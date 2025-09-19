ETV Bharat / state

मथुरा में CM LIVE: जनसभा को संबोधित करेंगे योगी, भाजपा के कई नेता मौजूद

मथुरा: भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणास्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मृति महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे. फरह के नगला चंद्रभान में सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

नगला चंद्रभान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली है. चार दिवसीय स्मृति महोत्सव कार्यक्रम का 19 सितंबर को शुभारंभ किया गया है. सीएम योगी ने संगठन के कार्यकर्ता- पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की. साथ ही सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में बैठक की. कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. मंच पर मंत्री एसपी सिंह बघेल, महिला आयोग अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक के साथ जनपद के सभी विधायक मौजूद हैं.

यहां 19 सितंबर से 25 सितंबर तक कार्यक्रम होंगे. इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिता के साथ नगला चंद्रभान में विशाल मेला लगाया गया है.