दस करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्रति वर्ष मिलता है.

यूपी में नयी यूनिवर्सिटी जोड़ी जा रही: उत्तर प्रदेश अपने सीमित क्षेत्रफल (11 प्रतिशत) के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन में 21 प्रतिशत योगदान देकर कृषि क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना हुआ है. इरी और आइसार्क ने हमेशा इस क्षेत्र को सहयोग दिया है. इस संस्थान ने सदा हमारे वैज्ञानिकों को जलवायु-संवेदनशील धान की किस्मों और आधुनिक धान उत्पादन तकनीकों के विकास में मार्गदर्शन दिया है, जिससे टिकाऊ और लाभकारी कृषि प्रणाली को बढ़ावा मिला है.

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में चार कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं और अब एक नया विश्वविद्यालय जोड़ा जा रहा है. इसके साथ ही, राज्य में इरी और आइसार्क जैसे सीजीआर (CGIAR) से संबद्ध वैश्विक अनुसंधान संस्थान भी सक्रिय हैं, जो कृषि नवाचार, टिकाऊ खेती और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

समृद्ध पारंपरिक ज्ञान पर ध्यान दें: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें अपनी समृद्ध पारंपरिक ज्ञान पर भी सक्रिय रूप से ध्यान देना चाहिए, जो पीढ़ियों से हमें विरासत में मिला है. प्राचीन ग्रंथों तथा यात्रियों के विवरणों में दर्ज है, ताकि हम अपने कृषि विरासत और आधुनिक नवाचार दोनों को मजबूत कर सकें.

कालानमक, उत्तर प्रदेश की एक प्रतिष्ठित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) किस्म, ऐतिहासिक महत्व रखती है. इसे भगवान बुद्ध को महाप्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता था. मैं आइसार्क के निरंतर प्रयासों की सराहना करता हूं, जो इस तरह की मूल्यवान स्थानीय किस्मों की पहचान और प्रचार करने के साथ-साथ इन पारंपरिक किस्मों से नवाचारपूर्ण मूल्य वर्धित उत्पाद विकसित कर रहा है.

उत्पादन क्षमता को पांच गुना बढ़ी: सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अनुकूल कृषि-पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण अपार संभावनाएं हैं. इन ग्यारह वर्षों में, राज्य सरकार के प्रयासों ने अन्न, दालें, तिलहन और सब्जियों की उत्पादन क्षमता को पांच गुना बढ़ा दिया है.

राज्य सरकार CGIAR केंद्रों जैसे इरी और इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर (सिप) की विशेषज्ञता का उपयोग क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रबंधन के माध्यम से कर रही है, और मैं सिप से आग्रह करता हूं कि वे अपने काम जल्दी से जल्दी शुरू करें ताकि हमारे आलू किसानों को उन्नत वैश्विक तकनीकों का पूरा लाभ मिल सके.

उत्तर प्रदेश दुनिया के लिए उदाहरण बने: कृषि के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, जलवायु के अनुकूल बीजों की आवश्यकता है और लखनऊ में बीज पार्क जैसी पहल इसे सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. किसानों के लिए इस प्रकार के समर्थन को जारी रखते हुए, उत्तर प्रदेश अपने एक ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जिसमें कृषि प्रमुख योगदानकर्ता होगी. हम सीजीआर (CGIAR) केंद्रों जैसे इरी और सिप का समर्थन जारी रखेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित करें और 2030 तक वैश्विक फूड आपूर्तिकर्ता बन सके.

यह भी पढ़ें- दीपावली-छठ पर्व पर स्पेशल ट्रेनों को अब तक नहीं मिली अनुमति, यात्री परेशान, 52 स्पेशल ट्रेनों का होना है संचालन