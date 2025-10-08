ETV Bharat / state

गोरखपुर वालों की इस दीपावली होगी 'चांदी'; CM योगी गरीबों को घर के साथ 100 करोड़ की योजनाओं का देंगे तोहफा

10 अक्टूबर को सीएम योगी परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण. ( ETV Bharat )

Published : October 8, 2025

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली से पहले गोरखपुर के कमजोर और निम्न आय वर्ग के सैकड़ों लोगों को आवास की चाभी सौंपेंगे. इसके साथ ही जीडीए की सौ करोड़ से अधिक की कई और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे. दस अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण तैयारी में जुटा है. 10 अक्टूबर को सीएम सौपेंगे चाबीः गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री 10 अक्टूबर को आवंटियों को कब्जा पत्र और चाबी सौंपेंगे. जिन ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवासों के आवंटियों को चाबी सीएम योगी सौंपेंगे, वह योजना एक निजी बिल्डर द्वारा विकसित की गई कॉलोनी का हिस्सा है. कॉलोनी आवासीय योजना में नियमों के तहत निर्मित की गई है. प्राधिकरण ने उसे स्वीकृति प्रदान किया था. आनंद वर्धन सिंह ने बताया कि किसी भी आवासीय योजना में जितने भी फ्लैट बनाए जाएंगे, उसका 10% फ्लैट कमजोर आय वर्ग और निम्नलि वर्ग के लोगों के लिए बिल्डर को बनाना होगा. यह सरकार की गाइडलाइन है, उसी का पालन निजी बिल्डर ने किया है. 160 फ्लैट के लिए 9333 लोगों ने किया आवेदनः आनंद वर्धन सिंह ने बताया कि इस योजना में कुल 320 फ्लैट बनाये जाने है. पहले चरण में 160 फ्लैट बन गए हैं, जिनके आवंटन भी लाटरी के द्वारा किया जा चुका है. सीएम के द्वारा जब आवंटियों को कब्जा लेटर और चाभी मिल जायेगी तो ऐसे लोग अपने फ्लैट में रहने लगेंगे. उनके आवास का सपना भी पूरा हो जायेगा. ईडब्लूएस के आवास 330 वर्ग मीटर के हैं और उनकी कीमत पांच लाख 60 हजार आई है. एलआईजी फ्लैट का एरिया 550 वर्ग मीटर है, जो साढ़े दस लाख से अधिक कीमत का है. इसके अलावा पंजीकरण में जिन लोगों को आवास नहीं मिला है, उनकी GDA के पास जमा करीब 47 करोड़ की धनराशि भी लौटने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी. एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के 160 फ्लैटों में कुल 120 के लिए कुल 9333 आवेदकों ने आवेदन किया था. जबकि अभी 40 का निर्माण अधूरा है, इसलिए उसका आवंटन नहीं हुआ.