ETV Bharat / state

सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस पर कलाकारों को किया सम्मानित; भातखंडे के प्रतीक चिह्न का अनावरण, संस्कृति एप का किया शुभारंभ - CM YOGI HONORED ARTISTS

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलाकारों के साथ संवाद भी किया. कलाकारों ने सीएम से अयोध्या में रामलला के दर्शन की इच्छा जाहिर की.

Etv Bharat
स्वतंत्रता दिवस पर परफॉर्म करने वाले कलाकारों को सम्मानित करते सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के समक्ष प्रस्तुति देने वाले उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के कलाकारों को सम्मानित किया. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतीक चिह्न का अनावरण किया.

साथ ही उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के संस्कृति एप का शुभारंभ किया. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलाकारों के साथ संवाद भी किया. मुख्यमंत्री ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के समक्ष प्रस्तुति देने वाले उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के कलाकारों को सम्मानित किया.

सीएम योगी से सवाल पूछतीं कलाकार.
सीएम योगी से सवाल पूछतीं कलाकार. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएम ने मध्य प्रदेश के कलाकार पद्मश्री अर्जुन सिंह ध्रुव, बिहार के कलाकार विशाल कुमार, सिक्किम की कलाकार नीता छेत्री, गुजरात के कलाकार योगेश पतड़िया, छत्तीसगढ़ के कलाकार वेद प्रकाश महेश्वरी, वाराणसी के कलाकार, भरत लाल प्रसन्ना, आकाश पांडेय, रंजीत तिवारी (पाणिनी कन्या महाविद्यालय), सोनभद्र की कलाकार सोना, अयोध्या की संगीता आहूजा, लखीमपुर खीरी की प्रो. ज्याेति पन्त (युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय), लखनऊ की डॉ. ललिता गणेश भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, डॉ. प्रेरणा राय और मथुरा के कलाकार संजय शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.

कलाकारों के सवालों के जवाब देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.
कलाकारों के सवालों के जवाब देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएम ने बैगा कर्मा नृत्य, गोदान नृत्य, उर्केली नृत्य, पंथी नृत्य, शहनाई वादन, डमरु वादन, शंख वादन, गरदबाजा, बधावा नृत्य, जनजातीय नृत्य, कजरी और कथक नृत्य विधा के कलाकारों को सम्मानित किया. इसके अलावा मथुरा के कोरियोग्राफर को भी सम्मानित किया.

सीएम योगी से सवाल पूछते कलाकार.
सीएम योगी से सवाल पूछते कलाकार. (Photo Credit; ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में संस्कृति विभाग के संस्कृति एप का शुभारंभ भी किया. इसके साथ ही भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतीक चिह्न का अनावरण किया. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कलाकारों से संवाद किया.

भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतीक चिह्न का अनावरण करते सीएम योगी.
भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतीक चिह्न का अनावरण करते सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान सीएम योगी ने कलाकारों से कहा कि उन्होंने राजधानी के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए. इस पर कलाकारों ने सीएम से अयोध्या में रामलला के दर्शन की इच्छा जाहिर की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कलाकारों के दल को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने के निर्देश दिए.

सीएम योगी से सवाल पूछतीं कलाकार.
सीएम योगी से सवाल पूछतीं कलाकार. (Photo Credit; ETV Bharat)

साथ ही राजधानी के विभिन्न स्थानों के साथ राजभवन का भ्रमण कराने के निर्देश दिए. यह सुनकर कलाकरों के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा. सभी कलाकारों ने संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम, संस्कृति विभाग के निदेशक विशाल सिंह आदि मौजूद रहे.

ये भी पढ़ेंः लखनऊ के वो 5 राजघराने, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटवाई; देश को आजाद कराने में निभाई अहम भूमिका

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के समक्ष प्रस्तुति देने वाले उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के कलाकारों को सम्मानित किया. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतीक चिह्न का अनावरण किया.

साथ ही उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के संस्कृति एप का शुभारंभ किया. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलाकारों के साथ संवाद भी किया. मुख्यमंत्री ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के समक्ष प्रस्तुति देने वाले उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के कलाकारों को सम्मानित किया.

सीएम योगी से सवाल पूछतीं कलाकार.
सीएम योगी से सवाल पूछतीं कलाकार. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएम ने मध्य प्रदेश के कलाकार पद्मश्री अर्जुन सिंह ध्रुव, बिहार के कलाकार विशाल कुमार, सिक्किम की कलाकार नीता छेत्री, गुजरात के कलाकार योगेश पतड़िया, छत्तीसगढ़ के कलाकार वेद प्रकाश महेश्वरी, वाराणसी के कलाकार, भरत लाल प्रसन्ना, आकाश पांडेय, रंजीत तिवारी (पाणिनी कन्या महाविद्यालय), सोनभद्र की कलाकार सोना, अयोध्या की संगीता आहूजा, लखीमपुर खीरी की प्रो. ज्याेति पन्त (युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय), लखनऊ की डॉ. ललिता गणेश भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, डॉ. प्रेरणा राय और मथुरा के कलाकार संजय शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.

कलाकारों के सवालों के जवाब देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.
कलाकारों के सवालों के जवाब देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएम ने बैगा कर्मा नृत्य, गोदान नृत्य, उर्केली नृत्य, पंथी नृत्य, शहनाई वादन, डमरु वादन, शंख वादन, गरदबाजा, बधावा नृत्य, जनजातीय नृत्य, कजरी और कथक नृत्य विधा के कलाकारों को सम्मानित किया. इसके अलावा मथुरा के कोरियोग्राफर को भी सम्मानित किया.

सीएम योगी से सवाल पूछते कलाकार.
सीएम योगी से सवाल पूछते कलाकार. (Photo Credit; ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में संस्कृति विभाग के संस्कृति एप का शुभारंभ भी किया. इसके साथ ही भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतीक चिह्न का अनावरण किया. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कलाकारों से संवाद किया.

भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतीक चिह्न का अनावरण करते सीएम योगी.
भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतीक चिह्न का अनावरण करते सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान सीएम योगी ने कलाकारों से कहा कि उन्होंने राजधानी के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए. इस पर कलाकारों ने सीएम से अयोध्या में रामलला के दर्शन की इच्छा जाहिर की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कलाकारों के दल को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने के निर्देश दिए.

सीएम योगी से सवाल पूछतीं कलाकार.
सीएम योगी से सवाल पूछतीं कलाकार. (Photo Credit; ETV Bharat)

साथ ही राजधानी के विभिन्न स्थानों के साथ राजभवन का भ्रमण कराने के निर्देश दिए. यह सुनकर कलाकरों के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा. सभी कलाकारों ने संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम, संस्कृति विभाग के निदेशक विशाल सिंह आदि मौजूद रहे.

ये भी पढ़ेंः लखनऊ के वो 5 राजघराने, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटवाई; देश को आजाद कराने में निभाई अहम भूमिका

For All Latest Updates

TAGGED:

CM YOGI ADITYANATHINDEPENDENCE DAY 2025BHATKHANDE LOGOSANSKRITI APPCM YOGI HONORED ARTISTS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण तेज; 111 मंदिर और 11 मजार को नई जगह देने की प्रक्रिया जारी, जानिए तोड़े जाने के बाद क्या होगा इन धार्मिक स्थलों का?

15 अगस्त को लखनऊ में संभल कर निकलें, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जान लीजिए रूट प्लान

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

जन्माष्टमी 2025; कानपुर के इस्कॉन मंदिर में थाइलैंड के फूलों से होगा भगवान का श्रृंगार, वृंदावन का रत्नजड़ित परिधान पहनेंगे कान्हा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.