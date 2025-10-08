गोरखपुर वालों की इस दीपावली होगी 'चांदी'; CM योगी गरीबों को घर के साथ 100 करोड़ की योजनाओं का देंगे तोहफा
120 आवंटियों को फ्लैट कब्जा पत्र मिलेगा, इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम के हाथों इस दिन होगा
गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली से पहले गोरखपुर के कमजोर और निम्न आय वर्ग के सैकड़ों लोगों को आवास की चाभी सौंपेंगे. इसके साथ ही जीडीए की सौ करोड़ से अधिक की कई और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे. दस अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण तैयारी में जुटा है.
10 अक्टूबर को सीएम सौपेंगे चाबीः गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री 10 अक्टूबर को आवंटियों को कब्जा पत्र और चाबी सौंपेंगे. जिन ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवासों के आवंटियों को चाबी सीएम योगी सौंपेंगे, वह योजना एक निजी बिल्डर द्वारा विकसित की गई कॉलोनी का हिस्सा है. कॉलोनी आवासीय योजना में नियमों के तहत निर्मित की गई है. प्राधिकरण ने उसे स्वीकृति प्रदान किया था. आनंद वर्धन सिंह ने बताया कि किसी भी आवासीय योजना में जितने भी फ्लैट बनाए जाएंगे, उसका 10% फ्लैट कमजोर आय वर्ग और निम्नलि वर्ग के लोगों के लिए बिल्डर को बनाना होगा. यह सरकार की गाइडलाइन है, उसी का पालन निजी बिल्डर ने किया है.
160 फ्लैट के लिए 9333 लोगों ने किया आवेदनः आनंद वर्धन सिंह ने बताया कि इस योजना में कुल 320 फ्लैट बनाये जाने है. पहले चरण में 160 फ्लैट बन गए हैं, जिनके आवंटन भी लाटरी के द्वारा किया जा चुका है. सीएम के द्वारा जब आवंटियों को कब्जा लेटर और चाभी मिल जायेगी तो ऐसे लोग अपने फ्लैट में रहने लगेंगे. उनके आवास का सपना भी पूरा हो जायेगा. ईडब्लूएस के आवास 330 वर्ग मीटर के हैं और उनकी कीमत पांच लाख 60 हजार आई है. एलआईजी फ्लैट का एरिया 550 वर्ग मीटर है, जो साढ़े दस लाख से अधिक कीमत का है. इसके अलावा पंजीकरण में जिन लोगों को आवास नहीं मिला है, उनकी GDA के पास जमा करीब 47 करोड़ की धनराशि भी लौटने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी. एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के 160 फ्लैटों में कुल 120 के लिए कुल 9333 आवेदकों ने आवेदन किया था. जबकि अभी 40 का निर्माण अधूरा है, इसलिए उसका आवंटन नहीं हुआ.
सौ करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पणः GDA वीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री जिन सौ करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, उसमें डेकोरेटिव लाइट्स, इंदिरा बाल बिहार में लाइसेंस मॉडल पर शॉपिंग कांप्लेक्स और रामगढ़ ताल में एक और जेट्टी के निर्माण का शामिल है. इसी तरह 40 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और राजकीय विद्यालय में करीब दो करोड़ से बने स्मार्ट क्लासरूम का भी लोकार्पण होगा. जीडीए द्वारा विकसित की गई 6 वार्डों में सड़क और नाली की योजना का भी मुख्यमंत्री तोहफा देंगे. उन्होंने कहा कि 120 आवंटियों को कब्जा पत्र देने के साथ इस योजना के शेष आवास के निर्माण होने के बाद उन्हें भी आवंटन पत्र सौपा जाएगा. मुख्यमंत्री इस आवास योजना का निरीक्षण भी करेंगे.
दो बड़ी परियोजनाओं की लांचिंग टलीः आनंद वर्धन सिंह ने बताया कि इसके अलावा 555 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कराने की तैयारी मुख्यमंत्री के हाथों से थी, जिसमें दो बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. 172 करोड़ रुपए से बनाई जाने वाली GDA की बहु मंजिला आवास योजना कुस्मही एनक्लेव और रेलवे स्टेशन के पास करीब साढ़े तीन एकड़ भूमि पर 320 करोड़ रुपए की लागत से बनाये जाने वाले एकीकृत मंडलीय कार्यालय शामिल था. अब इसका शिलान्यास इस महीने के बाद होगा. हालांकि निर्माण के लिए टेंडर आदि सबकुछ फाइनल कर लिया गया है. शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों ही होगा.
10 से 18 अक्टूबर तक चलेगा स्वदेशी मेलाः वहीं, जिलाधिकारी गोरखपुर दीपक मीणा ने 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है स्वदेशी मेले की तैयारी को भी अंतिम रूप दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मेले का उद्घाटन गोरखपुर महोत्सव वाले स्थान पर करेंगे. जिलाधिकारी ने बताया कि स्वदेशी मेला प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक संचालित होगा. यह मेला ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों व उद्यमियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने निर्देश दिया है कि मेला स्थल पर बिजली, पेयजल, सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा और पार्किंग की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए. जिला उद्योग अधिकारी गौरव मिश्रा ने बताया कि मेले में प्रदेश भर के स्वदेशी उत्पाद, हस्तनिर्मित वस्तुएं, खादी, हैंडलूम, हर्बल उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां, स्टार्टअप्स और MSME उद्यमियों के स्टॉल लगाए जाएंगे.