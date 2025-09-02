ETV Bharat / state

CM योगी ने अयोध्या को दी बड़ी सौगात; सरयू नदी पर 273 करोड़ से बनेगा गोंडा को जोड़ने वाला दूसरा पुल - NEW BRIDGE IN AYODHYA

यह पुल लता चौक से नया घाट और कटरा को जोड़ेगा, सुगम होगा यातायात.

अयोध्या में बनेगा नया पुल.
अयोध्या में बनेगा नया पुल. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : September 2, 2025 at 10:21 AM IST

Updated : September 2, 2025 at 11:16 AM IST

अयोध्या: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को एक और बड़ी सौगात दी है. सरयू नदी पर एक किलोमीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा नया पुल बनाया जाएगा, जिससे अयोध्या का विकास और तेजी से होगा. इस परियोजना की अनुमानित लागत 273 करोड़ रुपये है. हाल ही में विधायक दल की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्वीकृति दे दी है. यह पुल लता चौक से नया घाट और कटरा को जोड़ेगा, जिससे अयोध्या-गोंडा के बीच आवागमन और सुगम हो जाएगा. पुराने पुल के समानांतर बनने वाला यह नया पुल अयोध्या के विकास में मील का पत्थर साबित होगा.

राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. ऐसे में बेहतर सड़क और यातायात व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए योगी सरकार ने इस पुल के निर्माण का निर्णय लिया है. यह नया पुल न केवल स्थानीय लोगों के लिए आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि पर्यटकों के लिए भी अयोध्या की यात्रा को और सुविधाजनक बनाएगा.

पुराने पुल पर बढ़ गया था यातायात का दबाव: इस पुल का निर्माण अयोध्या के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. पुराने पुल पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए इस नए पुल की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी. यह पुल न केवल अयोध्या और गोंडा के बीच की दूरी को कम करेगा, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा. स्थानीय लोगों का मानना है कि इस परियोजना से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि अयोध्या की आर्थिक समृद्धि में भी योगदान मिलेगा.

स्थानीय प्रशासन ने इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है. निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी की जाएगी. इस पुल के बनने से न केवल अयोध्या और गोंडा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी.

जल्द ही कार्य शुरू कराया जाएगा: सेतु निगम के उप प्रबंधक रोहित अग्रवाल ने बताया कि यह पुल न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि अयोध्या की वैश्विक पहचान को और मजबूत करेगा। परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है. अन्य फार्मेल्टिज पूरा कर काम शुरू कराया जाएगा.

