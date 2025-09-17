दशहरा-दीपावली से पहले यूपी की 114 गड्डे वाली सड़कें होंगी चमाचम, सीएम योगी का फरमान
मुख्यमंत्री ने की गड्ढामुक्ति, सड़क मरम्मत अभियान की विभागवार समीक्षा, कई निर्देश दिए.
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश से खराब हुईं सड़कों की मरम्मत और आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण के लिए जारी कार्यवाही को तेज करने के निर्देश दिए हैं. राज्य में 114 प्रमुख मार्ग बदहाल है जिनको तत्काल सुधारने की हिदायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है.
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हाई-वे हों या एक्सप्रेस-वे, ग्रामीण सड़कें हों या नगरीय क्षेत्र की सड़कें, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ जैसे आगामी प्रमुख पर्वों से पहले सभी महत्वपूर्ण मार्ग पूरी तरह अच्छी स्थिति में होने चाहिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े. मुख्यमंत्री मंगलवार को विभिन्न विभागों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में सड़कों की मररमत, गड्ढामुक्ति अभियान आदि की समीक्षा कर रहे थे.
अब तक कितनी प्रगति हुई: बैठक में अधिकारियों ने गड्ढा मुक्ति अभियान की कार्ययोजना के संबंध में अवगत कराया कि प्रदेश की कुल 6,78,301 सड़कों (लंबाई 4,32,989 किमी) में से 44,196 किमी को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है. इस दिशा में औसतन 21.67 प्रतिशत प्रगति दर्ज हुई है. मुख्यमंत्री ने एनएचएआई, मंडी परिषद, पीडब्ल्यूडी, ग्राम विकास, पंचायती राज, नगर विकास, सिंचाई, गन्ना एवं चीनी विकास सहित विभिन्न विभागों से अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि सभी विभाग लक्ष्य को पूरा करें. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों की मरम्मत में तेजी की अपेक्षा जताई.
ये भी निर्देश दिए: नगर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगमों में अवस्थापना संबंधी कार्यों की धनराशि का समय से और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए. काम का आवंटन पारदर्शिता के साथ हो और कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो अन्यथा महापौरों के अधिकारों पर पुनर्विचार किया जाएगा. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिस भी नगर निगम में ईईएसएल का बकाया है, उसका तत्काल भुगतान करा दिया जाए.
सड़क नवीनीकरण कार्यों की समीक्षा में बताया गया कि 31,514 किमी लंबाई की सड़कों को इसमें शामिल किया गया है. लोक निर्माण विभाग ने इसमें 84.82 प्रतिशत प्रगति दर्ज की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीनीकरण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए. बैठक में अवगत कराया गया कि रेस्टोरेशन एवं विशेष मरम्मत के अंतर्गत 2,750 किमी सड़कें चिन्हित की गई हैं.
अधिकारियों ने जानकारी दी कि ग्रामीण विकास विभाग ने इसमें 62.99 प्रतिशत प्रगति दर्ज की है. नगर विकास विभाग ने 35.50 प्रतिशत और अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने 48.77 प्रतिशत प्रगति दर्ज की है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 30 सितम्बर तक लोक निर्माण विभाग द्वारा सर्वे पूरा कर योजना पेश की जाए. सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यूपी के 114 मार्ग असंतोषजनक स्थिति में पाए गए हैं. इन्हें त्योहार से पहले दुरुस्त कर लिया जाए. लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
