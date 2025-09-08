ETV Bharat / state

बहुत सारे 'महाभारत के रिश्ते' बाकी का जीवन जेल में ही बिताने को होंगे मजबूर, CM योगी ने विपक्ष पर कसा तंज

नवचयनितों ने निष्पक्ष ढंग से मिली नियुक्ति के अनुभव किए साझा, बोले- पहले की सरकारों में नियुक्ति के लिए देनी पड़ती थी रिश्वत

कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते सीएम योगी. (UP Government)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा नवचयनित 1,112 कनिष्ठ सहायकों एवं 22 एक्स-रे टेक्नीशियनों को सोमवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी योगी ने नियुक्ति पत्र सौंपा. लोकभवन स्थित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र देने के बाद नवनियुक्तों को संबोधित करते हुए सीएम योगी कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन की प्रक्रिया आज 'नए उत्तर प्रदेश' की नई तस्वीर है. नौजवानों को आज प्रदेश के अंदर नौकरी की गारंटी मिली है. हर योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार तेजी के साथ कार्य कर रही है. सभी नवचयनित युवाओं को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं. वहीं, नवचयनितों ने एक सुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया.

एक परिवार पैसा लेकर करता था भर्तीः सीएम योगी ने 2016 समेत पहले की भर्ती प्रक्रियाओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमें कई भर्तियों को सीबीआई को देना पड़ा था. एक व्यक्ति आठ-आठ जगह नाम लिखाकर पैसा लिए जा रहा था, जब जांच हुई तब पता चला. यह एक परिवार के वही लोग हैं, जो पैसा लेकर भर्ती करते थे और यूपी की जनता को लूटते थे. अभी भी जांच चल रही है. समय पर जांच हो जाएगी तो महाभारत के बहुत रिश्ते बाकी का जीवन जेल में बिताने को मजबूर होंगे. उनके कारनामे यूपी को विकास की बुलंदियों को छूने की बजाय गर्त की ओर धकेल रहे थे. इन लोगों ने यूपी को बीमारू बना दिया. इससे पहचान का संकट हो गया.

युवा, व्यापारी और बेटियों को मिली गारंटीः सीएम योगी ने कहा कि नौजवान को नौकरी नहीं, बेटी असुरक्षित, व्यापारी असहाय, किसान आत्महत्या को मजबूर होता था. परंपरागत उद्यम बंदी के कगार पर जा रहे थे. अराजकता का वातावरण था. त्योहारों से पहले दंगे शुरू हो जाते थे, लेकिन 8 वर्ष से हर जनपद, समुदाय और व्यक्ति उत्साह व उमंग के साथ त्योहारों में सहभागी बनता है. आज सामाजिक सौहार्द भी है, जो राष्ट्रीय एकता को संबल देता है. लोगों का उत्साह व उमंग यूपी के विकास का जज्बा लेकर आगे बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है.

8 साल में 8.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरीः सीएम योगी ने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है. स्वस्थ व्यक्ति ही सशक्त समाज और समर्थ राष्ट्र के निर्माण में भूमिका का निर्वहन कर सकता है. जब व्यक्ति ही स्वस्थ नहीं तो व्यवस्था कैसे स्वस्थ होगी. जब व्यवस्था ही अस्वस्थ हो जाएगी तो उसके सारे पिलर ध्वस्त दिखाई देंगे. 2017 के पहले व्यवस्था में यही घुन लग चुका था, जो उसे खोखला किए जा रहा था, लेकिन पीएम मोदी के विजनरी लीडरशिप में यूपी ने समस्या के समाधान के साथ ही सभी मानकों को प्राप्त किया. योगी ने कहा, उसी का परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में साढ़े 8 लाख युवाओं को अनेक सरकारी सेवा में लेने में हम सफल हुए हैं.

अब समय पर शुरू और संपन्न होती है प्रक्रियाः मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पारदर्शी प्रक्रिया समय पर शुरू और संपन्न होती है. 8 वर्ष में 2. 19 लाख पुलिसकार्मिकों की भर्ती हुई है. हाल में ही 60,244 पुलिस कार्मिकों की भी भर्ती भी हुई. पहली बार जब हमारी सरकार ने पुलिस भर्ती प्रारंभ की थी तो ट्रेनिंग की समस्या खड़ी हुई. भर्ती 50 हजार की निकाली, लेकिन हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे. जब रिव्यू किया तो पता चला कि केवल तीन हजार कार्मिकों की ही ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है. तब मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेटर लेकर किसी प्रकार प्रशिक्षण पूरा कर पाए. इस बार 60,244 पुलिस कर्मियों को यूपी के अंदर ही ट्रेनिंग मिल रही है. आज 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज' उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है. अब तक लगभग 80 लाख से अधिक लोगों ने 'आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' की सुविधा का लाभ लिया है. इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है. परिणाम, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है.

मेहनत के बल पर युवा पा रहे नौकरीः वहीं, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त हुईं सीतापुर की पंखुड़ी गुप्ता मानती हैं कि ये सरकार की बहुत बड़ी सफलता है. आज युवा कड़ी मेहनत के दम पर पारदर्शी तरीके से चयनित होकर सरकारी नौकरी पा रहे हैं. इस वजह से मुझे भी सरकारी नौकरी मिल पाई है. कनिष्ठ सहायक सीतापुर के वैभव मिश्रा ने कहा कि सरकार युवाओं के प्रति समर्पित है. आज का कार्यक्रम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है. उन्होंने मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि योगी सरकार तेज रफ्तार से युवाओं को नियुक्ति दे रही है. मुख्यमंत्री युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के प्रति कृत संकल्पित हैं. रिकॉर्ड युवाओं की निष्पक्ष नियुक्तियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं.

सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत गुजरे जमाने की बातः श्रद्धा शुक्ला ने कहा कि पहले की सरकारों में नियुक्ति के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, लेकिन आज नियुक्ति सिर्फ काबिलियत के दम पर मिलती है. सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत गुजरे जमाने की बात हो गई. मुख्यमंत्री ने पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति देकर उत्तम प्रदेश का नया मार्ग बनाया है. इस नौकरी के लिए सिफारिश या एक रुपये रिश्वत भी नहीं देनी पड़ी. इसके लिए मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूं.

नौकरी देने से लेकर सुरक्षा देने में संवेदनशीलः अयोध्या के आदित्य पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री की वजह से हम सभी निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन पा रहे हैं. सरकार सुरक्षा से लेकर रोजगार देने तक संवेदनशील है. आठ वर्ष में महिलाओं को भी बड़ी तादाद में नियुक्तियां दी गई हैं..सीएम योगी के नेतृत्व में महिलाएं खुद को सुरक्षित और मजबूत महसूस कर रहीं है. योगी जी हमारे लिए नंबर 1 हैं.

