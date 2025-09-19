ETV Bharat / state

मथुरा में CM LIVE: जनसभा को संबोधित करेंगे योगी, भाजपा के कई नेता मौजूद

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मृति महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए.

मथुरा में सीएम योगी.
मथुरा में सीएम योगी. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 11:46 AM IST

Updated : September 19, 2025 at 12:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणास्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मृति महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे. फरह के नगला चंद्रभान में सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

नगला चंद्रभान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली है. चार दिवसीय स्मृति महोत्सव कार्यक्रम का 19 सितंबर को शुभारंभ किया गया है. सीएम योगी ने संगठन के कार्यकर्ता- पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की. साथ ही सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में बैठक की. कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. मंच पर मंत्री एसपी सिंह बघेल, महिला आयोग अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक के साथ जनपद के सभी विधायक मौजूद हैं.

यहां 19 सितंबर से 25 सितंबर तक कार्यक्रम होंगे. इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिता के साथ नगला चंद्रभान में विशाल मेला लगाया गया है.

Last Updated : September 19, 2025 at 12:21 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM YOGI MATHURA PUBLIC MEETINGMATHURA NAGLA CHANDRABHANPANDIT DEENDAYAL UPADHYAYCM YOGI IN MATHURA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.