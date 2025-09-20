ETV Bharat / state

जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान; सीएम योगी बोले- जीएसटी सुधारों के फायदों को जन-जन तक पहुंचाना लक्ष्य

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनडीए के सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने ‘जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान’ के पहले चरण (22 से 29 सितंबर 2025) की रूपरेखा प्रस्तुत की.











मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभियान का लक्ष्य जीएसटी सुधारों के फायदों को जन-जन तक पहुंचाना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है. मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया, ताकि त्योहारी सीजन में व्यापारियों और ग्राहकों को इसका पूरा लाभ मिले.

'दुकानदारों से संवाद करेंगे विधायक-मंत्री' : मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी आर्थिक प्रबंधन का परिणाम है. यह सुधार व्यापार को आसान बनाने, टैक्स का बोझ कम करने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए है. अभियान के तहत सभी सांसद, विधायक, मंत्री और पार्षद अपने क्षेत्रों में रोजाना 1-2 घंटे बाजारों में जाकर दुकानदारों और ग्राहकों से संवाद करेंगे. वह दुकानदारों को गुलाब का फूल भेंटकर जीएसटी सुधारों के लिए धन्यवाद देंगे और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह करेंगे.





